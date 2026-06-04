Dışişleri'nden İsrail'e toprak gaspı tepkisi: İki devletli çözümün temelleri hedef alınıyor

Filistin halkının meşru haklarının korunması için uluslararası toplumun hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmesi çağrısı yapıldı.

İsrail'in işgal ve ilhak politikalarının bölgesel gerilimi tırmandırdığı ve kırılganlığı derinleştirdiği vurgulandı.

Netanyahu hükümetinin Batı Şeria'daki faaliyetlerinin uluslararası çabaları baltaladığı ve yerleşimci terörünü teşvik ettiği belirtildi.

Netanyahu hükümetinin bölgedeki faaliyetlerinin uluslararası çabaları baltaladığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İsrail'in, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da yeni yasa dışı yerleşim birimlerinin inşasını onaylama kararını kınıyoruz.

Netanyahu hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria'da toprak gaspı amaçlı faaliyetleri genişleterek ve yerleşimci terörünü teşvik ederek mevcut uluslararası çabalar ile iki devletli çözümün temellerini hedef almayı sürdürmektedir.

İsrail'in işgal ve ilhak politikalarının, bölgesel gerilimi daha da tırmandırmasına ve sahadaki kırılganlığı derinleştirmesine izin verilmemesi gerekmektedir.

Filistin halkının meşru haklarının ihlal edilmesinin engellenmesi için uluslararası toplumu hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz.

Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel