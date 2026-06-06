Bakan Gürlek açıkladı: Adalet Hizmetlerinin Etkinliği Daire Başkanlığı kuruldu! Adliyelerde işleyiş güçlenecek

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Adalet Bakanlığı, Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde Adalet Hizmetlerinin Etkinliği Daire Başkanlığı'nı kurdu.

Yeni birim, mahkemelerin performans ve verimliliğini veri analizine dayalı olarak izleyecek ve gerekli tedbirleri alacak.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, birimin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda kurulduğunu açıkladı.

Daire Başkanlığı, adliyelerin işleyişini güçlendirmek, personel motivasyonunu artırmak ve hizmet kalitesini yükseltmek amacını taşıyor.

Yeni yapılanma, adalet hizmetlerinin vatandaşlara daha hızlı, kaliteli ve etkin şekilde ulaştırılmasını hedefliyor.

Adalet Bakanlığı, adalet hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli şekilde sunulmasını sağlamak amacıyla yeni bir yapılanmaya gitti. Bakanlık bünyesinde, Personel Genel Müdürlüğüne bağlı olarak Adalet Hizmetlerinin Etkinliği Daire Başkanlığı kuruldu. Adalet hizmetlerinin vatandaşlara etkin şekilde ulaştırılmasında güçlü adliye teşkilatının yanı sıra nitelikli ve motivasyonu yüksek insan kaynağının önemine dikkat çekilirken, mahkemelerin kurulması, kaldırılması ve yargı çevrelerinin belirlenmesine ilişkin çalışmalar ile personel verimliliğini artırmaya yönelik faaliyetlerin bugüne kadar Personel Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü belirtildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Yargı Reformu Stratejisi kapsamında, mahkemelerin performans ve verimliliğinin veri analizine dayalı olarak izlenmesi, ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni mahkemelerin kurulması ve gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik kurumsal bir yapının oluşturulması hedefleniyordu. Bu doğrultuda hayata geçirilen yeni daire başkanlığı, adalet hizmetlerinin etkinliğini artırmaya yönelik çalışmalarda önemli rol üstlenecek. Adalet Bakanlığının "Türkiye Yüzyılı, Adaletin Yüzyılı" vizyonu çerçevesinde kurulan Daire Başkanlığı, vatandaşların adalet hizmetlerinden daha hızlı yararlanmasını sağlamayı, mevcut adliye teşkilatını güçlendirmeyi ve insan kaynaklarını daha etkin yönetmeyi amaçlıyor.



ADALET HİZMETLERİ DAHA ETKİN VE DAHA HIZLI HALE GELECEK



Birim, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tensipleriyle Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde kuruldu. Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Bakan Gürlek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, adalet hizmetlerimizi daha erişilebilir, daha etkin ve daha hızlı hale getirmek hedefiyle önemli bir adımı daha hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.



Hizmet kalitesinin yükseleceğini belirten Gürlek şunları söyledi: "Bu kapsamda Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde Adalet Hizmetlerinin Etkinliği Daire Başkanlığı kurmuş bulunuyoruz. Bu adım aynı zamanda vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine daha kolay ulaşmasını hedefleyen Alo Adalet Hattı projemizin de önemli hazırlık süreçlerinden biridir. Yeni Daire Başkanlığımız; adliyelerimizin işleyişini güçlendirecek, performans ve verimliliği veri temelli takip edecek, personelimizin motivasyonunu artıracak ve vatandaşlarımıza sunulan hizmet kalitesini yükseltecektir. Hedefimiz nettir: Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı kılmak; vatandaşımıza daha güçlü, daha hızlı ve daha erişilebilir adalet hizmeti sunmak. Adaletin Yüzyılı için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Aziz milletimize ve adalet teşkilatımıza hayırlı olsun."