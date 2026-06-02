Korsan taksiciliğe göz açtırılmıyor: Hem sürücü hem yolcu 13 bin kişiye ceza
Korsan taşımacılığın önüne geçmek için İstanbul genelinde yürütülen çalışmalarda caydırıcı yaptırımlar uygulandı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda sadece beş aylık dönemde 12 bin 975 sürücü ve yolcu hakkında işlem gerçekleştirildi. Korsan taşımacılık yapan sürücülerin araçları trafikten men edilerek otoparklara çekildi. Geçen yıl ise 23 bin 639 kişiye işlem yapılmıştı.
İstanbul sokaklarında trafik düzenini bozan ve haksız kazanca yol açan korsan taşımacılığa göz açtırılmıyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde usulsüz taşımacılığın önlenmesi amacıyla geniş çaplı denetimler yürüttü. Yapılan çalışmalarda hem korsan taşımacılık yapan sürücüler hem bu hizmeti kullanan yolcular hedef alındı.
KORSAN YOLCULARINA DA CEZA
Ekipler 1 Ocak ile 31 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdikleri denetimlerde korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen 6 bin 408 sürücüye işlem yaptı. Aynı dönemde usulsüz taşımacılık hizmeti aldığı belirlenen 6 bin 567 yolcuya cezai yaptırım uygulandı.
Toplam 12 bin 975 kişi hakkında kanuni işlem gerçekleştirildi.
TRAFİKTEN MEN
Denetimler sırasında mevzuata aykırı şekilde yolcu taşıdığı saptanan sürücülerin araçlarına el konuldu. Korsan taşımacılık faaliyetinde kullanılan bütün araçlar trafikten men edildi.
2025'TE 23 BİN İŞLEM
Emniyet birimleri geçtiğimiz sene yürüttükleri çalışmalara dair verileri paylaştı.
Geçen yıl ilgili mevzuata aykırı şekilde yolcu taşıyan 11 bin 677 sürücü ile 11 bin 962 yolcu hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.