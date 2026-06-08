Bakan Kurum TOKİ’nin Ankara’daki örnek konutlarını paylaştı: Evler 3 ayrı satış alternatifi ile satılacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ’nin 64 ilde satışa çıkaracağı yaklaşık 20 bin konut için hazırlanan örnek dairelerin görüntülerini paylaştı. Ankara Saraycık’taki deprem dayanımlı 2+1 ve 3+1 konutların tanıtıldığı kampanyada satışlar 15 Haziran’da başlayacak. İkamet, gelir ve kura şartı bulunmayan projede vatandaşlara peşin alım indirimi ile 60 ve 72 ay vadeli olmak üzere üç farklı ödeme seçeneği sunulacak.
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- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konuta ilişkin Ankara Saraycık'taki örnek daire görüntülerini paylaştı.
- TOKİ'nin açık satış kampanyası 15 Haziran - 17 Temmuz 2026 tarihleri arasında Halkbank ve Ziraat Bankası üzerinden yapılacak.
- Ankara'da 2+1 konutlar 3 milyon 100 bin liradan, 3+1 konutlar 3 milyon 300 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
- Kampanyada T.C. vatandaşı olma, 18 yaşını doldurma ve başvuru sahibi ile eşinin üzerine kayıtlı ev bulunmaması koşulu aranacak.
- Satışlarda peşin alımlarda yüzde 25 indirim, yüzde 50 peşinat ile 72 ay vade ve yüzde 50 peşinatın taksitli ödenmesi olmak üzere 3 farklı ödeme planı sunulacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurumu, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konuta ilişkin Ankara Saraycık'ta hazırlanan örnek daire görüntüler paylaştı.
Bakan Kurum sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "TOKİ ile yeni yapacağımız Açık Satış Kampanyamızla böyle 20 bin yuvamız daha sahiplerini bekliyor. Bu kapıların ardında huzur, mutluluk ve güven var" ifadelerine yer verdi.
Bakan Kurum'un paylaştığı görüntülerde Saraycık'taki 2+1 konutlardan detaylar yer aldı. Depreme dayanıklı, tünel kalıp sistemiyle inşa edilen örnek konutlar, salon, çocuk odası, yatak odası, banyo ve mutfaktan oluştuğu görüldü.
Ankara'da 2+1 konutlar 3 milyon 100 bin liradan başlayan fiyatlarla ve 21 bin 400 lira taksitle, 3+1 konutlar ise 3 milyon 300 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
SATIŞLAR 15 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK
TOKİ'nin açık satış kampanyası kapsamında 15.06.2026 – 17.07.2026 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. üzerinden doğrudan satış yapılacak. İkametgah, gelir, ön başvuru ve kura koşulları olmayan kampanyada T.C. vatandaşı olma, 18 yaşını doldurmuş olma ve başvuru sahibinin ve eşinin üzerine kayıtlı ev bulunmaması gerekecek.
3 AYRI ÖDEME PLANI
TOKİ evleri 3 ayrı satış alternatifi ile satılacak. Buna göre ilk modelde konut seçimini yapan alıcılar, peşin alımlarda yüzde 25 indirim indirimden faydalanabilecek.
İkinci modelde yüzde 50 peşinat bedeli ödendikten sonra 72 ay vade, yüzde 8 indirim imkanı tanınacak. Üçüncü modelde ise yüzde 50 peşinatın yarısı sözleşme aşamasında, yarısı ise 12 ay sonra ödenecek. Kalan bedel de 60 ay vade imkanıyla ödenebilecek.