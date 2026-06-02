180 milyarlık bahis ağı çökertildi: Kapalı devre sistem deşifre oldu

Suç gelirlerinin kripto para cüzdanları aracılığıyla aklandığı ve bazı şüphelilerin faaliyetlerini yurt dışından ve cezaevinden sürdürdüğü belirlendi.

Ankara merkezli yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında organize suç örgütüne yönelik çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün "kapalı devre" sistemle faaliyet gösterdiği, para transferlerinde tekel bayileri ve ticari taksilerin kullanıldığı, suç gelirlerinin ise kripto para cüzdanları üzerinden aklandığı tespit edildi. 20 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 59 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

REFERANSLA GİRİLEN KAPALI DEVRE SİSTEM KURMUŞLAR

Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda örgütün, "kapalı devre" olarak tabir edilen özel bir sistem üzerinden faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Sisteme yalnızca referans yoluyla giriş yapılabildiği belirlendi.

Kullanıcıların sistem içerisinde "panel" adı verilen yazılımlar aracılığıyla işlem yaptığı, para transferlerinin ise tekel bayileri ve ticari taksiler üzerinden gerçekleştirildiği ortaya çıkarıldı.