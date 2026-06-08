Avrasya Tüneli'nde kaza! İstanbul Valiliği duyurdu: Yeniden trafiğe açıldı

İstanbul'da Avrasya Tüneli'nin Avrupa yönünde bir otomobil itfaiyeye ait yangın panosuna çarparak trafik kazasına neden oldu.

İstanbul'da Avrasya Tüneli'nin Avrupa yönünde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası kısa süreli ulaşım aksamasına neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı ve itfaiyeye ait yangın panosuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle yangın söndürme sistemindeki musluk patladı ve sistemde bulunan su tünel içerisine aktı.

Tünel içerisinde oluşan su birikintisi nedeniyle Avrasya Tüneli tedbir amaçlı olarak araç geçişine kapatıldı. Ekiplerin müdahalesi ve temizlik çalışmalarının ardından tünel yeniden ulaşıma açılarak trafik akışı normale döndü.