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Bakan Uraloğlu açıkladı: Ankara-İstanbul YHT hattında süreler kısalıyor

Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı’nda devam eden T26 Tüneli ve Doğançay Ripajı-2 projelerinde sona yaklaşıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hattaki kritik darboğazların ortadan kaldırılmasıyla Ankara-İstanbul arasındaki YHT yolculuğunun 4 saat 7 dakikadan 3 saat 37 dakikaya düşeceğini, Bozüyük-Bilecik ve Doğançay kesimlerinde de önemli zaman kazanımları sağlanacağını açıkladı. Projelerle hem yolcu taşımacılığında hız ve kapasite artacak hem de yük trenlerinin işletme kısıtları azaltılacak.

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Bakan Uraloğlu açıkladı: Ankara-İstanbul YHT hattında süreler kısalıyor
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  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı'ndaki T26 Tüneli ve Doğançay Ripajı-2 projelerinin tamamlanmasıyla seyahat süresinin 4 saat 7 dakikadan 3 saat 37 dakikaya düşeceğini açıkladı.
  • T26 Tüneli'nin devreye alınmasıyla Bozüyük-Bilecik arası seyahat süresi 11 dakika kısalarak 9 dakikaya düşecek.
  • Doğançay Ripajı-2 projesinin tamamlanmasıyla bu kesimde seyahat süresi 23 dakikadan 4 dakikaya düşecek ve toplam 19 dakikalık kazanç sağlanacak.
  • Ankara-İstanbul YHT hattında Eskişehir-İstanbul güzergahındaki üç kritik darboğazdan 12 kilometrelik Doğançay Ripajı-1 kesimi 2022 yılında hizmete alınmıştı.
  • 8 kilometrelik T26 Tüneli'nin altyapı çalışmaları tamamlanırken üstyapı, elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmaları devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı'nda devam eden T26 Tüneli ve Doğançay Ripajı-2 projelerinin tamamlanmasıyla seyahat sürelerinde önemli kazanımlar elde edileceğini açıkladı.

Bakan Uraloğlu, "Hatta devam eden çalışmalarımız tamamlandığında Ankara-İstanbul arasında YHT ile 4 saat 7 dakika süren yolculuk 3 saat 37 dakikaya düşecek." dedi.

Yüksek hızlı trende yeni dönem. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)Yüksek hızlı trende yeni dönem. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

DARBOĞAZLAR ORTADAN KALKACAK

Ankara-İstanbul YHT hattında Eskişehir-İstanbul güzergahında üç kritik darboğaz bulunduğunu hatırlatan Uraloğlu, 12 kilometrelik Doğançay Ripajı-1 kesiminin 2022 yılında hizmete alındığını belirtti.

Bakan Uraloğlu açıkladı: Ankara-İstanbul YHT hattında süreler kısalıyor-3

Uraloğlu, "Şimdi T26 Tüneli ve Doğançay Ripajı-2 kesimlerini de tamamlayarak Ankara-İstanbul YHT hattındaki darboğazları tamamen ortadan kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu açıkladı: Ankara-İstanbul YHT hattında süreler kısalıyor-4

T26 TÜNELİ İLE HIZ VE KAPASİTE ARTACAK: BOZÜYÜK-BİLECİK ARASI 9 DAKİKA OLACAK

T26 Tüneli'nin devreye alınmasıyla Alifuatpaşa-Arifiye kesiminde 250 kilometre saat işletme hızına uygun hat bütünlüğü sağlanacağını belirten Uraloğlu, mevcut durumda trenlerin yaklaşık 9,2 kilometrelik konvansiyonel hatta ortalama 55 kilometre hızla ilerlemek zorunda kaldığını söyledi.

Bakan Uraloğlu açıkladı: Ankara-İstanbul YHT hattında süreler kısalıyor-5

Uraloğlu, "Mevcut durumda hızlı trenlerimizin yaklaşık 9,2 kilometrelik konvansiyonel hatta ortalama 55 kilometre hızla ilerlemek zorunda kaldığı kesimi 8 kilometrelik T26 Tüneli ile baypas ediyoruz. Bozüyük-Bilecik arası seyahat süresi T26 sonrası 11 dakika kısalarak 9 dakikaya düşecek. Ayrıca tek hatlı bağlantı nedeniyle tren buluşmalarında yaşanan gecikmeleri azaltacak, yük trenleri üzerindeki işletme kısıtlarını da kaldıracağız. Toplam 5 bin 587 metrelik tünelin altyapı çalışmalarını tamamladık. Üstyapı, elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmalarına devam ediyoruz." dedi.

Bakan Uraloğlu açıkladı: Ankara-İstanbul YHT hattında süreler kısalıyor-6

DOĞANÇAY RİPAJI-2 İLE 19 DAKİKALIK KAZANÇ

Ankara-İstanbul YHT hattının en kritik etaplarından biri olarak gösterilen Doğançay Ripajı-2 projesi kapsamında toplam 7 bin 544 metre uzunluğunda tünel, 3 bin 795 metre güvenlik tüneli ve yaklaşık 795 metre uzunluğunda viyadük inşa edildi.

Bakan Uraloğlu açıkladı: Ankara-İstanbul YHT hattında süreler kısalıyor-7

Projeyle sağlanacak zaman tasarrufuna dikkat çeken Uraloğlu, "Doğançay Ripajı-2'nin tamamlanmasıyla bu kesimde seyahat süresi 23 dakikadan 4 dakikaya düşecek. Böylece Ankara-İstanbul YHT hattında toplam 19 dakikalık kazanç sağlanacak." ifadelerini kullandı.

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