CHP'li Mansur Yavaş Ankara susuz! Vatandaş bayramda su kuyruğuna mahkum edildi

Barajların tam kapasite dolu olmasına rağmen, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ASKİ’nin koordinasyon zafiyeti ve Altındağ’daki P10 Pompa İstasyonu’nda art arda meydana gelen elektrik kesintileri, Kurban Bayramı’nda Ankara’nın 5 büyük ilçesini susuz bıraktı. Mağduriyetin büyümesi üzerine Mamak, Altındağ, Kahramankazan, Yenimahalle ve Çubuk sakinleri bayram gününü ellerinde su bidonlarıyla geçirerek duruma isyan etti. ASKİ'nin SMS yoluyla ilan ettiği arıza giderilme saatlerine uymaması üzerine Başkentliler, yapısal yönetim zafiyeti nedeniyle ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı istifaya çağırdı.

  • Ankara Büyükşehir Belediyesi, barajlar tam kapasitede dolu olmasına rağmen su temini sağlayamadı.
  • ASKİ, su kesintileriyle ilgili SMS ile bildirdiği arıza giderilme saatlerine uymadı.
  • Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'ndaki arıza nedeniyle başlayan kesintiler aylarca sürdü.
  • Ankara'da Mamak, Altındağ, Kahramankazan, Yenimahalle ve Çubuk'ta su kesintileri vatandaşları mağdur etti.
  • Vatandaşlar, su kesintileri ve yönetim zafiyeti nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi.
Geçtiğimiz yıllarda susuzluğa kuraklığı gerekçe gösteren ABB, bu yıl barajlar tam kapasite dolu olmasına rağmen su temini sağlayamadı. ASKİ, SMS ile açıkladığı arıza giderilme saatlerine de uymadı. Ankaralılar duruma tepki gösterdi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, barajlar tam kapasitede dolu olmasına rağmen su temini sağlayamadı.

Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'nda 2025 yazında meydana gelen arıza sebebiyle 1 Ekim'de başlayan kesintiler aylarca sürmüş ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, kuraklığı gerekçe göstermişti. Bugün Ankara genelinde rekor seviyedeki yağışlar sayesinde barajlar tam kapasiteye ulaşmış olmasına rağmen yaşanan su kesintileri, krizin yapısal bir yönetim zafiyeti olduğunu tescilledi. ASKİ tarafından güncel olarak paylaşılan ancak çözüm üretilemeyen 30-31 Mayıs 2026 tarihli kesinti haritası, skandalın boyutunu gözler önüne serdi. Mamak, Altındağ, Kahramankazan, Yenimahalle ve Çubuk'taki su kesintileri vatandaşları canından bezdirdi.
ANKARALILAR İSYAN ETTİ

Vatandaşlar yaşanan su kesintilerine tepki gösterdi.
CHP'li Mansur Yavaş Ankara susuz! Vatandaş bayramda su kuyruğuna mahkum edildi-4 Mert Furkan Öztürk: Tatil döneminde vatandaşı bu kadar mağdur etmeye kimsenin hakkı yok.
CHP'li Mansur Yavaş Ankara susuz! Vatandaş bayramda su kuyruğuna mahkum edildi-5 Muhammet Bilal Ateş: Ankara Büyükşehir Belediyesi artık yapay zekâyla değil, yatay zekâyla yönetiliyor. Ankara'nın ihtiyacı tanıtım değil, hizmettir. Günlerdir süren su sorununa kalıcı çözüm bekleniyor.
CHP'li Mansur Yavaş Ankara susuz! Vatandaş bayramda su kuyruğuna mahkum edildi-6 Kemal Tahir: Ankara'yı maalesef başkansız, bakılmayan, ilgilenilmeyen zavallı hale getirdiler. Yazıklar olsun, bayramda vatandaş susuz bırakılmaz.
Mansur Yavaş istifa.
CHP'li Mansur Yavaş Ankara susuz! Vatandaş bayramda su kuyruğuna mahkum edildi-7 Rabia Nergis: Sürekli su kesiliyor, sürekli! Ankara gibi bir yerde bayram günü su yok.
CHP'li Mansur Yavaş Ankara susuz! Vatandaş bayramda su kuyruğuna mahkum edildi-8 Caner Cengiz: Milleti bayram bayram susuz bıraktınız. Yazıklar olsun.

Haber: Tolga Özlü
