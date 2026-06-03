İstanbul'da üniversite spor salonunda kayıt vurgunu: 8 gözaltı

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster İstanbul'da bir üniversitenin spor salonunu işleten şirket çalışanları, ödeme sisteminde usulsüzlük yaparak yaklaşık 4 milyon 400 bin lira haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla gözaltına alındı.

Şüpheliler, spor salonu kayıt işlemlerinde ödeme sistemindeki hesap bilgilerini değiştirerek müşteri ödemelerini kendi banka hesaplarına yönlendirdi.

Aralarında antrenörlerin de bulunduğu 8 şüpheli, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheliler ayrıca spor salonuna kapasitenin üzerinde kayıt alarak elde edilen gelirleri de kendi hesaplarına aktardı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da bir üniversitenin spor salonunda kişi kapasitesinin üzerinde kayıt oluşturup ödeme sisteminde usulsüzlük yaparak yaklaşık 4 milyon 400 bin liralık haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı. İHBAR ÜZERİNE EMNİYET HAREKETE GEÇTİ İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, üniversitenin spor salonunu işleten iştirak şirketi çalışanlarının usulsüz yollarla gelir elde ettiğine ilişkin ihbar üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, spor salonunun gelirlerinde düşüş yaşanırken, giderlerinde önceki dönemlere göre artış olduğu tespit edildi. Bunun üzerine mali kayıtlar ve hesap hareketleri detaylı şekilde incelendi.

8 şüpheli gözaltına alındı. (Haberde yer alan fotoğraflar AA'dan alınmıştır.) ÖDEMELERİ KENDİ HESAPLARINA AKTARDILAR Soruşturmada, şüphelilerin spor salonuna kayıt işlemleri sırasında ödeme yöntemi olarak kullanılan sistemdeki hesap bilgilerini değiştirerek kendi banka hesaplarını tanımladıkları ve müşterilerden alınan ödemeleri bu hesaplara yönlendirdikleri tespit edildi. Ayrıca, şüphelilerin spor salonuna kapasitenin üzerinde kayıt alarak elde edilen gelirleri de kendi hesaplarına aktardıkları ve bu yöntemle yaklaşık 4 milyon 400 bin liralık haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.