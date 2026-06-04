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CHP'li Buca Belediyesi'nde yolsuzluk çarkı: Hak ediş personeli Bahadır Yılmaz'ın 13 yarış atı çıktı | Rüşvet dekontları ve bankamatik memuru trafiği

İzmir'de CHP'li Buca Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltı sayısı 54'e yükselirken, dosyaya giren dijital inceleme kayıtları dikkat çekti. Operasyon kapsamında tutuklanan hak ediş birimi personeli Bahadır Yılmaz'ın 13 yarış atına sahip olduğu ortaya çıktı. Şüphelilere ait telefon ve bilgisayarlarda yapılan incelemelerde ihale görüşmeleri, "bankamatik memuru" iddiaları, para transferleri ve 400 bin liralık para trafiğine ilişkin tespitlere ulaşıldı. Soruşturma kapsamında elde edilen bulguların incelenmesi sürüyor.

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CHP'li Buca Belediyesi'nde yolsuzluk çarkı: Hak ediş personeli Bahadır Yılmaz'ın 13 yarış atı çıktı | Rüşvet dekontları ve bankamatik memuru trafiği
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  • CHP'li İzmir Buca Belediyesi'nde yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltı sayısı 54'e yükseldi ve aralarında Belediye Başkanı Görkem Duman, önceki dönem Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve çok sayıda belediye personelinin bulunduğu toplam 62 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
  • Tutuklanan belediye hak ediş birimi memuru Bahadır Yılmaz'ın 13 yarış atına sahip olduğu belirlendi ve mal varlığına ilişkin incelemeler sürüyor.
  • Dijital incelemelerde Belediye Başkanı Görkem Duman'ın eski CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'dan talimat aldığı ve şüpheli Mustafa Genç'ten 400 bin lira para aldığına ilişkin dekont gönderildiği tespit edildi.
  • Soruşturma kapsamında belediye personeli arasında ihale görüşmeleri, usulsüz işlemler ve para transferlerine ilişkin WhatsApp mesajlaşmaları dosyaya girdi.
  • Şüpheliler arasında belediye başkan yardımcıları, müdürler, meclis üyeleri, firma sahipleri ve çeşitli birimlerde görev yapan personel bulunuyor ve bazı şüpheliler yurtdışına kaçtı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na yönelik yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanan CHP'li İzmir Buca Belediyesi hak ediş biriminde memur olarak çalışan Bahadır Yılmaz adlı personelin 13 adet yarış atı sahibi olduğu ortaya çıktı.

CHP'li Belediyeleri "yolsuzluk" "rüşvet" operasyonları ile anılmaya devam ediyor. Bilindiği üzere İzmir'deki CHP'li Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik bir "yolsuzluk" operasyonu gerçekleştirilmiş ve 54 şüpheli gözaltına alınmıştı.

CHP'li Buca Belediyesi'nde yolsuzluk çarkı: Hak ediş personeli Bahadır Yılmaz'ın 13 yarış atı çıktı | Rüşvet dekontları ve bankamatik memuru trafiği-2

Operasyon kapsamında tutuklanan ve belediyenin hak ediş biriminde memur olarak görev yapan Bahadır Yılmaz'ın 13 yarış atına sahip olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında Yılmaz'ın mal varlığına ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Haberde yer alan görsel Takvim Foto Arşiv'e aittir.

Soruşturma kapsamında haklarında işlem yapılan toplam 62 şüphelinin görev dağılımı şu şekilde:

