Otokoç’a provokatif saldırı | Rahmi Koç detayı… Hedef kim?

Saldırının nedeni henüz netlik kazanmamış olup, emniyet birimleri tüm ihtimalleri değerlendiriyor.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı ve saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Düzenlenen provokatif saldırıda binaya çok sayıda kurşun isabet ettiği bildirildi.

İstanbul Maltepe'de bulunan Otokoç genel merkezi yakınında silah sesleri duyuldu. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce binaya yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildi.

MASKELİ PROVOKASYON

İhbar üzerine olay yerine hızla intikal eden polis ekipleri bina önünde güvenlik tedbirleri aldı. Ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçan ve maskeli oldukları belirtilen saldırganların yakalanması amacıyla emniyet güçleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameraları inceleme altına alınırken elde edilen tüm deliller uzman ekiplerce mercek altına alınıyor.

İstanbul’da bulunan Otokoç Genel Müdürlüğü sabah saatlerinde provokatif silahlı saldırının hedefi oldu.

RRAHMİ KOÇ DETAYI

Provokatif saldırının gerçekleştirilme nedeni henüz netlik kazanmadı.

Emniyet birimleri hedefin doğrudan Otokoç olup olmadığını çok yönlü araştırıyor.

Polis ekipleri saldırının Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç'un geçtiğimiz günlerde katıldığı hastane açılışında anlattığı bel altı nitelikteki "Kürt kadın" fıkrası sonrası oluşan tepkilerle ilişkili olup olmadığı konusunda henüz resmi açıklama yapmadı.

Soruşturma bütün ihtimaller değerlendirilerek sürdürülüyor.

Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel