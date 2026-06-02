180 milyarlık bahis ağı çökertildi: Kapalı devre sistem deşifre oldu
Ankara merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 180 milyar liralık para trafiği deşifre edildi. Referansla girilen “kapalı devre” sistem üzerinden faaliyet yürüten örgütün, para transferlerinde tekel bayileri ve ticari taksileri kullandığı, suç gelirlerini ise kripto para cüzdanlarıyla akladığı belirlendi. 20 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 59 şüpheli gözaltına alındı.
Hızlı Özet Göster
- Ankara merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenerek 59 şüpheli gözaltına alındı.
- Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada örgütün yaklaşık 180 milyar TL tutarında işlem hacmi tespit edildi.
- Örgüt referans sistemiyle çalışan kapalı devre yapıda faaliyet gösterirken para transferlerini tekel bayileri ve ticari taksiler üzerinden gerçekleştirdi.
- Suç gelirlerinin kripto para cüzdanları aracılığıyla aklandığı ve bazı şüphelilerin faaliyetlerini yurt dışından ve cezaevinden sürdürdüğü belirlendi.
- 2021 yılında ihbarla başlayan soruşturmada 'Börü 11' kod adlı gizli tanık örgütün yapısı hakkında detaylı bilgi verdi.
Ankara merkezli yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında organize suç örgütüne yönelik çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün "kapalı devre" sistemle faaliyet gösterdiği, para transferlerinde tekel bayileri ve ticari taksilerin kullanıldığı, suç gelirlerinin ise kripto para cüzdanları üzerinden aklandığı tespit edildi. 20 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 59 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
SORUŞTURMA 2021'DEKİ İHBARLA BAŞLADI
Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yasa dışı sanal bahis faaliyetleri yürüten organize suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı.
Soruşturma sürecinin, 2021 yılında yasa dışı bahis oynatıldığına dair alınan ihbar üzerine başladığı bildirildi.
REFERANSLA GİRİLEN KAPALI DEVRE SİSTEM KURMUŞLAR
Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda örgütün, "kapalı devre" olarak tabir edilen özel bir sistem üzerinden faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
Sisteme yalnızca referans yoluyla giriş yapılabildiği belirlendi.
Kullanıcıların sistem içerisinde "panel" adı verilen yazılımlar aracılığıyla işlem yaptığı, para transferlerinin ise tekel bayileri ve ticari taksiler üzerinden gerçekleştirildiği ortaya çıkarıldı.
İLK OPERASYONDA 20 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI
Soruşturma kapsamında ilk etapta 2021 yılında operasyon düzenlendi.
Bu operasyonda 20 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Devam eden süreçte ele geçirilen dijital materyaller incelendi, banka hesap hareketleri analiz edildi.
Bu incelemeler sonucunda örgütün faaliyet alanı genişletildi.
2026'DA İKİNCİ DALGA OPERASYON
Soruşturma kapsamında 2026 yılı başında ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi.
Bu süreçte toplamda işlem yapılan şüpheli sayısı 58'e ulaştı.
Şüphelilerden 32'si tutuklanırken, 6'sı hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
GİZLİ TANIK "BÖRÜ 11" ÖRGÜT YAPISINI ANLATTI
Soruşturmada etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan bir şüpheli, "Börü 11" kod adıyla gizli tanık olarak beyan verdi.
Gizli tanık, örgütün hiyerarşik yapısı, faaliyet yöntemleri, İstanbul ilindeki örgüt merkezleri ve suçtan elde edilen gelirlerin kripto para cüzdanları aracılığıyla aklanmasına ilişkin detaylı bilgiler sundu.
180 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ
Yapılan teknik incelemelerde örgüte ilişkin yaklaşık 4 milyar ABD doları, yani 180 milyar Türk lirası tutarında işlem hacmi tespit edildi.
Bu tespitler doğrultusunda soruşturma genişletildi.
20 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Elde edilen delillerin ardından 2 Haziran 2026 tarihinde 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Toplam 82 şüpheliye yönelik yapılan çalışmalarda 59 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyonlarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
FAALİYETLERİNİ YURT DIŞINDAN VE CEZAEVİNDEN SÜRDÜRMÜŞLER
Soruşturma kapsamında bazı şüphelilerin örgütsel faaliyetlerini yurt dışından ve ceza infaz kurumlarından sürdürdüğü belirlendi.
Ayrıca bazı finans kuruluşları ve kurum personelleri hakkında elde edilen bilgiler doğrultusunda inceleme ve araştırmaların devam ettiği bildirildi.
Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.