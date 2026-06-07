Sandıktan zafer çıktı, Başkan Erdoğan Mustafapaşa'ya telefonla bağlandı!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldesinde yenilenen muhtarlık/belediye seçimlerini kazanan AK Parti adayı Mustafa Özer ve belde sakinlerini telefon bağlantısıyla tebrik etti. Seçim zaferinin ardından düzenlenen kutlama programında vatandaşlara seslenen Erdoğan, kazanılan başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Her zaman yanınızdayız" mesajı verdi.
Hızlı Özet Göster
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından Mustafapaşa sakinlerine telefon görüşmesiyle hitap etti.
- Erdoğan, elde edilen başarı için davaya gönül veren tüm vatandaşlara teşekkür etti.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel yönetimlerin ve beldelerin güçlendirilmesine dikkat çekti.
- Erdoğan, Mustafapaşa'nın gelecekte çok daha güçlü adımlarla kalkınacağını belirtti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin adayı Mustafa Özer'in belediye başkanı seçildiği Nevşehir Mustafapaşa'daki kutlama programına telefonla bağlanarak belde sakinlerine hitap etti.
Seçim sonuçlarının netleşmesiyle birlikte zaferi kutlayan Mustafapaşa sakinlerine hitap eden Başkan Erdoğan, elde edilen başarı için davaya gönül veren tüm vatandaşlara teşekkürlerini iletti. Belde halkına sevgilerini gönderen Erdoğan, omuz omuza yürümeye devam edeceklerini vurguladı.
"GELECEĞE ÇOK DAHA GÜÇLÜ YÜRÜYECEĞİZ"
Telefon görüşmesinde yerel yönetimlerin ve beldelerin güçlendirilmesine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafapaşa'nın gelecekte çok daha güçlü adımlarla kalkınacağını belirtti. Vatandaşları en kalbi duygularıyla selamlayan Erdoğan, bu birlikteliğin kesintisiz şekilde sürdürüleceğini ifade etti.
Seçimler (ara seçimler) bitti, büyük bir zaferi hep birlikte kucakladık. Ben bu davaya gönül veren kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum, başarınızın devamını diliyorum. Her zaman yanınızdayız ve bu birlikteliğinizi beraber yürüteceğiz. Bu beldelerimizde de çok daha güçlü şekilde geleceğe yürüyeceğiz. Sizleri en kalbi duygularım ile selamlıyorum.