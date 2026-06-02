Kılıçdaroğlu'nun memleketinde afiş hareketliliği! "Genel başkan" unvanıyla tüm şehre asıldı: Valilikten açıklama geldi

Afişlerin hazırlanması, asılması ve finansmanında Tunceli Valiliği ile Belediyesi'nin hiçbir rolünün bulunmadığı resmen teyit edildi.

Valilik açıklamasında, billboard kullanım hakkının açık ihale ile belirlendiğini ve içerik sorumluluğunun ilgili firmada olduğunu belirterek kurumların sürece dahil olmadığını vurguladı.

Billboardlarda, afişlerin kim tarafından astırıldığına ilişkin herhangi bir ibareye yer verilmedi.

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Tunceli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın-yayın organları ile sanal medya platformlarında, Kemal Kılıçdaroğlu afişlerinin Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl tarafından astırıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu billboardlarda yer alan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin görseller; Almanya'da yaşayan Pülümürlü bir iş insanı tarafından, tamamen kendi talebi doğrultusunda ve tüm giderleri kendisi tarafından karşılanmak suretiyle yayımlatılmıştır.

Ayrıca billboardların kullanım hakkı ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi ilimizde de açık ihale usulüyle ihale edilmiş olup ilgili firma tarafından işletilmektedir.