Yürütülen CHP'li Buca Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında şüphelilere ait dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde dikkat çeken bulgulara da ulaşıldı.

ÇİKOLATA İHALESİ GÖRÜŞMESİ

Soruşturma dosyasına giren tespitlere göre, Bucamar Büro İşçisi Akın Erkan Kalmaz'ın WhatsApp uygulamasındaki bir grup üzerinden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın gözaltına alınmasına ilişkin "puantajdan dolayı" şeklinde mesaj gönderdiği belirlendi.

Kalmaz'ın ayrıca Özlem Ak isimli kişiyle Özel Kalem Müdürlüğü tarafından yapılacak çikolata ihalesine ilişkin görüşmeler yaptığı tespit edildi.

İmar Durum Şefi Aras İş'in dijital materyallerinde, gizli tanık beyanlarında usulsüzlük yapıldığı iddia edilen 624 ada 10 parsele ilişkin notlar bulunduğu kaydedildi.

Kültür Müdürü Asiye Avcı'nın dijital incelemesinde ise Özlem Ak ile yaptığı görüşmelerde belediyeye SGK müfettişlerinin geldiği, "bankamatik memurları" olarak nitelendirilen kişiler hakkında inceleme yürütüldüğü ve söz konusu kişilerin başkanın talimatıyla çalıştırıldığı yönünde ifadelerin yer aldığı belirlendi.

Sıfır Atık ve İklim Müdürü Aykut Doğan'ın Bucamar personeli Mahsun Deniz Kanat ile bazı ihalelerin teknik şartnameleri ve ihale detaylarına ilişkin görüşmeler yaptığı tespit edildi.

400 BİN TL PARA TRAFİĞİ

Bucamar Muhasebecisi Burcu Altınçekiç'in dijital materyallerinde, İzbel Gıda Şirketi Satın Alma Görevlisi Sinem İnanç ile yaptığı görüşmelerde Çağdaş Kaya'nın otel ücretinin ödendiği ve eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç'a ait banka kartının başka bir kişi tarafından kullanıldığı yönünde konuşmalar bulunduğu belirtildi.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın dijital incelemesinde ise Çağdaş Kaya'dan belediye personeliyle ilgili birçok konuda talimat aldığı, şüpheliler arasında yer alan Doğan Sarıkaya'ya ait inşaatlarla ilgili bilgi alışverişinde bulunduğu ve şüpheli Mustafa Genç ile yaptığı görüşmede 400 bin lira para aldığına ilişkin dekont gönderildiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Dönemin İmar Müdürü Hakan Okutucu'nun dijital materyallerinde, 313 ada 6 parsele ilişkin usulsüzlük iddiaları hakkında bir gazetecinin soru yönelttiğine dair görüşmeler bulunduğu belirtildi.

MESAJLAŞMALAR DOSYAYA GİRDİ

Örgün İnşaat'ın sahibi Hakan Ördek'in dijital incelemesinde ise Bucamar Büro İşçisi Çağrı Ongun ve Buca Belediyesi Büro İşçisi Faruk Korkmaz'a çok sayıda para transferi yaptığına ilişkin görüşmeler tespit edildi.

Taşçılar İnşaat'ın sahibi Mehmet Taşçılar'ın dijital materyallerinde, tapuda görev yapan bir kişi hakkında "Buca Belediyesinden daha beter çıktı, doymak bilmedi" şeklinde ifadeler kullandığı görüşmeler yer aldı.

Kadın ve Aile Müdürlüğü personeli Mergül Şen'in ise operasyonlarla ilgili yaptığı bir görüşmede, "İnşallah evlendirmede çalışan kişi de bu şekilde alınır" ifadelerini kullandığı tespit edildi.

Romega firmasının sahibi Rıdvan Demir'in dijital incelemesinde, yanında işçi olarak çalışan Selami Demir ile yaptığı görüşmede "son rüşvet parası Çamlıca" ifadesinin geçtiği, ayrıca Emrullah Baykut'un hesabına 50 bin lira gönderdiğinin belirlendiği kaydedildi.

Harita Müdürü Toygun Varol'un dijital materyallerinde "Çağdaş başkan istiyor" şeklinde gelen bir talimatın yerine getirilmesine ilişkin görüşmeler bulunduğu belirtildi.

Buca Belediye Başkanı'nın asistanı ve Spor Müdürlüğü personeli Yağmur Güçerek'in dijital incelemesinde ise kendisinin de "bankamatik memuru" olduğunu kabul ettiği yönünde telefon görüşmeleri tespit edildi.

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Simla Öğütcü Takvim.com.tr Güncel