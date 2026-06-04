CHP'li Buca Belediyesi'nde yolsuzluk çarkı: Hak ediş personeli Bahadır Yılmaz'ın 13 yarış atı çıktı | Rüşvet dekontları ve bankamatik memuru trafiği
İzmir'de CHP'li Buca Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltı sayısı 54'e yükselirken, dosyaya giren dijital inceleme kayıtları dikkat çekti. Operasyon kapsamında tutuklanan hak ediş birimi personeli Bahadır Yılmaz'ın 13 yarış atına sahip olduğu ortaya çıktı. Şüphelilere ait telefon ve bilgisayarlarda yapılan incelemelerde ihale görüşmeleri, "bankamatik memuru" iddiaları, para transferleri ve 400 bin liralık para trafiğine ilişkin tespitlere ulaşıldı. Soruşturma kapsamında elde edilen bulguların incelenmesi sürüyor.
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- CHP'li İzmir Buca Belediyesi'nde yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltı sayısı 54'e yükseldi ve aralarında Belediye Başkanı Görkem Duman, önceki dönem Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve çok sayıda belediye personelinin bulunduğu toplam 62 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
- Tutuklanan belediye hak ediş birimi memuru Bahadır Yılmaz'ın 13 yarış atına sahip olduğu belirlendi ve mal varlığına ilişkin incelemeler sürüyor.
- Dijital incelemelerde Belediye Başkanı Görkem Duman'ın eski CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'dan talimat aldığı ve şüpheli Mustafa Genç'ten 400 bin lira para aldığına ilişkin dekont gönderildiği tespit edildi.
- Soruşturma kapsamında belediye personeli arasında ihale görüşmeleri, usulsüz işlemler ve para transferlerine ilişkin WhatsApp mesajlaşmaları dosyaya girdi.
- Şüpheliler arasında belediye başkan yardımcıları, müdürler, meclis üyeleri, firma sahipleri ve çeşitli birimlerde görev yapan personel bulunuyor ve bazı şüpheliler yurtdışına kaçtı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na yönelik yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanan CHP'li İzmir Buca Belediyesi hak ediş biriminde memur olarak çalışan Bahadır Yılmaz adlı personelin 13 adet yarış atı sahibi olduğu ortaya çıktı.
CHP'li Belediyeleri "yolsuzluk" "rüşvet" operasyonları ile anılmaya devam ediyor. Bilindiği üzere İzmir'deki CHP'li Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik bir "yolsuzluk" operasyonu gerçekleştirilmiş ve 54 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Operasyon kapsamında tutuklanan ve belediyenin hak ediş biriminde memur olarak görev yapan Bahadır Yılmaz'ın 13 yarış atına sahip olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında Yılmaz'ın mal varlığına ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi.
Soruşturma kapsamında haklarında işlem yapılan toplam 62 şüphelinin görev dağılımı şu şekilde:
|No
|Ad Soyad
|Görevi / Unvanı
|1
|Görkem Duman
|Belediye Başkanı
|2
|Erhan Kılıç
|Önceki Dönem Belediye Başkanı
|3
|Çağdaş Kaya
|Önceki Dönem İlçe Başkanı
|4
|İbrahim Tunçol
