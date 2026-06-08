Satışlarda peşin alımlarda yüzde 25 indirim, yüzde 50 peşinat ile 72 ay vade ve yüzde 50 peşinatın taksitli ödenmesi olmak üzere 3 farklı ödeme planı sunulacak.

Ankara'da 2+1 konutlar 3 milyon 100 bin liradan, 3+1 konutlar 3 milyon 300 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

Bakan Kurum sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "TOKİ ile yeni yapacağımız Açık Satış Kampanyamızla böyle 20 bin yuvamız daha sahiplerini bekliyor. Bu kapıların ardında huzur, mutluluk ve güven var" ifadelerine yer verdi.