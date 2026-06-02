CANLI | Başkan Erdoğan'dan Sayıştay'ın 164. Kuruluş Yıl Dönümü'nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 164. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sayıştay Başkanlığımız devletimizin devamlık ilkesinin kurumsal anlamda ete kemiğe büründüğü bir müessesedir.

Devletin varlık gayesi adalettir, emniyettir, son noktada huzur ve selamettir.

Kaynaklarını etkin kullanamayan devletlerin muktedir olması mümkün değildir. Kamu maliyesine en büyük darbeyi indirenler biri de vesayetçiler olmuştur.



15 Temmuz hain darbe girişiminin ülkemize maliyeti 350 milyar dolardan fazladır. Gezi olaylarının 1,5 milyar doları dolaylı maliyeti ise on milyarlarca doları bulmaktadır.

İster sokak olayları, ister terör örgütleri, ister cuntacılar eliyle olsun ülkemize ve milletin kesesine verilen zarar maalesef yeterince tartışılmıyor.

Görevi veya konumu icabe kendisi tahsis edilen kaynaklar kimsenin babasının malı değildir. Kapısında ne yazarsa yazsın, kimse bunu şahsi çıkarları için kullanamaz. Biz buna izin veremeyiz.

Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur.

Samet Baş Takvim.com.tr Güncel