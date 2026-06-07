Hacmi 203 milyar TL! Operasyonu 2021 yılındaki o ihbar başlatmış: Dev yasa dışı bahis ağında 25 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis, kumar ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini ve 59 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

2021 YILINDAKİ İHBAR SORUŞTURMAYI BAŞLATTI

Süreç, Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. "Kapalı devre yasa dışı bahis, kumar organizasyonu ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" başlığı altındaki bu soruşturma, 06.11.2021 tarihinde Elmadağ İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan bir iş yerinde yasa dışı bahis oynatıldığı yönündeki ihbarla başladı.

Yapılan fiziki ve teknik çalışmalar neticesinde yasa dışı bahis faaliyetlerinin yalnızca referans yoluyla erişilebilen "panel" adlı sistemler üzerinden yürütüldüğü, para naklinin ise çeşitli banka hesapları, ticari işletmeler ve farklı aracılar kanalıyla sağlandığı tespit edildi.

Soruşturmanın ilk aşamasında, 2021 yılındaki operasyonda 20 şüpheli hakkında işlem yapıldı ve açılan kamu davası halen Elmadağ 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2024/87 Esas sayılı dosyası üzerinden devam ediyor.