İstanbul’da zehir kuryesine suçüstü! Aracından kalıp kalıp kokain fışkırdı
Uyuşturucu şebekelerine yönelik operasyonlar hız kesmiyor. Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi’nde polis ekiplerinin dikkati sayesinde büyük çaplı uyuşturucu sevkiyatı son anda engellendi. Seyir halindeki araca yönelik gerçekleştirilen ani baskında 19 kalıp halinde 20 kilo 520 gram kokain tespit edildi. Zehir dolu aracı kullanan 28 yaşındaki H.A. isimli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu, ölümcül maddelere el konuldu.
Hızlı Özet Göster
- İstanbul Bayrampaşa'da emniyet güçleri, 20,5 kilo kokainin sevkiyatını engelledi.
- Kocatepe Mahallesi'nde seyir halindeki araç durdurularak 28 yaşındaki H.A. yakalandı.
- Araçta 19 kalıp halinde toplam 20 kilo 520 gram kokain ele geçirildi.
- Şüpheli H.A., uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Operasyon toplum sağlığını tehdit eden ölümcül uyuşturucuların engellenmesi amacıyla gerçekleştirildi.
İstanbul sokaklarını zehirden arındırmak amacıyla harekete geçen emniyet güçleri, Bayrampaşa'da şüphe üzerine takibe aldıkları otomobile düzenledikleri operasyonla büyük çaplı uyuşturucu sevkiyatını engelledi.
Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti suçunun önlenmesi amacıyla yürüttükleri çalışmalar kapsamında Kocatepe Mahallesi'nde seyir halindeki aracı yakın takibe aldı.
Gerçekleştirilen ani baskınla otomobil durduruldu.
Operasyon neticesinde araç sürücüsü 28 yaşındaki H.A. kıskıvrak yakalandı.
19 KALIP HALİNDE 20,5 KİLO ZEHİR
Araçta yapılan detaylı aramalarda, gençleri zehirlemek üzere hazırlanmış 19 kalıp halinde toplam 20 kilo 520 gram kokain ele geçirildi.
Toplum sağlığını tehdit eden ölümcül tesire sahip uyuşturucu maddelere el konulduğu bildirildi.
ZİNDANI BOYLADI
Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheli H.A., buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zehir taciri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.