|Belediye Başkan Yardımcısı
|5
|Barış Özreçber
|Belediye Başkan Yardımcısı
|6
|Ayşe Kalafat
|Planlama ve İmar Müdürü
|7
|Asiye Avcı
|Sosyal Hizmetler Müdür Vekili
|8
|Ceyda Akbulut
|Özel Kalem Müdürü
|9
|Ahmet Çakar
|Oturma Birim Şefi
|10
|Aras İş
|İmar Durum Şefi
|11
|Refik Karakaya
|Etüt ve Proje Müdürü
|12
|Ecem Eren
|Mimar
|13
|Emrah Baş
|Firma Sahibi
|14
|Doğan Sarıkaya
|Firma Sahibi / Meclis Üyesi
|15
|Oğuzhan Aksoy
|Hakediş ve Yapı Kullanma Personeli
|16
|Süleyman Omuzbüken
|Ruhsat Birimi Çalışanı
|17
|Hakan Ördek
|Firma Sahibi
|18
|Burcu Er Durmaz
|Firma Sahibi / Meclis Üyesi
|19
|Serkan Altun
|Firma Sahibi
|20
|Toygun Varol
|Harita Müdürü
|21
|Nihat Taşçılar
|Firma Sahibi
|22
|Mehmet Taşçılar
|Firma Sahibi
|23
|Suat Tekdemir
|Firma Sahibi
|24
|Rıdvan Demir
|Firma Sahibi
|25
|Ramazan Altun
|Firma Sahibi
|26
|Hakan Okutucu
|İmar Müdürü
|27
|Bahadır Yılmaz
|Hakediş/Yapı Kullanma Memuru
|28
|Fethi Kaplan
|Oturma Birimi Memuru
|29
|Özgür Dalağan
|Ruhsat Birimi Çalışanı
|30
|Akın Erkan Kalmaz
|Bucamar Büro İşçisi
|31
|Sinem Öznur
|İşletme ve İştirakler Müdür Vekili
|32
|Alparslan Ege
|Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
|33
|Belkız Özdemir
|Kadın ve Aile Hizmetleri Müdür Vekili
|34
|Senem Akyüz
|Büro Personeli
|35
|Zekiye Avcı
|Eski Şef
|36
|Sude Kasapoğlu
|Büro Personeli
|37
|Mergül Şen
|Personel
|38
|Aykut Doğan
|Sıfır Atık ve İklim Müdürü
|39
|Selin Öztürk Şükrüoğlu
|Sosyolog
|40
|Nurten Çetinkaya
|Bucamar Çalışanı
|41
|Erhan Akyüz
|Bucamar Çalışanı
|42
|Bahar Burmalı
|Büro Personeli / Taşınır Kayıt Yetkilisi
|43
|Canan Yücel
|Destek Hizmetleri Müdür Vekili
|44
|Yağmur Güçerek
|Başkan Asistanı
|45
|Burcu Altunçekiç
|Bucamar Muhasebe Sorumlusu
|46
|Serhat Gökhan Karakaplan
|Bucamar Çalışanı
|47
|Şahin Akçay
|Bucamar Çalışanı
|48
|Hasan Kalkan
|Bucamar Çalışanı
|49
|Sevgi Kazankaya
|Belediye Çalışanı
|50
|Ahmet Kazankaya
|Hastane Çalışanı
|51
|Muhammet Sercan Güneri
|İmar/Hakediş/Yapı Kullanma Personeli (Cezaevinde)
|52
|İlker Bilici
|Ruhsat ve Denetim Müdürü (Cezaevinde)
|53
|Cem Beşgül
|Yapı Ruhsat Personeli (Cezaevinde)
|54
|Erdem Başer Balkır
|Belediye Başkan Yardımcısı (Yurtdışı firari)
|55
|Mahmut Zengin
|Mimar (Yurtdışı firari)
|56
|Mustafa Genç
|Mimar / Meclis Üyesi (Yurtdışı firari)
|57
|Naciye Balcı
|Emekli Eski Çalışan (Yurtdışı firari)
|58
|S. U.
|Belediye Yöneticisi (Firari)
|59
|K. B.
|Belediye İştiraki Yöneticisi (Firari)
|60
|M. K.
|Firma Sahibi (Firari)
|61
|Ö. K.
|Firma Sahibi (Firari)
|62
|D. Y.
|Firma Sahibi (Firari)
Yürütülen CHP'li Buca Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında şüphelilere ait dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde dikkat çeken bulgulara da ulaşıldı.
ÇİKOLATA İHALESİ GÖRÜŞMESİ
Soruşturma dosyasına giren tespitlere göre, Bucamar Büro İşçisi Akın Erkan Kalmaz'ın WhatsApp uygulamasındaki bir grup üzerinden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın gözaltına alınmasına ilişkin "puantajdan dolayı" şeklinde mesaj gönderdiği belirlendi.
