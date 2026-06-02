CHP'li Buca Belediyesi'nde yolsuzluk operasyonunda gözaltı sayısı 54'e yükseldi

İzmir'deki CHP'li Buca Belediyesi'nde yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltı sayısı 54'e yükseldi. Gözaltına alınanlar arasında CHP'li Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski belediye başkanı Erhan Kılıç da yer alıyor. Soruşturmada usulsüz imar, rüşvet, kredi kartı suiistimali ve ihale usulsüzlükleri iddiaları bulunuyor.

  • İzmir'in Buca Belediyesi'nde yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltı sayısı 54'e yükseldi.
  • Belediye iştiraki yöneticisi K.B. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla gözaltına alındı.
  • Soruşturma, belediye yönetimi, imar birimleri, iştirakler ve müteahhitlik çevresini kapsıyor.
  • Buca Belediye Başkanı Görkem Duman da dahil toplam 53 zanlı daha önce gözaltına alınmıştı.
  • Soruşturmada usulsüz imar, rüşvet, kredi kartı suiistimali ve ihale usulsüzlükleri iddiaları bulunuyor.

İzmir'deki CHP'li Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da aralarında olduğu yolsuzluk operasyonunda 1 şüpheli daha gözaltına alındı.

YÖNETİCİ K.B. GÖZALTINA ALINDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, hakkında gözaltı kararı verilen belediye iştiraki yöneticisi K.B. yakalandı.

Görkem Duman

GÖZALTI SAYISI 54'E YÜKSELDİ

Soruşturmada gözaltı sayısı 54'e yükseldi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında haklarında işlem yapılan toplam 62 şüphelinin görev dağılımı şu şekilde:

NoAd SoyadGörevi / Unvanı
1Görkem DumanBelediye Başkanı
2Erhan KılıçÖnceki Dönem Belediye Başkanı
3Çağdaş KayaÖnceki Dönem İlçe Başkanı
4İbrahim TunçolBelediye Başkan Yardımcısı
5Barış ÖzreçberBelediye Başkan Yardımcısı
6Ayşe KalafatPlanlama ve İmar Müdürü
7Asiye AvcıSosyal Hizmetler Müdür Vekili
8Ceyda AkbulutÖzel Kalem Müdürü
9Ahmet ÇakarOturma Birim Şefi
10Aras İşİmar Durum Şefi
11Refik KarakayaEtüt ve Proje Müdürü
12Ecem ErenMimar
13Emrah BaşFirma Sahibi
14Doğan SarıkayaFirma Sahibi / Meclis Üyesi
15Oğuzhan AksoyHakediş ve Yapı Kullanma Personeli
16Süleyman OmuzbükenRuhsat Birimi Çalışanı
17Hakan ÖrdekFirma Sahibi
18Burcu Er DurmazFirma Sahibi / Meclis Üyesi
19Serkan AltunFirma Sahibi
20Toygun VarolHarita Müdürü
21Nihat TaşçılarFirma Sahibi
22Mehmet TaşçılarFirma Sahibi
23Suat TekdemirFirma Sahibi
24Rıdvan DemirFirma Sahibi
25Ramazan AltunFirma Sahibi
26Hakan Okutucuİmar Müdürü
27Bahadır YılmazHakediş/Yapı Kullanma Memuru
28Fethi KaplanOturma Birimi Memuru
29Özgür DalağanRuhsat Birimi Çalışanı
30Akın Erkan KalmazBucamar Büro İşçisi
31Sinem Öznurİşletme ve İştirakler Müdür Vekili
32Alparslan EgeVeri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
33Belkız ÖzdemirKadın ve Aile Hizmetleri Müdür Vekili
34Senem AkyüzBüro Personeli
35Zekiye AvcıEski Şef
36Sude KasapoğluBüro Personeli
37Mergül ŞenPersonel
38Aykut DoğanSıfır Atık ve İklim Müdürü
39Selin Öztürk ŞükrüoğluSosyolog
40Nurten ÇetinkayaBucamar Çalışanı
41Erhan AkyüzBucamar Çalışanı
42Bahar BurmalıBüro Personeli / Taşınır Kayıt Yetkilisi
43Canan YücelDestek Hizmetleri Müdür Vekili
44Yağmur GüçerekBaşkan Asistanı
45Burcu AltunçekiçBucamar Muhasebe Sorumlusu
46Serhat Gökhan KarakaplanBucamar Çalışanı
47Şahin AkçayBucamar Çalışanı
48Hasan KalkanBucamar Çalışanı
49Sevgi KazankayaBelediye Çalışanı
50Ahmet KazankayaHastane Çalışanı
51Muhammet Sercan Güneriİmar/Hakediş/Yapı Kullanma Personeli (Cezaevinde)
52İlker BiliciRuhsat ve Denetim Müdürü (Cezaevinde)
53Cem BeşgülYapı Ruhsat Personeli (Cezaevinde)
54Erdem Başer BalkırBelediye Başkan Yardımcısı (Yurtdışı firari)
55Mahmut ZenginMimar (Yurtdışı firari)
56Mustafa GençMimar / Meclis Üyesi (Yurtdışı firari)
57Naciye BalcıEmekli Eski Çalışan (Yurtdışı firari)
58S. U.Belediye Yöneticisi (Firari)
59K. B.Belediye İştiraki Yöneticisi (Firari)
60M. K.Firma Sahibi (Firari)
61Ö. K.Firma Sahibi (Firari)
62D. Y.Firma Sahibi (Firari)

SORUŞTURMA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Eski belediye başkanı Erhan Kılıç

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, belediye başkan yardımcıları, eski CHP İlçe Başkanı Ç.K, belediye iştiraklerinin yöneticileri ve çalışanları ile bazı firma sahipleri ve müteahhitlerin de bulunduğu toplam 53 zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün İzmir, Ankara, Erzincan ve Çanakkale'de belirlenen adreslerde gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden 3'ünün cezaevinde olduğu, yurt dışındaki 4 kişi için yakalama kararı çıkartıldığı, 2 zanlının da yakalanması için çalışmaların sürdüğü ifade edilmişti.

Buca Belediyesinde sabun kod adlı rüşvet çarkı deşifre oldu: CHPli başkanlar ve müteahhitler yakalandı

Belediye yönetimi, imar birimleri, iştirakler ve müteahhitlik çevresini kapsayan soruşturma dosyasında usulsüz imar işlemleri, rüşvet karşılığı kat ve daire artışları, ruhsat ve oturma izni süreçlerinde rüşvet, belediye iştirak kredi kartlarının kişisel harcamalarda kullanılması, "bankamatik memur" sistemi, doğrudan temin ve ihale usulsüzlüklerinin yer aldığı belirtilmişti.

Bazı müteahhitlerin belediye görevlilerine ödeme yapmak için kendi aralarında özel yöntemler kullandığı, inşaat firmalarının projelerindeki aykırılıkların göz ardı edilmesi için belediye personeline rüşvet verdiği, bu ödeme trafiğinin "sorun çözme/erteleme" anlamında bazı çevrelerde "sabun" adıyla anıldığı iddia edilmişti.

