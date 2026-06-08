Avrasya Tüneli'nde kaza! İstanbul Valiliği duyurdu: Yeniden trafiğe açıldı
Avrasya Tüneli'nde sabah saatlerinde meydana gelen kazada bir otomobilin yangın panosuna çarpması sonucu söndürme sistemine ait su tünele aktı. Güvenlik gerekçesiyle geçici olarak ulaşıma kapatılan tünel, ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Hızlı Özet Göster
- İstanbul'da Avrasya Tüneli'nin Avrupa yönünde bir otomobil itfaiyeye ait yangın panosuna çarparak trafik kazasına neden oldu.
- Çarpma sonucu yangın söndürme sistemindeki musluk patlayarak tünel içerisine su aktı.
- Avrasya Tüneli su birikintisi nedeniyle tedbir amaçlı araç geçişine kapatıldı.
- İstanbul Valiliği tünele akan suyun deniz suyuyla ilgisi olmadığını, yangın söndürme sisteminden kaynaklandığını açıkladı.
- Temizlik çalışmalarının ardından tünel yeniden ulaşıma açılarak trafik akışı normale döndü.
İstanbul'da Avrasya Tüneli'nin Avrupa yönünde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası kısa süreli ulaşım aksamasına neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı ve itfaiyeye ait yangın panosuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle yangın söndürme sistemindeki musluk patladı ve sistemde bulunan su tünel içerisine aktı.
Tünel içerisinde oluşan su birikintisi nedeniyle Avrasya Tüneli tedbir amaçlı olarak araç geçişine kapatıldı. Ekiplerin müdahalesi ve temizlik çalışmalarının ardından tünel yeniden ulaşıma açılarak trafik akışı normale döndü.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, kazanın saat 08.00 sıralarında meydana geldiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"08.06.2026 Pazartesi günü saat 08.00 sıralarında Avrasya Tüneli'nde özel otomobilin itfaiyeye ait yangın panosuna çarpması suretiyle trafik kazası meydana gelmiştir. Patlayan musluk nedeniyle söndürme sistemindeki su, tünele akmıştır. Olay sonrasında Avrasya Tüneli araç geçişine kapatılmıştır. Tünele akan suyun deniz suyuyla bir ilgisi bulunmamakta olup, sorunun giderilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Avrasya Tüneli'ni kullanacak olan vatandaşlarımız, alternatif güzergahlara yönlendirilmektedir."
Valiliğin açıklamasında, tünele akan suyun deniz suyundan kaynaklandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulanırken, sorunun yangın söndürme sistemindeki hasardan kaynaklandığı belirtildi. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.