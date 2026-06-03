BBP duyurdu! Mustafa Destici'nin ağabeyi Halil Nural Destici yaşamını yitirdi
Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici'nin ağabeyi Halil Nural Destici yaşamını yitirdi. Destici'nin cenazesi Eskişehir’in Günyüzü ilçesine bağlı Gecek köyünde toprağa verilecek.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin ağabeyi Halil Nural Destici, hayatını kaybetti.
Destici'nin naaşı 04.05.2026 Perşembe günü (yarın), öğle namazını müteakip Eskişehir'in Günyüzü ilçesine bağlı Gecek köyünde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Büyük Birlik Partisi Halil Nural Destici için taziye mesajı yayımladı.
Mesajda şu ifadelere yer verildi:
Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici'nin muhterem ağabeyi uzun zamandır tedavi gören Halil Nural Destici'nin vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum beyefendiye Yüce Allah'tan rahmet; başta Sayın Genel Başkanımız olmak üzere, kederli ailesine ve tüm yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyoruz. Mekânı cennet, makamı âli olsun. Başımız sağ olsun."