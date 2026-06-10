Bakan Uraloğlu açıkladı: Ankara-İstanbul YHT hattında süreler kısalıyor

8 kilometrelik T26 Tüneli'nin altyapı çalışmaları tamamlanırken üstyapı, elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmaları devam ediyor.

Ankara-İstanbul YHT hattında Eskişehir-İstanbul güzergahındaki üç kritik darboğazdan 12 kilometrelik Doğançay Ripajı-1 kesimi 2022 yılında hizmete alınmıştı.

Doğançay Ripajı-2 projesinin tamamlanmasıyla bu kesimde seyahat süresi 23 dakikadan 4 dakikaya düşecek ve toplam 19 dakikalık kazanç sağlanacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı'ndaki T26 Tüneli ve Doğançay Ripajı-2 projelerinin tamamlanmasıyla seyahat süresinin 4 saat 7 dakikadan 3 saat 37 dakikaya düşeceğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı'nda devam eden T26 Tüneli ve Doğançay Ripajı-2 projelerinin tamamlanmasıyla seyahat sürelerinde önemli kazanımlar elde edileceğini açıkladı.

Bakan Uraloğlu, "Hatta devam eden çalışmalarımız tamamlandığında Ankara-İstanbul arasında YHT ile 4 saat 7 dakika süren yolculuk 3 saat 37 dakikaya düşecek." dedi.