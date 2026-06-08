CHP'li Çiğli Belediyesi'nde infial yaratan taziye! Önce işten kovup borç batağına ittiler, intiharının ardından başsağlığı dilediler

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster CHP'li Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın 2024 yerel seçimleri sonrası tazminatsız kovduğu 147 işçiden biri olan 3 çocuk babası Hakan Balkan intihar etti.

Hakan Balkan, 8 ay Çiğli'de ve 1 ay CHP Genel Merkezi önünde protesto eylemine katıldıktan sonra 9 ay boyunca işsiz kaldı ve borç batağına düştü.

Balkan, 35 personelle birlikte işine geri döndü ancak aylarca ödenmeyen maaşlar ve borç batağı nedeniyle depresyona girdi.

Hakan Balkan, belediyenin sosyal hizmetler bölümünde kuaför olarak çalışıyor ve 2 Haziran Salı akşamı kayınpederinin evinden döndükten 10 dakika sonra hayatına son verdi.

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız olay sonrası taziye mesajı yayımlayarak başsağlığı diledi.

2024 yerel seçimlerinin hemen ardından belediyedeki 147 işçiyi tazminatsız kovan CHP'li Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, ilçede aylarca süren protesto gösterilerinin fitilini de ateşlemişti. O süreçte hiçbir gerekçe yokken işinden olan isimlerden biri de 3 kız çocuğu babası Hakan Balkan'dı. 8 ay Çiğli'de, 1 ay da CHP Genel Merkezi önündeki protesto eylemlerine katılan Balkan, yaklaşık 9 boyunca işsiz kaldı ve ailesinin geçimini sağlayabilmek için borç batağına sürüklendi.

Özgür Özel ve Onur Emrah Yıldız. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir.) BORÇ BATAĞINA İTİLDİ Büyük bir direniş örneği gösteren eylemci grubun önünü bir türlü kesemeyen Onur Emrah Yıldız, 35 personele yeniden işlerini iade etti. Bu grubun arasında Hakan Balkan da yer alıyordu. 9 ay sonra işine kavuşsa da Balkan'ın, içine düştüğü borç batağından bir türlü çıkamadığı bildirildi. Buna ek olarak belediyede aylarca ödenmeyen maaşların da 3 çocuk babası personeli daha da depresyona sürüklediği aktarıldı.