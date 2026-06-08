Kapalıçarşı bağlantılı kara para şebekesine darbe: İstanbul merkezli “şike” operasyonunda 82 şüpheli adliyeye sevk edildi

Suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 350 milyon lira değerindeki 83 menkul ve gayrimenkule el konuldu.

İbrahim.Ö.Ö. tarafından organize edilen suç örgütünün önceden sonucu üzerinde anlaşma sağlanan müsabakalar üzerinden yasal ve yasa dışı bahis faaliyetleriyle gelir elde ettiği tespit edildi.

İstanbul merkezli 24 ilde düzenlenen "şike" operasyonunda gözaltına alınan 82 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne götürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmada, İbrahim.Ö.Ö. tarafından organize edildiği değerlendirilen bir suç ağı ortaya çıkarıldı.

Soruşturmada, önceden sonucu üzerinde anlaşma sağlanan müsabakalar üzerinden ve yasal-yasa dışı bahis faaliyetleriyle gelir elde edildiği tespit edildi.

KRİPTO VARLIK VE FİNANSAL AKIŞLAR MERCEK ALTINDA

Elde edilen gelirlerin kripto varlık cüzdanları üzerinden transfer edilerek, kullanıcıları tespit edilemeyen farklı hesaplara aktarıldığı belirlendi.

Ayrıca suç ağı içerisinde döviz ve kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren şüphelilerin de bulunduğu tespit edildi.

192 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

Yapılan incelemelerde, şüpheliler üzerinden yaklaşık 192 milyar liralık işlem hacmi gerçekleştirildiği ortaya çıkarıldı. Bu tespitlerin ardından 24 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi ve ilk aşamada 80 şüpheli gözaltına alındı.

Devam eden çalışmalarda 6 şüpheli daha yakalanırken, bunlardan 4'ü serbest bırakıldı.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 350 milyon lira değerindeki 83 menkul ve gayrimenkule el konuldu. Ayrıca şüphelilere ait banka hesapları ile kripto varlık hesaplarına da bloke işlemi uygulandı.

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Meryem Kartal Takvim.com.tr Güncel