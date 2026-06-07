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Otokoç’a bir günde iki saldırı: AK Parti'den sert kınama

Sabah İstanbul'daki Otokoç Genel Müdürlüğü'ne ve akşam saatlerinde de Antalya'da Otokoç galerisine silahlı saldırı düzenlendi. Peş peşe silahlı saldırıların ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki geldi. Ülkemizi karıştırmak isteyenlere müsade edilmeyeceğinin altını çizen Çelik, "Türkiye’nin huzurunu hedef alanlar, güvenlik güçlerimizden kaçamayacaklar ve hukuk önünde hesap vereceklerdir." dedi.

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Otokoç’a bir günde iki saldırı: AK Parti'den sert kınama

Koç Holding'e bağlı kurumlara bugün 2 kere silahlı saldırı düzenlendi.

Yapılan saldırılara AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.

Çelik şu ifadeleri kullandı:

Koç Holding kurumlarına yapılan saldırıları lanetliyoruz.

Türkiye'nin huzurunu hedef alanlar, güvenlik güçlerimizden kaçamayacaklar ve hukuk önünde hesap vereceklerdir.

Ülkemizi karıştırmak isteyenlere asla müsaade etmeyeceğiz.

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