Hamas’ın silahıyla Tahran'ı vuracaklardı: Mossad’ın kirli planını Başkan Erdoğan’ın hamlesi bozdu!
Mossad’ın, Tahran yönetimini devirmek amacıyla İran muhalifi Kürt gruplara Hamas ve Hizbullah’tan ele geçirilen silahları dağıttığı gizli plan deşifre oldu. Eski İsrail Ordusu İstihbarat Dairesi (AMAN) Başkanı Tamir Hayman, ABD ile ortak yürütülen bu kirli tezgahın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump’ı ikna etmesiyle akamete uğradığını itiraf etti.
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- İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın, Tahran yönetimini devirmek için İran muhalifi Kürt gruplara silah verdiği iddia edildi.
- Mossad'ın, İran muhalifi Kürt gruplara silah aktarıldığına dair haberlerin yayımlanmasına izin verdiği belirtildi.
- İddiaya göre silahların, İsrail'in Hamas ve Hizbullah'tan ele geçirdiği mühimmatlardan oluştuğu öne sürüldü.
- Eski AMAN Başkanı Tamir Hayman, İsrail'in PKK uzantıları ve Mahmud Ahmedinejad'ın başa getirilmesi planları dahil gizli operasyonlar yürüttüğünü iddia etti.
- Recep Tayyip Erdoğan'ın Donald Trump'ı ikna etmesiyle İran'a karşı planın akamete uğradığı iddia edildi.
İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın, Tahran yönetimini devirmek için oluşturulan bir plan kapsamında, İran muhalifi Kürt gruplara silah verdiği iddia edildi.
İsrail basınına yansıyan haberde, İran muhalifi Kürt gruplara silah aktarıldığı bilgisinin yayımlanmasına Mossad'ın izin verdiği belirtildi.
İRAN MUHALİFİ KÜRT GRUPLARA SİLAH TRANSFERİ
Mossad'ın Tahran yönetimini devirmek için oluşturulan bir plan kapsamında İran muhalifi Kürt gruplara silah transferi yaptığı öne sürülen haberde, söz konusu silahların, İsrail'in Hamas ve Hizbullah'tan ele geçirdiği silahlar ve mühimmatlar olduğu iddia edildi.
Haberde, İsrail'in böylece İran'ın silahlarını kendisine karşı kullanmayı hedeflediği savunuldu.
Eski İsrail Ordusu İstihbarat Dairesi (AMAN) Başkanı Tamir Hayman, geçen günlerde ABD'de yayın yapan PBS kanalına verdiği röportajda, İsrail'in, Tahran yönetimini devirmek için aralarında terör örgütü PKK uzantılarının da bulunduğu bazı grupların saldırılar başlatması ve eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın başa getirilmesi dahil olmak üzere bir dizi gizli planı yürütmeye çalıştığını iddia etmişti.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN HAMLESİ OYUNU BOZDU
Hayman, ABD ve İsrail'in, İran muhalifi Kürt grupları silahlandırarak Tahran yönetimine karşı harekete geçirme planının Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ı ikna etmesi neticesinde akamete uğradığını söylemişti.