PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

MİT'in yakaladığı Reyhanlı'daki terör saldırısının faillerinden Temir Dükancı tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla yakalanan Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Temir Dükancı tutuklandı. Skandal bir savunmaya imza atan Dükancı, "Bombayı yerleştirmekte bir sakınca görmedim." diye konuştu.

AA AA
Giriş Tarihi :26 Şubat 2025 , 21:22 Güncelleme Tarihi :26 Şubat 2025 , 21:22
MİT’in yakaladığı Reyhanlı’daki terör saldırısının faillerinden Temir Dükancı tutuklandı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Reyhanlı'daki terör saldırısına ilişkin davanın görüldüğü Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesine Hatay'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan terör saldırısının faillerinden Temir Dükancı, terör saldırısı sırasında Türkiye'de olmadığını, bombalı aracın uzaktan patlatılmasıyla ilgisinin bulunmadığını savundu.

KAN DONDURAN İTİRAF

Dükancı, "Reyhanlı patlamasına benim dahlim M.G'nin talimatıyla bombayı arabaya yerleştirmek oldu. Bana polisin ve savcının bu olayı takip ettiğini söyledi. O böyle söyleyince bombayı yerleştirmekte bir sakınca görmedim." diye konuştu.

Mihraç Ural ile irtibatının olmadığını savunan Dükancı, M.G.'nin Ural'a paket gönderdiğini ve onun yanında birkaç kez gördüğünü iddia etti.

Temir Dükancı, savunmasının ardından, "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "nitelikli kasten öldürmek" suçlarından tutuklandı.

MİT OPERASYONUYLA YAKALANMIŞTI

MİT, terör saldırısında kullanılan patlayıcıların deniz yoluyla Türkiye'ye getirilmesine yardım eden ve patlayıcıları taşıyacak araçları temin eden Dükancı'nın Suriye'de olduğunu belirlemişti.

Lübnan'a kaçma hazırlığında olduğu belirlenen Dükancı'nın, burada toplayacağı örgüt mensuplarıyla Türkiye'nin yurt dışındaki temsilciliklerine yönelik eylem yapmayı planladığı ve bunun için sahte pasaport arayışında olduğu tespit edilmişti.

Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer alan Dükancı, MİT'in, Suriye-Lübnan sınırında düzenlediği operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirilip Hatay İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edilmişti.

MİTten sınır ötesi operasyon: Reyhanlı saldırısının son faili Temir Dükancı yakalandıMİTten sınır ötesi operasyon: Reyhanlı saldırısının son faili Temir Dükancı yakalandı

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan komuta kademesini hedef alan CHP’li Özel’e sert tepki: Ayağını denk al!
DEM Parti’ye 3. kez İmralı onayı çıktı: Öcalan’la görüşme sonrası kapsamlı açıklama yapılacak
Trabzonspor - Çaykur Rizspor | CANLI İZLE
CHP’den CHP’lilerin iradesine ipotek! Tek adaylı pusula sistematik dayatma: Kılıçdaroğlu’nun sadık vekilleri İmamoğlu’na sert daldı
AK Parti’den Başkan Erdoğan’a doğum günü sürprizi: Ne korku var ne yeis iyi ki doğdun Reis
Avrupa’da nükleer panik: Savaş kıtaları aştı! Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var?
Başkan Erdoğan’ın çağrısı sonrası masa yeniden Türkiye’de kuruluyor: ABD ve Rus heyetleri İstanbul’da bir araya gelecek
Türk Telekom’dan Trendyol Süper Ligi’nin ilk 5G canlı TV yayını bağlantısı
Başkan Erdoğan’a doğum günü tebriği... Lİderler peş peşe aradı
Galatasaray’dan şaşırtan transfer! Orta sahanın yeni yıldızı olacak
Carlo Ancelotti’nin Arda Güler sözleri gündemi salladı! Tartışmalar alev alev
İmamoğlu’nun diploması iptal mi ediliyor? Başsavcılık üniversiteden belgeleri istedi: Geri alma işlemi dahil tüm idari tedbirler alınmalı
Victor Osimhen için Napoli’nin kararı belli oldu! Sürpriz hareket
Başkan Erdoğan 71 yaşında! Millete hizmet davasına adanmış bir ömür
EVLENENE 4 KOLDAN DESTEK! Toplu para, faizsiz kredi, çeyiz parasına çifte katkı... Noktası virgülüne hesapladık
ATM’lerde yeni dönem: Güvenlik kamerası tanımazsa işlem yapılamayacak
Trump’tan skandal Gazze paylaşımı! Dansözler, altın heykeller, para saçan Elon Musk ve Netanyahu ile şezlong
Narin cinayetinde flaş gelişme! Hediye Güran konuştu: Yüksel Narin’i Enes’e kurban etmez! Neden doğum kontrol hapı aldı?
Trump’ın elinde gizemli morluk! Söylentiler arttı: Beyaz Saray’dan ilginç açıklama
Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç’in altın saçlı kızına bakın! Görenleri kendine hayran bıraktı