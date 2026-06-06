Şarkıcı Pınar Sürer Başkan Erdoğan’a şarkı söylediği anları paylaştı: O anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü

Paylaşılan video kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak en çok paylaşılan videolar arasına girdi.

Şarkıcı Pınar Sürer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Sanat dünyasından ünlü isimlerin sosyal medya paylaşımları gündemdeki yerini korurken, şarkıcı Pınar Sürer'in son videosu yoğun ilgi gördü.

Şarkıcı Pınar Sürer Başkan Erdoğan’a şarkı söylediği anları sosyal medyada paylaştı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen ünlü şarkıcı, buluşma esnasında Başkan Erdoğan'a canlı performansla şarkı söyledi. Sürer, büyük bir heyecan ve mutlulukla geçen o özel dakikaları cep telefonu kamerası kaydıyla sosyal medya hesabından yayınlayarak takipçilerinin beğenisine sundu.

Büyük usta Neşet Ertaş'ın "Gönül Dağı" türküsünün seslendirildiği anlar, dijital platformlarda kısa sürede yoğun bir etkileşim yağmuruna tutuldu.