CHP'li Mansur Yavaş Ankara susuz! Vatandaş bayramda su kuyruğuna mahkum edildi

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Ankara Büyükşehir Belediyesi, barajlar tam kapasitede dolu olmasına rağmen su temini sağlayamadı.

ASKİ, su kesintileriyle ilgili SMS ile bildirdiği arıza giderilme saatlerine uymadı.

Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'ndaki arıza nedeniyle başlayan kesintiler aylarca sürdü.

Ankara'da Mamak, Altındağ, Kahramankazan, Yenimahalle ve Çubuk'ta su kesintileri vatandaşları mağdur etti.

Vatandaşlar, su kesintileri ve yönetim zafiyeti nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi.

Geçtiğimiz yıllarda susuzluğa kuraklığı gerekçe gösteren ABB, bu yıl barajlar tam kapasite dolu olmasına rağmen su temini sağlayamadı. ASKİ, SMS ile açıkladığı arıza giderilme saatlerine de uymadı. Ankaralılar duruma tepki gösterdi.

Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'nda 2025 yazında meydana gelen arıza sebebiyle 1 Ekim'de başlayan kesintiler aylarca sürmüş ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, kuraklığı gerekçe göstermişti. Bugün Ankara genelinde rekor seviyedeki yağışlar sayesinde barajlar tam kapasiteye ulaşmış olmasına rağmen yaşanan su kesintileri, krizin yapısal bir yönetim zafiyeti olduğunu tescilledi. ASKİ tarafından güncel olarak paylaşılan ancak çözüm üretilemeyen 30-31 Mayıs 2026 tarihli kesinti haritası, skandalın boyutunu gözler önüne serdi. Mamak, Altındağ , Kahramankazan, Yenimahalle ve Çubuk'taki su kesintileri vatandaşları canından bezdirdi.