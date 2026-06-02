Bakan Çiftçi, sahipsiz sokak hayvanları konusunun, kamu düzeni, halk sağlığı ve toplumsal huzur bakımından büyük bir önem arz ettiğini, sokaklardaki sahipsiz hayvanların kontrolsüz şekilde çoğalması meselesinin insan hayatı başta olmak üzere trafik kazaları, bulaşıcı hastalık, doğal dengeyi bozma, kamusal alanda huzursuzluk ve güvensizlik gibi birçok soruna kaynaklık teşkil ettiğini dile getirdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hayvanların toplanması, aşılama, kısırlaştırma ve bakımevi kapasitesinin artırılması çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. (Haberde yer alan fotoğraflar AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

"MERHAMET, HUZUR VE GÜVENLİK ARASINDA DENGE İNŞA EDECEĞİZ"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çiftçi, "Şehirlerimizde büyük bir sorun yumağı haline gelen bu meselede hamdolsun büyük bir yol alınmıştır. Kim ne derse desin, biz merhamet, huzur ve güvenlik arasında bir denge inşa ederek bu meseleyi ülkemizin gündeminden çıkaracağız inşallah.

Biz yaralı bir kuş için vakıf kurmuş merhamet medeniyetinin mensuplarıyız. Yaratılan her canlının bir vazifesi ve o vazife etrafında bir doğal dengenin olduğunun idrakinden hareketle Allah'ın dilsiz kullarından da mükellefiz, sorumluyuz.