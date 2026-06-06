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Bakan Güler'den Sıfır Atık Forumu'nda "Onarım hakkı" vurgusu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde büyüyen Sıfır Atık Projesi kapsamında İstanbul'da düzenlenen forumun açılışında konuşarak, sıfır atık geleceği için onarım hakkının önemini vurguladı.

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Bakan Güler'den Sıfır Atık Forumu'nda "Onarım hakkı" vurgusu
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  • Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstanbul’da düzenlenen Sıfır Atık Forumu’na katıldı.
  • Forum, Emine Erdoğan'ın girişimleriyle başlayan Sıfır Atık Projesi kapsamında gerçekleştiriliyor.
  • Yaşar Güler, forumda 'Sıfır Atık Geleceği İçin Onarım Hakkı' konulu oturumun açılış konuşmasını yaptı.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstanbul'da gerçekleştirilen Sıfır Atık Forumu'na (Zero Waste Forum) katıldı.

Bakan Güler'den Sıfır Atık Forumu'nda "Onarım hakkı" vurgusu-1

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın girişimleriyle başlayan "Sıfır Atık Projesi" her geçen gün büyüyerek farkındalık oluşturmaya devam ediyor.

Bakan Güler'den Sıfır Atık Forumu'nda "Onarım hakkı" vurgusu-2

Bu kapsamda, İstanbul'da Sıfır Atık Forumu (Zero Waste Forum) gerçekleştiriliyor.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler de foruma katılarak "Sıfır Atık Geleceği İçin Onarım Hakkı" konulu oturumun açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

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Bakan Güler'den Sıfır Atık Forumu'nda "Onarım hakkı" vurgusu-4 Bakan Güler'den Sıfır Atık Forumu'nda "Onarım hakkı" vurgusu-5 Bakan Güler'den Sıfır Atık Forumu'nda "Onarım hakkı" vurgusu-6
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