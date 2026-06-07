Seçimler (ara seçimler) bitti, büyük bir zaferi hep birlikte kucakladık. Ben bu davaya gönül veren kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum, başarınızın devamını diliyorum. Her zaman yanınızdayız ve bu birlikteliğinizi beraber yürüteceğiz. Bu beldelerimizde de çok daha güçlü şekilde geleceğe yürüyeceğiz. Sizleri en kalbi duygularım ile selamlıyorum.