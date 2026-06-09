Cumhur İttifakı, CHP ve DEM Parti seçmenleri ulaşım, altyapı ve temizlik konularında benzer şikayetlerde bulundu.

Yüzde 35 ile altyapı sorunları ikinci, yüzde 34 ile temizlik ve çevre sorunları üçüncü sırada yer aldı.

İzmirlilerin yüzde 41'i kentin en önemli sorunu olarak ulaşım ve trafiği gösterdi.

İzmir merkezli bir vakfın hazırladığı İzmir Barometresi 2026 Bahar Raporu'nda 595 kişiyle yapılan görüşme sonuçları açıklandı.

İzmir merkezli, toplumsal ve siyasi araştırmalar yürüten bir vakfın hazırladığı çalışma, kentte yaşayanların gündemine ışık tuttu. Kamuoyuna açıklanan "İzmir Barometresi 2026 Bahar Raporu", İzmirlilerin günlük yaşamda karşılaştığı temel sorunları ve yerel yönetimlerden beklentilerini ortaya koydu.

ULAŞIM VE TRAFİK ZİRVEDE YER ALDI

Mart-Mayıs dönemini kapsayan araştırma kapsamında 595 kişiyle görüşülürken, elde edilen veriler dikkat çekici sonuçlar ortaya çıkardı.

Raporda vatandaşlara yöneltilen "Son üç ayı düşündüğünüzde İzmir'in en önemli iki sorunu nedir?" sorusuna verilen yanıtlar, kent genelinde kronikleşen problemleri bir kez daha tescilledi.

Araştırmaya göre İzmirlilerin yüzde 41'i kentin en önemli sorunu olarak ulaşım ve trafiği gösterdi. Kent genelinde artan araç sayısı, yoğun trafik, toplu ulaşımda yaşanan aksaklıklar ve yol çalışmaları nedeniyle yaşanan sıkıntıların vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkilediği görüldü.