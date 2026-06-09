Gençleri zehirleyen uyuşturucu çetesine helikopter destekli operasyon
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 aylık teknik ve fiziki takibin ardından helikopter ve özel harekat destekli geniş çaplı operasyon düzenlendi. 45 adrese eş zamanlı baskında 52 şüpheli gözaltına alınırken, operasyonun Yalova, İstanbul ve Ağrı'da da sürdüğü bildirildi.
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- Bursa'nın Orhangazi ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 52 şüpheli helikopter destekli operasyonla gözaltına alındı.
- Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sabaha karşı 45 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.
- Başsavcılık tarafından yaklaşık 4 aydır teknik ve fiziki takip yapılan sokak torbacılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.
- Operasyon kapsamında Yalova, İstanbul ve Ağrı'daki adreslerde de arama ve yakalama çalışmaları sürdürülüyor.
- Başsavcılık uyuşturucuyla mücadelede sıfır tolerans uygulamasının kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik sabaha karşı helikopter destekli operasyon düzenlendi. Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda 52 kişi gözaltına alındı.
Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla ilçede belirlenen 45 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Şafak vakti düzenlenen operasyon kapsamında yakalanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.
4 AYLIK TAKİP SONUCU DÜĞMEYE BASILDI
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, çevre il ve ilçelerden uyuşturucu madde getirerek özellikle gençlere satış yaptığı öne sürülen ve kamuoyunda "sokak torbacısı" olarak bilinen kişilere yönelik yaklaşık 4 aydır çalışma yürütüldüğü belirtildi.
Açıklamada, ihbarlar, istihbari bilgiler ve diğer soruşturmalardan elde edilen ifadeler doğrultusunda başlatılan soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takip yapıldığı, delillerin toplanmasının ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçunu işlediği değerlendirilen 52 şüphelinin tespit edildiği kaydedildi.
OPERASYON ÜÇ İLE YAYILDI
Şüphelilerin yakalanması amacıyla sabah saat 04.30'dan itibaren helikopter ve özel harekat destekli operasyon başlatıldığı belirtilen açıklamada, Yalova, İstanbul ve Ağrı'da tespit edilen adreslerde de arama ve yakalama işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.
"SIFIR TOLERANS" VURGUSU
Başsavcılık açıklamasında, uyuşturucuyla mücadelede kararlılık mesajı verilerek şu ifadelere yer verildi:
"Başsavcılığımızca göreve geldiğimiz ilk gün başlattığımızı açıkladığımız 'sıfır tolerans' uygulaması tavizsiz devam ettirilerek Orhangazimizde yaşayan gençlerin geleceğini, aile yapısını ve toplum düzenini hedef alan uyuşturucuyla mücadele kararlılıkla sürdürülecektir."
Operasyonun sürdüğü ve soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.