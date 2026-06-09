Telegram torbacılarına operasyon: 2 ilde 43 gözaltı!
İstanbul merkezli 2 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Telegram ve çeşitli sosyal medya uygulamaları üzerinden çevrimiçi uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen 43 şüpheli yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Bölge Başkanlığı’nın ortak çalışmasıyla İstanbul'un 17 ilçesi ve Sakarya'da belirlenen adreslere baskın yapıldı. Aramalarda uyuşturucu maddelerin yanı sıra yüklü miktarda döviz ve ruhsatsız silahlar ele geçirilirken, firari 7 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ve olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Hızlı Özet Göster
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul ve Sakarya'da çevrimiçi uyuşturucu satışı yapan 50 şüpheliye operasyon düzenlendi.
- Operasyonda toplam 43 şüpheli yakalandı ve 7 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
- Şüphelilerin adreslerinde 60 gram esrar, 10 gram kokain, 25 sentetik hap, 26 bin euro, 11 bin 150 lira, 2 tabanca, 9 fişek ve 2 şarjör ele geçirildi.
- Operasyon İstanbul'un 17 ilçesinde ve Sakarya'da eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.
- Şüpheliler Telegram ve çeşitli sosyal medya uygulamaları üzerinden uyuşturucu satışı yapıyordu.
İstanbul merkezli 2 ilde, Telegram ve çeşitli sosyal medya uygulamaları üzerinden çevrimiçi uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul MİT Bölge Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Telegram başta olmak üzere çeşitli sosyal medya programları üzerinden çevrimiçi uyuşturucu ve uyarıcı madde satan şüpheliler tespit edildi.
2 İLDE OPERASYON
Soruşturma kapsamında, sabah saatlerinde İstanbul ve Sakarya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul'un 17 ilçesinde 49 kişi, Sakarya'da ise 1 kişi olmak üzere toplam 50 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 43 şüpheli yakalandı.
UYUŞTURUCU PARA SİLAH...
7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 60 gram esrar, 10 gram kokain, 25 sentetik hap, 26 bin euro, 11 bin 150 lira, 2 tabanca, 9 fişek ve 2 şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.