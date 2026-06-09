Operasyon kapsamında Yalova, İstanbul ve Ağrı'daki adreslerde de arama ve yakalama çalışmaları sürdürülüyor.

Başsavcılık tarafından yaklaşık 4 aydır teknik ve fiziki takip yapılan sokak torbacılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Gençleri zehirleyen uyuşturucu çetesine helikopter destekli operasyon. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır)

4 AYLIK TAKİP SONUCU DÜĞMEYE BASILDI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, çevre il ve ilçelerden uyuşturucu madde getirerek özellikle gençlere satış yaptığı öne sürülen ve kamuoyunda "sokak torbacısı" olarak bilinen kişilere yönelik yaklaşık 4 aydır çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, ihbarlar, istihbari bilgiler ve diğer soruşturmalardan elde edilen ifadeler doğrultusunda başlatılan soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takip yapıldığı, delillerin toplanmasının ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçunu işlediği değerlendirilen 52 şüphelinin tespit edildiği kaydedildi.