Şarkıcı Pınar Sürer Başkan Erdoğan’a şarkı söylediği anları paylaştı: O anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü
Şarkıcı Pınar Sürer, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiği özel buluşmada, Neşet Ertaş'ın ölümsüz eseri "Gönül Dağı" türküsünü seslendirdi. Sürer, Başkan Erdoğan’ın da büyük bir keyifle dinlediği o samimi ve özel anların video kaydını sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.
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- Şarkıcı Pınar Sürer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.
- Pınar Sürer, buluşma sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Neşet Ertaş'ın 'Gönül Dağı' türküsünü seslendirdi.
- Paylaşılan video kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak en çok paylaşılan videolar arasına girdi.
Sanat dünyasından ünlü isimlerin sosyal medya paylaşımları gündemdeki yerini korurken, şarkıcı Pınar Sürer'in son videosu yoğun ilgi gördü.Şarkıcı Pınar Sürer Başkan Erdoğan’a şarkı söylediği anları sosyal medyada paylaştı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen ünlü şarkıcı, buluşma esnasında Başkan Erdoğan'a canlı performansla şarkı söyledi. Sürer, büyük bir heyecan ve mutlulukla geçen o özel dakikaları cep telefonu kamerası kaydıyla sosyal medya hesabından yayınlayarak takipçilerinin beğenisine sundu.
Büyük usta Neşet Ertaş'ın "Gönül Dağı" türküsünün seslendirildiği anlar, dijital platformlarda kısa sürede yoğun bir etkileşim yağmuruna tutuldu.
PINAR SÜRER O ANLARI SOSYAL MEDYADAN YAYINLADI
Şarkıcı Pınar Sürer, Başkan Erdoğan'a şarkı söylediği anları sosyal medya hesabından paylaştı.
BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşım, platformlarda en çok paylaşılan videolar arasına girdi. İkilinin buluşmasındaki samimi anlar ve Başkan Erdoğan'ın şarkıyı dinlediği esnadaki memnuniyeti dikkatlerden kaçmadı.