Antalya Büyükşehir’e sabah baskını: 3 gözaltı | 1 şüpheli aranıyor
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Büyükşehir Belediyesi merkezli ‘irtikap’ soruşturmasında düğmeye yeniden basıldı. Görevden alınan Muhittin Böcek'in tutuklu yargılandığı dosyada sabah saatlerinde 4 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonda 3 şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü. Kayıplara karışan 1 şüpheli aranıyor. Soruşturmanın diğer ayağında tutuklu bulunan Zuhal Böcek adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Soruşturma derinleşerek devam ediyor.
- Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 'irtikap' soruşturması kapsamında yeni operasyon dalgası gerçekleştirildi.
- Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılırken, 3 zanlı gözaltına alındı.
- CHP'li Belediye Başkanı Muhittin Böcek daha önce tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı.
- Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararıyla serbest bırakıldı.
- Soruşturma süreci geçen yıl temmuz ayında başlamış olup, halen devam etmektedir.
Antalya Büyükşehir Belediyesinde geçen yıl başlayan 'irtikap' soruşturması kapsamında sabah saatlerinde yeni operasyon dalgası gerçekleştirildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyasına yeni isimler eklendi. Savcılık talimatıyla harekete geçen emniyet güçleri 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı. Düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 3 zanlı gözaltına alındı. Adresinde bulunamayan 1 şüphelinin yakalanması amacıyla arama çalışmaları sürüyor.
BÖCEK UZAKLAŞTIRILDI
Soruşturmanın geçmişi geçen yıl temmuz ayına uzanıyor.
Başlatılan hukuki süreç kapsamında CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
İçişleri Bakanlığı kararıyla Böcek görevden uzaklaştırılmıştı.
Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek itirafçı olmuş ve CHP genel merkezinde dönen karanlık para trafiğini deşifre etmişti.
GELİNE TAHLİYE
Aynı soruşturma ağına takılan Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek cephesinde yeni gelişme yaşandı. 30 Nisan tarihinde gözaltına alınan Zuhal Böcek, 3 Mayıs tarihinde çıkarıldığı hakimlikçe "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Dün yeniden hakim karşısına çıkan Zuhal Böcek hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Bu kararla birlikte Zuhal Böcek serbest bırakıldı.