Kalmaz'ın ayrıca Özlem Ak isimli kişiyle Özel Kalem Müdürlüğü tarafından yapılacak çikolata ihalesine ilişkin görüşmeler yaptığı tespit edildi.
İmar Durum Şefi Aras İş'in dijital materyallerinde, gizli tanık beyanlarında usulsüzlük yapıldığı iddia edilen 624 ada 10 parsele ilişkin notlar bulunduğu kaydedildi.
Kültür Müdürü Asiye Avcı'nın dijital incelemesinde ise Özlem Ak ile yaptığı görüşmelerde belediyeye SGK müfettişlerinin geldiği, "bankamatik memurları" olarak nitelendirilen kişiler hakkında inceleme yürütüldüğü ve söz konusu kişilerin başkanın talimatıyla çalıştırıldığı yönünde ifadelerin yer aldığı belirlendi.
Sıfır Atık ve İklim Müdürü Aykut Doğan'ın Bucamar personeli Mahsun Deniz Kanat ile bazı ihalelerin teknik şartnameleri ve ihale detaylarına ilişkin görüşmeler yaptığı tespit edildi.
400 BİN TL PARA TRAFİĞİ
Bucamar Muhasebecisi Burcu Altınçekiç'in dijital materyallerinde, İzbel Gıda Şirketi Satın Alma Görevlisi Sinem İnanç ile yaptığı görüşmelerde Çağdaş Kaya'nın otel ücretinin ödendiği ve eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç'a ait banka kartının başka bir kişi tarafından kullanıldığı yönünde konuşmalar bulunduğu belirtildi.
Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın dijital incelemesinde ise Çağdaş Kaya'dan belediye personeliyle ilgili birçok konuda talimat aldığı, şüpheliler arasında yer alan Doğan Sarıkaya'ya ait inşaatlarla ilgili bilgi alışverişinde bulunduğu ve şüpheli Mustafa Genç ile yaptığı görüşmede 400 bin lira para aldığına ilişkin dekont gönderildiğinin tespit edildiği kaydedildi.
Dönemin İmar Müdürü Hakan Okutucu'nun dijital materyallerinde, 313 ada 6 parsele ilişkin usulsüzlük iddiaları hakkında bir gazetecinin soru yönelttiğine dair görüşmeler bulunduğu belirtildi.
MESAJLAŞMALAR DOSYAYA GİRDİ
Örgün İnşaat'ın sahibi Hakan Ördek'in dijital incelemesinde ise Bucamar Büro İşçisi Çağrı Ongun ve Buca Belediyesi Büro İşçisi Faruk Korkmaz'a çok sayıda para transferi yaptığına ilişkin görüşmeler tespit edildi.
Taşçılar İnşaat'ın sahibi Mehmet Taşçılar'ın dijital materyallerinde, tapuda görev yapan bir kişi hakkında "Buca Belediyesinden daha beter çıktı, doymak bilmedi" şeklinde ifadeler kullandığı görüşmeler yer aldı.
Kadın ve Aile Müdürlüğü personeli Mergül Şen'in ise operasyonlarla ilgili yaptığı bir görüşmede, "İnşallah evlendirmede çalışan kişi de bu şekilde alınır" ifadelerini kullandığı tespit edildi.
Romega firmasının sahibi Rıdvan Demir'in dijital incelemesinde, yanında işçi olarak çalışan Selami Demir ile yaptığı görüşmede "son rüşvet parası Çamlıca" ifadesinin geçtiği, ayrıca Emrullah Baykut'un hesabına 50 bin lira gönderdiğinin belirlendiği kaydedildi.
Harita Müdürü Toygun Varol'un dijital materyallerinde "Çağdaş başkan istiyor" şeklinde gelen bir talimatın yerine getirilmesine ilişkin görüşmeler bulunduğu belirtildi.
Buca Belediye Başkanı'nın asistanı ve Spor Müdürlüğü personeli Yağmur Güçerek'in dijital incelemesinde ise kendisinin de "bankamatik memuru" olduğunu kabul ettiği yönünde telefon görüşmeleri tespit edildi.
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