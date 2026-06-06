Bakan Gürlek açıkladı: Adalet Hizmetlerinin Etkinliği Daire Başkanlığı kuruldu! Adliyelerde işleyiş güçlenecek
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde Adalet Hizmetlerinin Etkinliği Daire Başkanlığı'nın kurulduğunu bildirdi. Gürlek, yaptığı açıklamada, "Yeni Daire Başkanlığımız; adliyelerimizin işleyişini güçlendirecek, performans ve verimliliği veri temelli takip edecek, personelimizin motivasyonunu artıracak ve vatandaşlarımıza sunulan hizmet kalitesini yükseltecektir." ifadelerini kullandı.
Hızlı Özet Göster
- Adalet Bakanlığı, Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde Adalet Hizmetlerinin Etkinliği Daire Başkanlığı'nı kurdu.
- Yeni birim, mahkemelerin performans ve verimliliğini veri analizine dayalı olarak izleyecek ve gerekli tedbirleri alacak.
- Adalet Bakanı Akın Gürlek, birimin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda kurulduğunu açıkladı.
- Daire Başkanlığı, adliyelerin işleyişini güçlendirmek, personel motivasyonunu artırmak ve hizmet kalitesini yükseltmek amacını taşıyor.
- Yeni yapılanma, adalet hizmetlerinin vatandaşlara daha hızlı, kaliteli ve etkin şekilde ulaştırılmasını hedefliyor.
Adalet Bakanlığı, adalet hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli şekilde sunulmasını sağlamak amacıyla yeni bir yapılanmaya gitti. Bakanlık bünyesinde, Personel Genel Müdürlüğüne bağlı olarak Adalet Hizmetlerinin Etkinliği Daire Başkanlığı kuruldu.
Adalet hizmetlerinin vatandaşlara etkin şekilde ulaştırılmasında güçlü adliye teşkilatının yanı sıra nitelikli ve motivasyonu yüksek insan kaynağının önemine dikkat çekilirken, mahkemelerin kurulması, kaldırılması ve yargı çevrelerinin belirlenmesine ilişkin çalışmalar ile personel verimliliğini artırmaya yönelik faaliyetlerin bugüne kadar Personel Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü belirtildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Yargı Reformu Stratejisi kapsamında, mahkemelerin performans ve verimliliğinin veri analizine dayalı olarak izlenmesi, ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni mahkemelerin kurulması ve gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik kurumsal bir yapının oluşturulması hedefleniyordu. Bu doğrultuda hayata geçirilen yeni daire başkanlığı, adalet hizmetlerinin etkinliğini artırmaya yönelik çalışmalarda önemli rol üstlenecek.
Adalet Bakanlığının "Türkiye Yüzyılı, Adaletin Yüzyılı" vizyonu çerçevesinde kurulan Daire Başkanlığı, vatandaşların adalet hizmetlerinden daha hızlı yararlanmasını sağlamayı, mevcut adliye teşkilatını güçlendirmeyi ve insan kaynaklarını daha etkin yönetmeyi amaçlıyor.
ADALET HİZMETLERİ DAHA ETKİN VE DAHA HIZLI HALE GELECEK
Birim, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tensipleriyle Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde kuruldu. Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Bakan Gürlek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, adalet hizmetlerimizi daha erişilebilir, daha etkin ve daha hızlı hale getirmek hedefiyle önemli bir adımı daha hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.
Hizmet kalitesinin yükseleceğini belirten Gürlek şunları söyledi:
"Bu kapsamda Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde Adalet Hizmetlerinin Etkinliği Daire Başkanlığı kurmuş bulunuyoruz. Bu adım aynı zamanda vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine daha kolay ulaşmasını hedefleyen Alo Adalet Hattı projemizin de önemli hazırlık süreçlerinden biridir.
Yeni Daire Başkanlığımız; adliyelerimizin işleyişini güçlendirecek, performans ve verimliliği veri temelli takip edecek, personelimizin motivasyonunu artıracak ve vatandaşlarımıza sunulan hizmet kalitesini yükseltecektir.
Hedefimiz nettir: Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı kılmak; vatandaşımıza daha güçlü, daha hızlı ve daha erişilebilir adalet hizmeti sunmak. Adaletin Yüzyılı için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.
Aziz milletimize ve adalet teşkilatımıza hayırlı olsun."
Yeni birim, adalet hizmetlerinin işleyişini performans, verimlilik ve veri analizi esaslarına göre değerlendirecek. Mahkemelerin kurulması, kaldırılması ve yargı alanlarının değiştirilmesine ilişkin işlemleri yürütecek olan Daire Başkanlığı, ayrıca adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlükleri ile bilgi işlem ve adli sicil birimlerinin kurulmasına yönelik süreçleri de takip edecek. Ön büro ve danışma masalarının oluşturulmasına ilişkin çalışmalar da bu kapsamda yürütülecek.
Öte yandan adalet komisyonları bünyesinde kurulması planlanan Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürolarına ilişkin çalışmalar da yeni daire başkanlığının görev alanında yer alacak. Adliyelerde sunulan hizmetlerde yaşanan sorunların tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla hâkimler, Cumhuriyet savcıları ve ilgili kurum temsilcilerinin katkı sağlayacağı mekanizmaların oluşturulması için çalışmalar yürütülecek.
Daire Başkanlığı ayrıca personelin motivasyonunu ve çalışma verimliliğini artırmaya yönelik projeler geliştirecek. Adliyelerde oluşturulan Adliye Personeli Arama Kurtarma (AD-KUR) birimlerine ilişkin iş ve işlemler de bu birim tarafından takip edilecek.
ÇALIŞMALAR KARARLILIKLA SÜRECEK
Adalet Bakanlığı, yeni yapılanmayla birlikte adalet hizmetlerinin vatandaşlara daha hızlı, kaliteli ve etkin şekilde ulaştırılmasını hedeflerken, "Adaletin Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.