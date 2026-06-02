CHP'li Buca Belediyesi'nde yolsuzluk operasyonunda gözaltı sayısı 54'e yükseldi
İzmir'deki CHP'li Buca Belediyesi'nde yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltı sayısı 54'e yükseldi. Gözaltına alınanlar arasında CHP'li Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski belediye başkanı Erhan Kılıç da yer alıyor. Soruşturmada usulsüz imar, rüşvet, kredi kartı suiistimali ve ihale usulsüzlükleri iddiaları bulunuyor.
Hızlı Özet Göster
- İzmir'in Buca Belediyesi'nde yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltı sayısı 54'e yükseldi.
- Belediye iştiraki yöneticisi K.B. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla gözaltına alındı.
- Soruşturma, belediye yönetimi, imar birimleri, iştirakler ve müteahhitlik çevresini kapsıyor.
- Buca Belediye Başkanı Görkem Duman da dahil toplam 53 zanlı daha önce gözaltına alınmıştı.
- Soruşturmada usulsüz imar, rüşvet, kredi kartı suiistimali ve ihale usulsüzlükleri iddiaları bulunuyor.
İzmir'deki CHP'li Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da aralarında olduğu yolsuzluk operasyonunda 1 şüpheli daha gözaltına alındı.
YÖNETİCİ K.B. GÖZALTINA ALINDI
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, hakkında gözaltı kararı verilen belediye iştiraki yöneticisi K.B. yakalandı.
GÖZALTI SAYISI 54'E YÜKSELDİ
Soruşturmada gözaltı sayısı 54'e yükseldi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
Soruşturma kapsamında haklarında işlem yapılan toplam 62 şüphelinin görev dağılımı şu şekilde:
|No
|Ad Soyad
|Görevi / Unvanı
|1
|Görkem Duman
|Belediye Başkanı
|2
|Erhan Kılıç
|Önceki Dönem Belediye Başkanı
|3
|Çağdaş Kaya
|Önceki Dönem İlçe Başkanı
|4
|İbrahim Tunçol
|Belediye Başkan Yardımcısı
|5
|Barış Özreçber
|Belediye Başkan Yardımcısı
|6
|Ayşe Kalafat
|Planlama ve İmar Müdürü
|7
|Asiye Avcı
|Sosyal Hizmetler Müdür Vekili
|8
|Ceyda Akbulut
|Özel Kalem Müdürü
|9
|Ahmet Çakar
|Oturma Birim Şefi
|10
|Aras İş
|İmar Durum Şefi
|11
|Refik Karakaya
|Etüt ve Proje Müdürü
|12
|Ecem Eren
|Mimar
|13
|Emrah Baş
|Firma Sahibi
|14
|Doğan Sarıkaya
|Firma Sahibi / Meclis Üyesi
|15
|Oğuzhan Aksoy
|Hakediş ve Yapı Kullanma Personeli
|16
|Süleyman Omuzbüken
|Ruhsat Birimi Çalışanı
|17
|Hakan Ördek
|Firma Sahibi
|18
|Burcu Er Durmaz
|Firma Sahibi / Meclis Üyesi
|19
|Serkan Altun
|Firma Sahibi
|20
|Toygun Varol
|Harita Müdürü
|21
|Nihat Taşçılar
|Firma Sahibi
|22
|Mehmet Taşçılar
|Firma Sahibi
|23
|Suat Tekdemir
|Firma Sahibi
|24
|Rıdvan Demir
|Firma Sahibi
|25
|Ramazan Altun
|Firma Sahibi
|26
|Hakan Okutucu
|İmar Müdürü
|27
|Bahadır Yılmaz
|Hakediş/Yapı Kullanma Memuru
|28
|Fethi Kaplan
|Oturma Birimi Memuru
|29
|Özgür Dalağan
|Ruhsat Birimi Çalışanı
|30