NoAd SoyadGörevi / Unvanı
1Görkem DumanBelediye Başkanı
2Erhan KılıçÖnceki Dönem Belediye Başkanı
3Çağdaş KayaÖnceki Dönem İlçe Başkanı
4İbrahim TunçolBelediye Başkan Yardımcısı
5Barış ÖzreçberBelediye Başkan Yardımcısı
6Ayşe KalafatPlanlama ve İmar Müdürü
7Asiye AvcıSosyal Hizmetler Müdür Vekili
8Ceyda AkbulutÖzel Kalem Müdürü
9Ahmet ÇakarOturma Birim Şefi
10Aras İşİmar Durum Şefi
11Refik KarakayaEtüt ve Proje Müdürü
12Ecem ErenMimar
13Emrah BaşFirma Sahibi
14Doğan SarıkayaFirma Sahibi / Meclis Üyesi
15Oğuzhan AksoyHakediş ve Yapı Kullanma Personeli
16Süleyman OmuzbükenRuhsat Birimi Çalışanı
17Hakan ÖrdekFirma Sahibi
18Burcu Er DurmazFirma Sahibi / Meclis Üyesi
19Serkan AltunFirma Sahibi
20Toygun VarolHarita Müdürü
21Nihat TaşçılarFirma Sahibi
22Mehmet TaşçılarFirma Sahibi
23Suat TekdemirFirma Sahibi
24Rıdvan DemirFirma Sahibi
25Ramazan AltunFirma Sahibi
26Hakan Okutucuİmar Müdürü
27Bahadır YılmazHakediş/Yapı Kullanma Memuru
28Fethi KaplanOturma Birimi Memuru
29Özgür DalağanRuhsat Birimi Çalışanı
30Akın Erkan KalmazBucamar Büro İşçisi
31Sinem Öznurİşletme ve İştirakler Müdür Vekili
32Alparslan EgeVeri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
33Belkız ÖzdemirKadın ve Aile Hizmetleri Müdür Vekili
34Senem AkyüzBüro Personeli
35Zekiye AvcıEski Şef
36Sude KasapoğluBüro Personeli
37Mergül ŞenPersonel
38Aykut DoğanSıfır Atık ve İklim Müdürü
39Selin Öztürk ŞükrüoğluSosyolog
40Nurten ÇetinkayaBucamar Çalışanı
41Erhan AkyüzBucamar Çalışanı
42Bahar BurmalıBüro Personeli / Taşınır Kayıt Yetkilisi
43Canan YücelDestek Hizmetleri Müdür Vekili
44Yağmur GüçerekBaşkan Asistanı
45Burcu AltunçekiçBucamar Muhasebe Sorumlusu
46Serhat Gökhan KarakaplanBucamar Çalışanı
47Şahin AkçayBucamar Çalışanı
48Hasan KalkanBucamar Çalışanı
49Sevgi KazankayaBelediye Çalışanı
50Ahmet KazankayaHastane Çalışanı
51Muhammet Sercan Güneriİmar/Hakediş/Yapı Kullanma Personeli (Cezaevinde)
52İlker BiliciRuhsat ve Denetim Müdürü (Cezaevinde)
53Cem BeşgülYapı Ruhsat Personeli (Cezaevinde)
54Erdem Başer BalkırBelediye Başkan Yardımcısı (Yurtdışı firari)
55Mahmut ZenginMimar (Yurtdışı firari)
56Mustafa GençMimar / Meclis Üyesi (Yurtdışı firari)
57Naciye BalcıEmekli Eski Çalışan (Yurtdışı firari)
58S. U.Belediye Yöneticisi (Firari)
59K. B.Belediye İştiraki Yöneticisi (Firari)
60M. K.Firma Sahibi (Firari)
61Ö. K.Firma Sahibi (Firari)
62D. Y.Firma Sahibi (Firari)

Görkem Duman.

Yürütülen CHP'li Buca Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında şüphelilere ait dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde dikkat çeken bulgulara da ulaşıldı.

CHP'li Buca Belediyesi'nde yolsuzluk çarkı: Hak ediş personeli Bahadır Yılmaz'ın 13 yarış atı çıktı | Rüşvet dekontları ve bankamatik memuru trafiği-5

ÇİKOLATA İHALESİ GÖRÜŞMESİ

Soruşturma dosyasına giren tespitlere göre, Bucamar Büro İşçisi Akın Erkan Kalmaz'ın WhatsApp uygulamasındaki bir grup üzerinden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın gözaltına alınmasına ilişkin "puantajdan dolayı" şeklinde mesaj gönderdiği belirlendi.

Kalmaz'ın ayrıca Özlem Ak isimli kişiyle Özel Kalem Müdürlüğü tarafından yapılacak çikolata ihalesine ilişkin görüşmeler yaptığı tespit edildi.

İmar Durum Şefi Aras İş'in dijital materyallerinde, gizli tanık beyanlarında usulsüzlük yapıldığı iddia edilen 624 ada 10 parsele ilişkin notlar bulunduğu kaydedildi.

Kültür Müdürü Asiye Avcı'nın dijital incelemesinde ise Özlem Ak ile yaptığı görüşmelerde belediyeye SGK müfettişlerinin geldiği, "bankamatik memurları" olarak nitelendirilen kişiler hakkında inceleme yürütüldüğü ve söz konusu kişilerin başkanın talimatıyla çalıştırıldığı yönünde ifadelerin yer aldığı belirlendi.

