Otokoç’a provokatif saldırı | Rahmi Koç detayı… Hedef kim?
Otokoç Genel Müdürlüğü binasına sabah saatlerinde kimliği silahlı saldırı düzenlendi. İstanbul Maltepe’deki binaya çok sayıda kurşun isabet ettiği belirtildi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri kaçan maskeli saldırganları yakalamak amacıyla geniş çaplı çalışma başlattı. Güvenlik kameraları incelemeye alınırken saldırının nedeni araştırılıyor. Olayın Rahmi Koç’un "Kürt kadın" fıkrası sonrası oluşan tepkilerle bağlantısı olup olmadığı polis ekiplerince değerlendiriliyor.
Hızlı Özet Göster
- İstanbul Maltepe'de Otokoç genel merkezi yakınında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.
- Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı ve saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.
- Saldırının nedeni henüz netlik kazanmamış olup, emniyet birimleri tüm ihtimalleri değerlendiriyor.
- Bölgedeki güvenlik kameraları incelemeye alınırken, deliller uzman ekiplerce mercek altında tutuluyor.
- Saldırının Rahmi Koç'un son günlerdeki açıklamalarıyla ilişkisi araştırılıyor.
İstanbul Maltepe'de bulunan Otokoç genel merkezi yakınında silah sesleri duyuldu. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce binaya yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildi.
Düzenlenen provokatif saldırıda binaya çok sayıda kurşun isabet ettiği bildirildi.
MASKELİ PROVOKASYON
İhbar üzerine olay yerine hızla intikal eden polis ekipleri bina önünde güvenlik tedbirleri aldı. Ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçan ve maskeli oldukları belirtilen saldırganların yakalanması amacıyla emniyet güçleri geniş çaplı çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kameraları inceleme altına alınırken elde edilen tüm deliller uzman ekiplerce mercek altına alınıyor.
RRAHMİ KOÇ DETAYI
Provokatif saldırının gerçekleştirilme nedeni henüz netlik kazanmadı.
Emniyet birimleri hedefin doğrudan Otokoç olup olmadığını çok yönlü araştırıyor.
Polis ekipleri saldırının Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç'un geçtiğimiz günlerde katıldığı hastane açılışında anlattığı bel altı nitelikteki "Kürt kadın" fıkrası sonrası oluşan tepkilerle ilişkili olup olmadığı konusunda henüz resmi açıklama yapmadı.
Soruşturma bütün ihtimaller değerlendirilerek sürdürülüyor.