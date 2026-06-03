İzmir'deki yolsuzluk operasyonunda gizli tanık konuştu: CHP'li başkanlar rüşveti paylaşamamış

Gizli tanık ifadelerine göre, eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın bir inşaatın usulsüz kat yükseltmesine göz yumma karşılığında rüşvet olarak Çeşme'den yazlık aldığı belirtildi.

Görkem Duman (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın imar konularındaki rüşvet durumundan haberdar olduğu ve pay aldığı belirtildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İzmir merkezli 6 ilde yapılan operasyonda Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, belediye başkan yardımcıları, eski CHP İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, belediye iştiraklerinin yöneticileri ve çalışanları ile bazı firma sahipleri ve müteahhitlerin de bulunduğu toplam 53 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltı sayısı dün 54'e çıktı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken dosyadaki gizli tanık beyanları ve ihbarlara ulaşıldı.

Eski belediye başkanı Erhan Kılıç

Sabah'tan Huzeyfe Atıcı'nın haberine göre gizli tanık beyanlarına göre, önceki dönem belediye başkanı Erhan Kılıç, belediye başkanlığı döneminde imar kanunu ihlal ederek, imar yönetmeliğine aykırı olarak rüşvet aldı, tespit komisyonu kurup yolsuzluk yaptı.