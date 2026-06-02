Sokak hayvanları için yeni mesaj! Bakan Çiftçi açıkladı: Bakımevlerinin kapasitesi artırılıyor
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Erzurum'da düzenlenen "Kaymakamlara Yönelik Hizmet İçi Eğitim Semineri"nde kaymakamlarla bir araya geldi. Toplantıda özellikle sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar ele alınırken, Bakanlık tarafından yürütülen uygulamalar değerlendirildi. Sahipsiz hayvanların kontrolsüz çoğalmasının kamu düzeni, halk sağlığı ve toplumsal huzur açısından risk oluşturduğunu belirten Çiftçi, aşılama, kısırlaştırma ve bakımevi kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade ederek mülki idare amirlerine sürecin yakından takip edilmesi çağrısında bulundu.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Erzurum'da Hizmet İçi Eğitim Merkezi'nde düzenlenen "Kaymakamlara Yönelik Hizmet İçi Eğitim Semineri"ne katıldı.
Kaymakamlarla bir araya gelen Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hayata geçirilen "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda kamu hizmetlerinin etkinliğini artırmak ve devletin sahadaki temsil gücünü güçlendirmek amacıyla değerlendirmelerde bulundu.
SOKAK HAYVANLARI İÇİN YOL HARİTASI
Toplantıda özellikle sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar ele alınırken, Bakanlık tarafından yürütülen uygulamalara ilişkin bilgi paylaşımında bulunuldu.
Bakan Çiftçi, sahipsiz sokak hayvanları konusunun, kamu düzeni, halk sağlığı ve toplumsal huzur bakımından büyük bir önem arz ettiğini, sokaklardaki sahipsiz hayvanların kontrolsüz şekilde çoğalması meselesinin insan hayatı başta olmak üzere trafik kazaları, bulaşıcı hastalık, doğal dengeyi bozma, kamusal alanda huzursuzluk ve güvensizlik gibi birçok soruna kaynaklık teşkil ettiğini dile getirdi.
"MERHAMET, HUZUR VE GÜVENLİK ARASINDA DENGE İNŞA EDECEĞİZ"
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çiftçi, "Şehirlerimizde büyük bir sorun yumağı haline gelen bu meselede hamdolsun büyük bir yol alınmıştır. Kim ne derse desin, biz merhamet, huzur ve güvenlik arasında bir denge inşa ederek bu meseleyi ülkemizin gündeminden çıkaracağız inşallah.
Biz yaralı bir kuş için vakıf kurmuş merhamet medeniyetinin mensuplarıyız. Yaratılan her canlının bir vazifesi ve o vazife etrafında bir doğal dengenin olduğunun idrakinden hareketle Allah'ın dilsiz kullarından da mükellefiz, sorumluyuz.
ÇALIŞMALAR KARARLILIKLA SÜRÜYOR
Bu sorumluluk bilincinden hareketle bakanlığımızca bu alanda önemli bir çalışma ve seferberlik başlatılmış; sahipsiz sokak hayvanlarının toplanmasından aşılama ve kısırlaştırılmasına, hayvan bakımevlerinin kapasitesinin artırılmasından yerel yönetimlerle koordinasyona kadar birçok çalışma yürütülmektedir. Ancak bu sorun tamamen ortadan kalkmış değildir.
Bu alandaki çalışmaların devamlılık içinde yürütülmesi ve bundan sonraki süreçte de mülki idare amirlerimizin konuyu yakından takip etmesi, belediye ve ilgili kurumlarımızı harekete geçirmesi önem arz etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.