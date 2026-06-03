BBP duyurdu! Mustafa Destici'nin ağabeyi Halil Nural Destici yaşamını yitirdi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin ağabeyi Halil Nural Destici, hayatını kaybetti.



Destici'nin naaşı 04.05.2026 Perşembe günü (yarın), öğle namazını müteakip Eskişehir'in Günyüzü ilçesine bağlı Gecek köyünde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.



Halil Nural Destici ve Mustafa Destici (Haberin görselleri Takvim Foto Arşiv'den alındı)



Büyük Birlik Partisi Halil Nural Destici için taziye mesajı yayımladı.



Mesajda şu ifadelere yer verildi:



Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici'nin muhterem ağabeyi uzun zamandır tedavi gören Halil Nural Destici'nin vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum beyefendiye Yüce Allah'tan rahmet; başta Sayın Genel Başkanımız olmak üzere, kederli ailesine ve tüm yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyoruz. Mekânı cennet, makamı âli olsun. Başımız sağ olsun."

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Ahmet Zeren Takvim.com.tr Güncel