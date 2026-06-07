Hacmi 203 milyar TL! Operasyonu 2021 yılındaki o ihbar başlatmış: Dev yasa dışı bahis ağında 25 tutuklama
Ankara merkezli 20 ilde yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında, suç örgütünün tam 203 milyar liralık devasa bir işlem hacmine ulaştığı ortaya çıktı. 2021 yılındaki bir ihbarla başlayan ve MASAK raporuyla derinleşen soruşturmanın son dalgasında, haklarında işlem yapılan 82 şüpheliden 25'i tutuklandı.
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- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve para aklama soruşturması kapsamında 20 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda 59 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
- Soruşturma, 2021'de Elmadağ'da yasa dışı bahis ihbarıyla başlayıp 'panel' adlı kapalı sistem ve banka hesapları üzerinden organize edildiği tespit edilen yapıya yönelik genişletildi.
- MASAK raporunda örgütün 203 milyar TL'lik işlem hacmine ulaştığı belirlenirken, son operasyonda 82 şüpheliden 25'i tutuklanma talebiyle 39'u adli kontrol kararına çarptırıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis, kumar ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini ve 59 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Soruşturmanın detaylarına ilişkin sürecin geçmişi ve son duruma dair ayrıntılı yeni bilgiler yer verildi.
2021 YILINDAKİ İHBAR SORUŞTURMAYI BAŞLATTI
Süreç, Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. "Kapalı devre yasa dışı bahis, kumar organizasyonu ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" başlığı altındaki bu soruşturma, 06.11.2021 tarihinde Elmadağ İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan bir iş yerinde yasa dışı bahis oynatıldığı yönündeki ihbarla başladı.
Yapılan fiziki ve teknik çalışmalar neticesinde yasa dışı bahis faaliyetlerinin yalnızca referans yoluyla erişilebilen "panel" adlı sistemler üzerinden yürütüldüğü, para naklinin ise çeşitli banka hesapları, ticari işletmeler ve farklı aracılar kanalıyla sağlandığı tespit edildi.
Soruşturmanın ilk aşamasında, 2021 yılındaki operasyonda 20 şüpheli hakkında işlem yapıldı ve açılan kamu davası halen Elmadağ 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2024/87 Esas sayılı dosyası üzerinden devam ediyor.
YENİ İNCELEMELER VE İKİNCİ DALGA OPERASYON
Şüphelilere ait dijital materyaller üzerinde yapılan bilirkişi çalışmalarında, yasa dışı bahis sitelerinin bahis oynayan kişilerle üçüncü şahıslara ait banka hesaplarını paylaştığı anlaşıldı. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2024/1913 soruşturma sayılı dosya kapsamında yeni ve kapsamlı bir soruşturma açıldı.
Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan alınan hesap hareketlerinin incelenmesiyle, bu hesapların para transferine aracılık ettiği ve toplanan paraların örgüt yapısı içinde "üst hesap/kasa" denilen havuzlarda değerlendirildiği belirlendi.
Bu doğrultuda 17.02.2026 tarihinde düzenlenen ikinci dalga eş zamanlı operasyonda 38 şüpheli hedef alındı. Soruşturmanın bu aşamasında işlem yapılan şüpheli sayısı 58'e ulaşırken, 22 şüpheli tutuklandı, 6 şüpheli hakkında adli kontrol uygulandı ve genel tutuklu sayısı 32 oldu.
ETKİN PİŞMANLIK BEYANI VE 203 MİLYAR TL'LİK HACİM
Soruşturma sürerken tutuklu şüphelilerden biri etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini beyan ederek ifade verdi. Bu ifadelerde suç örgütünün işleyişi, hiyerarşik yapısı, İstanbul'daki örgüt merkezleri ve para aklamada kullanıldığı değerlendirilen kripto varlık cüzdanlarına dair bilgiler paylaşıldı.
Banka hesap hareketleri, şüpheli ifadeleri, dijital materyaller ve kripto varlık analizleri ışığında Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) rapor talep edildi. Başsavcılığa ulaşan MASAK raporunda, suç örgütünün organizasyon yapısı içinde yaklaşık 203.000.000.000 TL işlem hacmine ulaştığı tespit edildi.
SON OPERASYON VE ADLİ SONUÇLAR
Elde edilen deliller, MASAK raporu ve tanık beyanları doğrultusunda örgüt içinde aktif rol oynadığı belirlenen yeni şüphelilere yönelik 02.06.2026 Salı günü 20 ilde eş zamanlı yeni bir operasyon düzenlendi.
|Kategori
|Detaylar / Sayısal Veriler
|Hedef Alınan Şüpheliler
|82 şahıs
|Hedef Alınan Şirketler
|3 şirket
|Gözaltına Alınanlar
|59 şüpheli
|Yurt Dışında Olanlar
|4 şüpheli
|Cezaevinde Olanlar
|4 şüpheli (farklı suçlardan)
|El Konulan Maddeler
|Çok sayıda dijital materyal
|Operasyon Biçimi
|Eş zamanlı baskınlar
Şüpheliler hakkında "yasa dışı bahis oynanmasına imkân sağlama", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından adli işlemler gerçekleştirildi.
Hedefteki 82 şüpheliden 25'i hakkında tutuklama, 39'u hakkında adli kontrol kararı verilirken, firari durumdaki 18 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.