Bakanlar Gürlek ve Çiftçi'den MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye ziyaret
Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret etti. Kabulde, Bakan Çiftçi'nin görüşmeye elinde bir dosya ile girmesi ise dikkat çeken ayrıntı oldu.
Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.
Görüşme, Bahçeli'nin TBMM'deki makamında gerçekleşti.
Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek ile birlikte MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettik. Milli meselelerde sergilediği ferasetli duruşu ve ülkemizin yüksek menfaatlerini önceleyen yaklaşımıyla Türkiye'ye önemli katkılar sunan Sayın Bahçeli'ye nazik kabulleri için teşekkür ediyorum."
DOSYAYLA GİRDİ
Bakan Çiftçi'nin Bahçeli ile görüşmeye elinde dosya ile girmesi dikkat çekti.
ADALET BAKANI GÜRLEK: MHP CAMİASINA EN KALBİ SELAM VE MUHABBETLERİMİ İLETİYORUM
Görüşmeye ilişkin Adalet Bakanı Gürlek paylaşımda bulundu.
Gürlek şu ifadeleri kullandı:
"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi, İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi ile birlikte ziyaret ettik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzün en güçlü mimarlarından olan Sayın Genel Başkan'a nazik kabulleri için şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesine her daim omuz veren Milliyetçi Hareket Partisi camiasına en kalbi selam ve muhabbetlerimi iletiyorum."