Sıfır Atık ve İklim Müdürü Aykut Doğan'ın Bucamar personeli Mahsun Deniz Kanat ile bazı ihalelerin teknik şartnameleri ve ihale detaylarına ilişkin görüşmeler yaptığı tespit edildi.

400 BİN TL PARA TRAFİĞİ

Bucamar Muhasebecisi Burcu Altınçekiç'in dijital materyallerinde, İzbel Gıda Şirketi Satın Alma Görevlisi Sinem İnanç ile yaptığı görüşmelerde Çağdaş Kaya'nın otel ücretinin ödendiği ve eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç'a ait banka kartının başka bir kişi tarafından kullanıldığı yönünde konuşmalar bulunduğu belirtildi.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın dijital incelemesinde ise Çağdaş Kaya'dan belediye personeliyle ilgili birçok konuda talimat aldığı, şüpheliler arasında yer alan Doğan Sarıkaya'ya ait inşaatlarla ilgili bilgi alışverişinde bulunduğu ve şüpheli Mustafa Genç ile yaptığı görüşmede 400 bin lira para aldığına ilişkin dekont gönderildiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Dönemin İmar Müdürü Hakan Okutucu'nun dijital materyallerinde, 313 ada 6 parsele ilişkin usulsüzlük iddiaları hakkında bir gazetecinin soru yönelttiğine dair görüşmeler bulunduğu belirtildi.

MESAJLAŞMALAR DOSYAYA GİRDİ
Örgün İnşaat'ın sahibi Hakan Ördek'in dijital incelemesinde ise Bucamar Büro İşçisi Çağrı Ongun ve Buca Belediyesi Büro İşçisi Faruk Korkmaz'a çok sayıda para transferi yaptığına ilişkin görüşmeler tespit edildi.

Taşçılar İnşaat'ın sahibi Mehmet Taşçılar'ın dijital materyallerinde, tapuda görev yapan bir kişi hakkında "Buca Belediyesinden daha beter çıktı, doymak bilmedi" şeklinde ifadeler kullandığı görüşmeler yer aldı.

Kadın ve Aile Müdürlüğü personeli Mergül Şen'in ise operasyonlarla ilgili yaptığı bir görüşmede, "İnşallah evlendirmede çalışan kişi de bu şekilde alınır" ifadelerini kullandığı tespit edildi.

Romega firmasının sahibi Rıdvan Demir'in dijital incelemesinde, yanında işçi olarak çalışan Selami Demir ile yaptığı görüşmede "son rüşvet parası Çamlıca" ifadesinin geçtiği, ayrıca Emrullah Baykut'un hesabına 50 bin lira gönderdiğinin belirlendiği kaydedildi.

Harita Müdürü Toygun Varol'un dijital materyallerinde "Çağdaş başkan istiyor" şeklinde gelen bir talimatın yerine getirilmesine ilişkin görüşmeler bulunduğu belirtildi.

Buca Belediye Başkanı'nın asistanı ve Spor Müdürlüğü personeli Yağmur Güçerek'in dijital incelemesinde ise kendisinin de "bankamatik memuru" olduğunu kabul ettiği yönünde telefon görüşmeleri tespit edildi.

CHPli Buca Belediyesinde yolsuzluk operasyonunda gözaltı sayısı 54e yükseldiCHPli Buca Belediyesinde yolsuzluk operasyonunda gözaltı sayısı 54e yükseldi
CHP'li Buca Belediyesi'nde yolsuzluk operasyonunda gözaltı sayısı 54'e yükseldi

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CHP'li Buca Belediyesi'nde yolsuzluk çarkı: Hak ediş personeli Bahadır Yılmaz'ın 13 yarış atı çıktı | Rüşvet dekontları ve bankamatik memuru trafiği-7 CHP'li Buca Belediyesi'nde yolsuzluk çarkı: Hak ediş personeli Bahadır Yılmaz'ın 13 yarış atı çıktı | Rüşvet dekontları ve bankamatik memuru trafiği-8 CHP'li Buca Belediyesi'nde yolsuzluk çarkı: Hak ediş personeli Bahadır Yılmaz'ın 13 yarış atı çıktı | Rüşvet dekontları ve bankamatik memuru trafiği-9

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