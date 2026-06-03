183 ülkeden binlerce üst düzey temsilcinin katılacağı Sıfır Atık Forumu, çevre ve sürdürülebilirlik alanında dünyanın en kapsamlı uluslararası buluşmalarından birine sahne olacak. Çok paydaşlı yapısıyla dikkat çeken organizasyon, küresel çevre diplomasisinin yeni yol haritasının İstanbul'da çizilmesine zemin hazırlayacak.

İstanbul, 5-7 Haziran tarihleri arasında küresel çevre diplomasisinin ve sürdürülebilir kalkınma gündeminin en önemli buluşmalarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Sıfır Atık Hareketi kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi'nin uluslararası ölçekte ulaştığı etki, bu yıl düzenlenecek Sıfır Atık Forumu ile yeni bir boyut kazanıyor. Forum kapsamında 183 ülkeden, aralarında Dünya Ekonomik Forumu'nun da bulunduğu iş insanları ve özel sektör temsilcileri bir araya gelecek.

İstanbul Sıfır Atık Haftası'nın merkez etkinliği olarak gerçekleştirilecek Sıfır Atık Forumu, dünyanın dört bir yanından gelen devlet temsilcilerini, iş dünyası liderlerini, yerel yöneticileri, akademisyenleri ve uluslararası kuruluşları aynı çatı altında buluşturacak. Kayıt sürecinde 183 ülkenin yer aldığı organizasyon, küresel ölçekte yakaladığı temsil gücüyle çevre ve sürdürülebilirlik alanında bugüne kadar gerçekleştirilen en kapsamlı uluslararası platformlardan biri olarak öne çıkıyor.