Korsan taksiciliğe göz açtırılmıyor: Hem sürücü hem yolcu 13 bin kişiye ceza

2022 yılında 11 bin 677 sürücü ve 11 bin 962 yolcu hakkında korsan taşımacılık işlemi yapıldı.

İstanbul sokaklarında trafik düzenini bozan ve haksız kazanca yol açan korsan taşımacılığa göz açtırılmıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde usulsüz taşımacılığın önlenmesi amacıyla geniş çaplı denetimler yürüttü. Yapılan çalışmalarda hem korsan taşımacılık yapan sürücüler hem bu hizmeti kullanan yolcular hedef alındı.

KORSAN YOLCULARINA DA CEZA Ekipler 1 Ocak ile 31 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdikleri denetimlerde korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen 6 bin 408 sürücüye işlem yaptı. Aynı dönemde usulsüz taşımacılık hizmeti aldığı belirlenen 6 bin 567 yolcuya cezai yaptırım uygulandı. Toplam 12 bin 975 kişi hakkında kanuni işlem gerçekleştirildi. Megakent İstanbul’da trafik düzenini sağlamak amacıyla korsan taşımacılık yapanlara yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor.