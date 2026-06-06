Sıfır Atık Festivali'nde Sefo konseri! Atatürk Havalimanı'nda binlerce kişi toplandı

İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş birliğinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Festivali, sanat ve çevre bilincini aynı sahnede buluşturmaya devam ediyor.

Festival kapsamında gerçekleştirilen Sefo konseri, 10 bini aşkın vatandaşın katılımıyla büyük bir coşkuya sahne oldu. Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin vizyonu ve himayelerinde çalışmalarını sürdüren Sıfır Atık Vakfı, sürdürülebilir yaşam kültürünü yaygınlaştırmak, çevresel farkındalığı artırmak ve sıfır atık uygulamalarını toplumun tüm kesimleriyle buluşturmak hedefinde çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen Sıfır Atık Festivali, düzenlenen konserlerle birlikte çevre bilinci sanatla da buluşturdu. 6 Haziran'da festival alanını dolduran vatandaşlar, Sefo konseriyle müzik dolu bir akşam yaşarken, etkinlik öncesinde Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş sahneye çıkarak katılımcılara hitap etti.

"ÇEVRE BİLİNCİNİ HER YAŞTAN VATANDAŞLA BULUŞTURUYORUZ"

Ağırbaş, "Bütün İstanbullu hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Sıfır Atık Vakfı olarak 86 milyon vatandaşımızın geleceği için çalışıyoruz. Ve yaz aylarının bu başlangıcında hep beraber coşkulu bir festival icra ediyoruz. Sizlere Sıfır Atık Vakfı'nın Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin selamlarını iletmek istiyorum. Buradaki hemşehrilerimizle beraber daha yaşanılabilir, daha adil bir dünya için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Sağ olun, var olun." ifadelerini kullandı.