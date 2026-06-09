CHP'nin yönetemediği İzmir'de anket sonuçları ortaya çıktı! Vatandaşın ortak derdi trafik ve temizlik
CHP'li İzmir'de gerçekleştirilen "İzmir Barometresi 2026 Bahar Raporu", kentin en büyük sorunlarının ulaşım, trafik, altyapı ve temizlik olduğunu ortaya koydu. Araştırmada, siyasi görüş farklılıklarına rağmen vatandaşların öncelikli sorunlar konusunda ortaklaştığı görüldü. İzmirlilerin yüzde 41'i ulaşım ve trafiği ilk sıraya koyarken, altyapı ve çevre-temizlik sorunları da listenin üst sıralarında yer aldı. AK Parti temsilcileri ise raporun, temel belediyecilik hizmetlerine yönelik memnuniyetsizliği gözler önüne serdiğini belirtti.
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- İzmir merkezli bir vakfın hazırladığı İzmir Barometresi 2026 Bahar Raporu'nda 595 kişiyle yapılan görüşme sonuçları açıklandı.
- İzmirlilerin yüzde 41'i kentin en önemli sorunu olarak ulaşım ve trafiği gösterdi.
- Yüzde 35 ile altyapı sorunları ikinci, yüzde 34 ile temizlik ve çevre sorunları üçüncü sırada yer aldı.
- Cumhur İttifakı, CHP ve DEM Parti seçmenleri ulaşım, altyapı ve temizlik konularında benzer şikayetlerde bulundu.
- AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy ve İl Başkanı Bilal Saygılı, kentin temel belediyecilik sorunlarının çözülememesini eleştirdi.
İzmir merkezli, toplumsal ve siyasi araştırmalar yürüten bir vakfın hazırladığı çalışma, kentte yaşayanların gündemine ışık tuttu. Kamuoyuna açıklanan "İzmir Barometresi 2026 Bahar Raporu", İzmirlilerin günlük yaşamda karşılaştığı temel sorunları ve yerel yönetimlerden beklentilerini ortaya koydu.
ULAŞIM VE TRAFİK ZİRVEDE YER ALDI
Mart-Mayıs dönemini kapsayan araştırma kapsamında 595 kişiyle görüşülürken, elde edilen veriler dikkat çekici sonuçlar ortaya çıkardı.
Raporda vatandaşlara yöneltilen "Son üç ayı düşündüğünüzde İzmir'in en önemli iki sorunu nedir?" sorusuna verilen yanıtlar, kent genelinde kronikleşen problemleri bir kez daha tescilledi.
Araştırmaya göre İzmirlilerin yüzde 41'i kentin en önemli sorunu olarak ulaşım ve trafiği gösterdi. Kent genelinde artan araç sayısı, yoğun trafik, toplu ulaşımda yaşanan aksaklıklar ve yol çalışmaları nedeniyle yaşanan sıkıntıların vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkilediği görüldü.
ÇÖP PROBLEMİ VATANDAŞI İSYAN ETTİRDİ
Ulaşım ve trafiği yüzde 35 ile altyapı sorunları takip etti. Yağmur suyu drenajı, kanalizasyon, yol ve kaldırım eksiklikleri gibi konular vatandaşların en fazla şikayet ettiği başlıklar arasında yer aldı. Üçüncü sırada ise yüzde 34 oranıyla temizlik ve çevre sorunları bulundu.
Raporda, İzmir'in sorun haritasının büyük ölçüde yerel yönetim hizmetleri etrafında şekillendiği belirtilirken, ulaşım, trafik, altyapı ve temizlik gibi alanlarda kent geneline yayılan eleştirel bir yaklaşımın hakim olduğu vurgulandı.
SORUNLARDA ORTAK PAYDA
Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri de siyasi görüş farklılıklarına rağmen vatandaşların öncelikli sorunlar konusunda benzer görüşlere sahip olması oldu.
Cumhur İttifakı seçmenlerini yüzde 49'u ulaşım ve trafiği kentin en önemli sorunu olarak değerlendirirken, yüzde 45'i temizlik ve çevre, yüzde 42'si ise altyapı eksikliklerinden şikayetçi olduğunu belirtti.
CHP seçmenleri arasında da benzer bir tablo ortaya çıktı. Bu grupta yer alan vatandaşların yüzde 36'sı ulaşım ve trafik sorunlarını ilk sıraya koyarken, yüzde 29'u altyapı, yüzde 26'sı ise çevre ve temizlik sorunlarını öncelikli problemler arasında gösterdi. DEM Parti seçmenlerinde ise yüzde 38 ile altyapı sorunları ilk sırada yer aldı.
Bu seçmen grubunda ulaşım ve trafik yüzde 35 ile ikinci sırada bulunurken, kent hizmetlerine ilişkin eleştirilerin diğer siyasi gruplarla benzerlik gösterdiği görüldü.
VATANDAŞIN TEMEL İHTİYAÇLARI VURGULANDI
AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy, şu ifadeleri kullandı:
Böylesine önemli bir metropolün gündeminin hala trafik, altyapı ve çöp sorunlarıyla meşgul olması düşündürücü. Kentin enerjisini geleceğin projelerine, turizme ve kalkınmaya harcaması gerekirken, vatandaşların öncelikli gündeminin temel belediyecilik hizmetleri olması yerel yönetim açısından üzerinde durulması gereken bir durum. Özellikle ulaşım ve trafik sorununun ilk sırada çıkması dikkat çekici. İzmirli işine, okuluna ve evine ulaşırken zaman kaybetmekte, ekonomik ve sosyal maliyetlere katlanmakta. Raylı sistemlerin geliştirilmesi, yeni ulaşım koridorlarının oluşturulması, trafik yönetiminin güçlendirilmesi ve ulaşım yatırımlarının hızlandırılması artık ertelenemez bir ihtiyaç.
SORUNLAR ÇÖZÜLMÜYOR
AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "Araştırmanın ortaya koyduğu tablo aslında bizleri şaşırtan bir tablo değil. Ulaşım ve trafik meselesi bugün İzmir'in en büyük sorunlarından biridir. Bugün sadece sabah ve akşam saatlerinde değil günün her saati İzmirliler trafikte ciddi zaman kaybediyor. İkinci sırada yer alan altyapı sorunu da yine aynı şekilde yıllardır çözülemeyen bir mesele olarak karşımızda duruyor. Demek ki vatandaş da bu sorunun çözülemediğini görüyor ve hissediyor" dedi.