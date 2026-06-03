Aralarında Onur Tuna da var: 3 ismin uyuşturucu testi pozitif çıktı
Son dakika haberi: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında adli tıp kurumuna kan ve saç örneği veren ünlülerden Onur Tuna, Özgür Deniz Cellat ve Zehra Hanzade Gürkanlar'ın test sonucu pozitif çıktı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturmada bir dalga da 21 Mayıs 2026 tarihinde yaşandı.
LİSTEDE KİMLER VARDI?
|Sıra
|Ad Soyad
|1
|Mabel Matiz (Fatih Karaca)
|2
|Feyza Civelek
|3
|Volkan Bahçekapılı
|4
|Onur Tuna
|5
|Osman Haktan Canevi
|6
|Aslıhan Turanlı
|7
|Kübra İmren Siyahdemir
|8
|Mehmet Rahşan
|9
|Cansu Tekin
|10
|Özgür Deniz Cellat
|11
|Tarık Tunca Bakır
|12
|Aycan Yağcı
|13
|Tuğçe Postoğlu
|14
|Eda Dora
|15
|Berkay Şahin
|16
|Hanzade Gürkanlar
Operasyonda "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" suçlarından gözaltına alınmışlardı.
TEST SONUÇLARI ÇIKTI
Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Adli tıp kurumuna kan ve saç örneği veren ünlülerden Onur Tuna, Özgür Deniz Cellat ve Zehra Hanzade Gürkanlar'ın test sonucu pozitif çıktı.