|Akın Erkan Kalmaz
|Bucamar Büro İşçisi
|31
|Sinem Öznur
|İşletme ve İştirakler Müdür Vekili
|32
|Alparslan Ege
|Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
|33
|Belkız Özdemir
|Kadın ve Aile Hizmetleri Müdür Vekili
|34
|Senem Akyüz
|Büro Personeli
|35
|Zekiye Avcı
|Eski Şef
|36
|Sude Kasapoğlu
|Büro Personeli
|37
|Mergül Şen
|Personel
|38
|Aykut Doğan
|Sıfır Atık ve İklim Müdürü
|39
|Selin Öztürk Şükrüoğlu
|Sosyolog
|40
|Nurten Çetinkaya
|Bucamar Çalışanı
|41
|Erhan Akyüz
|Bucamar Çalışanı
|42
|Bahar Burmalı
|Büro Personeli / Taşınır Kayıt Yetkilisi
|43
|Canan Yücel
|Destek Hizmetleri Müdür Vekili
|44
|Yağmur Güçerek
|Başkan Asistanı
|45
|Burcu Altunçekiç
|Bucamar Muhasebe Sorumlusu
|46
|Serhat Gökhan Karakaplan
|Bucamar Çalışanı
|47
|Şahin Akçay
|Bucamar Çalışanı
|48
|Hasan Kalkan
|Bucamar Çalışanı
|49
|Sevgi Kazankaya
|Belediye Çalışanı
|50
|Ahmet Kazankaya
|Hastane Çalışanı
|51
|Muhammet Sercan Güneri
|İmar/Hakediş/Yapı Kullanma Personeli (Cezaevinde)
|52
|İlker Bilici
|Ruhsat ve Denetim Müdürü (Cezaevinde)
|53
|Cem Beşgül
|Yapı Ruhsat Personeli (Cezaevinde)
|54
|Erdem Başer Balkır
|Belediye Başkan Yardımcısı (Yurtdışı firari)
|55
|Mahmut Zengin
|Mimar (Yurtdışı firari)
|56
|Mustafa Genç
|Mimar / Meclis Üyesi (Yurtdışı firari)
|57
|Naciye Balcı
|Emekli Eski Çalışan (Yurtdışı firari)
|58
|S. U.
|Belediye Yöneticisi (Firari)
|59
|K. B.
|Belediye İştiraki Yöneticisi (Firari)
|60
|M. K.
|Firma Sahibi (Firari)
|61
|Ö. K.
|Firma Sahibi (Firari)
|62
|D. Y.
|Firma Sahibi (Firari)
SORUŞTURMA
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, belediye başkan yardımcıları, eski CHP İlçe Başkanı Ç.K, belediye iştiraklerinin yöneticileri ve çalışanları ile bazı firma sahipleri ve müteahhitlerin de bulunduğu toplam 53 zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün İzmir, Ankara, Erzincan ve Çanakkale'de belirlenen adreslerde gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerden 3'ünün cezaevinde olduğu, yurt dışındaki 4 kişi için yakalama kararı çıkartıldığı, 2 zanlının da yakalanması için çalışmaların sürdüğü ifade edilmişti.
Belediye yönetimi, imar birimleri, iştirakler ve müteahhitlik çevresini kapsayan soruşturma dosyasında usulsüz imar işlemleri, rüşvet karşılığı kat ve daire artışları, ruhsat ve oturma izni süreçlerinde rüşvet, belediye iştirak kredi kartlarının kişisel harcamalarda kullanılması, "bankamatik memur" sistemi, doğrudan temin ve ihale usulsüzlüklerinin yer aldığı belirtilmişti.
Bazı müteahhitlerin belediye görevlilerine ödeme yapmak için kendi aralarında özel yöntemler kullandığı, inşaat firmalarının projelerindeki aykırılıkların göz ardı edilmesi için belediye personeline rüşvet verdiği, bu ödeme trafiğinin "sorun çözme/erteleme" anlamında bazı çevrelerde "sabun" adıyla anıldığı iddia edilmişti.