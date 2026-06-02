CANLI YAYIN
Geri

Antalya Büyükşehir’e sabah baskını: 3 gözaltı | 1 şüpheli aranıyor

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Büyükşehir Belediyesi merkezli ‘irtikap’ soruşturmasında düğmeye yeniden basıldı. Görevden alınan Muhittin Böcek'in tutuklu yargılandığı dosyada sabah saatlerinde 4 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonda 3 şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü. Kayıplara karışan 1 şüpheli aranıyor. Soruşturmanın diğer ayağında tutuklu bulunan Zuhal Böcek adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Soruşturma derinleşerek devam ediyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Antalya Büyükşehir’e sabah baskını: 3 gözaltı | 1 şüpheli aranıyor
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 'irtikap' soruşturması kapsamında yeni operasyon dalgası gerçekleştirildi.
  • Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılırken, 3 zanlı gözaltına alındı.
  • CHP'li Belediye Başkanı Muhittin Böcek daha önce tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı.
  • Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararıyla serbest bırakıldı.
  • Soruşturma süreci geçen yıl temmuz ayında başlamış olup, halen devam etmektedir.

Antalya Büyükşehir Belediyesinde geçen yıl başlayan 'irtikap' soruşturması kapsamında sabah saatlerinde yeni operasyon dalgası gerçekleştirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyasına yeni isimler eklendi. Savcılık talimatıyla harekete geçen emniyet güçleri 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı. Düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 3 zanlı gözaltına alındı. Adresinde bulunamayan 1 şüphelinin yakalanması amacıyla arama çalışmaları sürüyor.

Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek yolsuzluk soruşturmasının başını çeken itirafçı isimlerden.

BÖCEK UZAKLAŞTIRILDI

Soruşturmanın geçmişi geçen yıl temmuz ayına uzanıyor.

Başlatılan hukuki süreç kapsamında CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İçişleri Bakanlığı kararıyla Böcek görevden uzaklaştırılmıştı.

Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek itirafçı olmuş ve CHP genel merkezinde dönen karanlık para trafiğini deşifre etmişti.

Mustafa Gökhan Böcek’in etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı: Veli Ağbaba 1 milyon euro istedi, Özgür Özel’in talimatı var dediler

GELİNE TAHLİYE

Aynı soruşturma ağına takılan Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek cephesinde yeni gelişme yaşandı. 30 Nisan tarihinde gözaltına alınan Zuhal Böcek, 3 Mayıs tarihinde çıkarıldığı hakimlikçe "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Dün yeniden hakim karşısına çıkan Zuhal Böcek hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Bu kararla birlikte Zuhal Böcek serbest bırakıldı.

Rüşvet soruşturmasında tutuklanan Zuhal Böceke yurt dışı yasağıyla tahliyeRüşvet soruşturmasında tutuklanan Zuhal Böceke yurt dışı yasağıyla tahliye
Rüşvet soruşturmasında tutuklanan Zuhal Böcek'e yurt dışı yasağıyla tahliye

Takvim Kaynak Tercihleri
"Kara Kutular" çözülüyor! CHP'li Özkan Yalım ve Turgut Koç şaibeli kurultay için yeni ifade verecek
SONRAKİ HABER

"Kara Kutu" çözülüyor!

 Bakan Fidan, Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ile görüşme gerçekleştirdi
ÖNCEKİ HABER

Bakan Fidan'ın diplomasi trafiği devam ediyor
Faruk Arslan
Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler