Aralarında Onur Tuna da var: 3 ismin uyuşturucu testi pozitif çıktı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Onur Tuna'nın uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı. Soruşturmada bir dalga da 21 Mayıs 2026 tarihinde yaşandı. LİSTEDE KİMLER VARDI? Sıra Ad Soyad 1 Mabel Matiz (Fatih Karaca) 2 Feyza Civelek 3 Volkan Bahçekapılı 4 Onur Tuna 5 Osman Haktan Canevi 6 Aslıhan Turanlı 7 Kübra İmren Siyahdemir 8 Mehmet Rahşan 9 Cansu Tekin 10 Özgür Deniz Cellat 11 Tarık Tunca Bakır 12 Aycan Yağcı 13 Tuğçe Postoğlu 14 Eda Dora 15 Berkay Şahin 16 Hanzade Gürkanlar Operasyonda "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" suçlarından gözaltına alınmışlardı.