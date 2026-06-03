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Aralarında Onur Tuna da var: 3 ismin uyuşturucu testi pozitif çıktı

Son dakika haberi: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında adli tıp kurumuna kan ve saç örneği veren ünlülerden Onur Tuna, Özgür Deniz Cellat ve Zehra Hanzade Gürkanlar'ın test sonucu pozitif çıktı.

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Aralarında Onur Tuna da var: 3 ismin uyuşturucu testi pozitif çıktı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Onur Tuna'nın uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı.

Soruşturmada bir dalga da 21 Mayıs 2026 tarihinde yaşandı.

LİSTEDE KİMLER VARDI?

SıraAd Soyad
1Mabel Matiz (Fatih Karaca)
2Feyza Civelek
3Volkan Bahçekapılı
4Onur Tuna
5Osman Haktan Canevi
6Aslıhan Turanlı
7Kübra İmren Siyahdemir
8Mehmet Rahşan
9Cansu Tekin
10Özgür Deniz Cellat
11Tarık Tunca Bakır
12Aycan Yağcı
13Tuğçe Postoğlu
14Eda Dora
15Berkay Şahin
16Hanzade Gürkanlar

Operasyonda "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" suçlarından gözaltına alınmışlardı.

Aralarında Onur Tuna da var: 3 ismin uyuşturucu testi pozitif çıktı-3

TEST SONUÇLARI ÇIKTI

Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Adli tıp kurumuna kan ve saç örneği veren ünlülerden Onur Tuna, Özgür Deniz Cellat ve Zehra Hanzade Gürkanlar'ın test sonucu pozitif çıktı.

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Aralarında Onur Tuna da var: 3 ismin uyuşturucu testi pozitif çıktı-5 Aralarında Onur Tuna da var: 3 ismin uyuşturucu testi pozitif çıktı-6 Aralarında Onur Tuna da var: 3 ismin uyuşturucu testi pozitif çıktı-7
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