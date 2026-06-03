İzmir'deki yolsuzluk operasyonunda gizli tanık konuştu: CHP'li başkanlar rüşveti paylaşamamış
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Buca Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında, 6 ilde gerçekleştirilen operasyonlarla gözaltına alınan şüpheli sayısı 54’e yükseldi. Gizli tanık ifadelerine göre; eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın imara aykırı usulsüz kat yükseltilmesine göz yumma karşılığında rüşvet olarak Çeşme’den yazlık aldığı, mevcut Belediye Başkanı Görkem Duman’ın ise imardaki rüşvet çarkından haberdar olup kendisine ait payı talep ettiği ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri süren şüpheliler arasında belediye başkan yardımcıları, eski CHP ilçe başkanı, belediye iştiraki yöneticileri ve müteahhitler yer alıyor.
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- İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Buca Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda 54 kişi gözaltına alındı.
- Gizli tanık ifadelerine göre, eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın bir inşaatın usulsüz kat yükseltmesine göz yumma karşılığında rüşvet olarak Çeşme'den yazlık aldığı belirtildi.
- Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın imar konularındaki rüşvet durumlarından haberdar olduğu ve pay aldığı iddia edildi.
- Operasyon, İzmir merkezli 6 ilde yürütülürken, gözaltına alınanlar arasında eski CHP İlçe Başkanı Çağdaş Kaya ve belediye iştiraklerinin yöneticileri de bulunuyor.
- Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, dosyadaki gizli tanık beyanları ve ihbarlara ulaşıldı.
Buca Belediyesi'ne yönelik düzenlenen ve 54 kişinin gözaltına alındığı yolsuzluk soruşturmasında gizli tanık ifadelerine ulaşıldı. Gizli tanık beyanlarına göre İzmir Buca Belediyesi önceki dönem belediye başkanı Erhan Kılıç'ın, Buca'da bir inşaatın usulsüz kat yükseltmesine göz yumma karşılığında rüşvet olarak Çeşme'den yazlık aldığı kaydedildi.
Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın imar konularındaki rüşvet durumundan haberdar olduğu ve pay aldığı belirtildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İzmir merkezli 6 ilde yapılan operasyonda Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, belediye başkan yardımcıları, eski CHP İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, belediye iştiraklerinin yöneticileri ve çalışanları ile bazı firma sahipleri ve müteahhitlerin de bulunduğu toplam 53 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltı sayısı dün 54'e çıktı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken dosyadaki gizli tanık beyanları ve ihbarlara ulaşıldı.
TANIKLAR YOLSUZLUĞU ANLATTI
Sabah'tan Huzeyfe Atıcı'nın haberine göre gizli tanık beyanlarına göre, önceki dönem belediye başkanı Erhan Kılıç, belediye başkanlığı döneminde imar kanunu ihlal ederek, imar yönetmeliğine aykırı olarak rüşvet aldı, tespit komisyonu kurup yolsuzluk yaptı.
Ayrıca Buca'da bir inşaatın usulsüz kat yükseltmesine göz yumma karşılığında Çeşme'den yazlık aldığı, bankamatik memurların belediyede çalışmasına müsaade ettiği belirlendi. Maaşını alamayan işçiler eylem yaparken, sevgilisi ile Phuket'te tatil yapan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ise imar konusundaki rüşvet durumları hakkında bilgi sahibiydi ve kendine ait pay talep ediyordu. İhale konuları ve BUCAMAR'da yapılan usulsüzlüklerden de haberdardı.
Dilek Demir Takvim.com.tr Güncel