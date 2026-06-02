DMM'den finansal piyasalara yönelik dezenformasyon uyarısı: Spekülatif paylaşımlar için adli süreç başlatıldı
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya üzerinden finansal piyasalarda güvensizlik ve panik oluşturmayı amaçlayan spekülatif paylaşımlara karşı uyarıda bulundu. DMM, piyasaların istikrarını ve yatırımcıların kararlarını etkilemeye yönelik organize içeriklerin tespit edildiğini açıklarken, bu paylaşımları yapanlar hakkında gerekli adli süreçlerin başlatıldığını bildirdi. Vatandaşlara da çağrıda bulunan DMM, dezenformasyon faaliyetlerine karşı dikkatli olunmasını ve yalnızca resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamalara itibar edilmesini istedi.
- İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada finansal piyasalarda güvensizlik ve panik oluşturmayı hedefleyen spekülatif paylaşımlar tespit edildiğini duyurdu.
- Piyasaların istikrarını ve yatırımcı kararlarını etkilemeye yönelik girişimlere karşı adli süreç başlatıldı.
- DMM, vatandaşlara resmi kurumlar dışındaki açıklamalara itibar etmemeleri çağrısında bulundu.
ADLİ SÜRECİN BAŞLATILDIĞI VURGULANDI
RESMİ KURUMLAR DIŞINDAKİ AÇIKLAMALARA İTİBAR EDİLMEMELİ
DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesapları üzerinden organize edilen, finansal piyasalarda güvensizlik ve panik ortamı oluşturmayı amaçlayan spekülatif paylaşımlar tespit edilmiştir. Piyasaların istikrarını ve yatırımcıların kararlarını kötü niyetli söylemlerle etkilemeye çalışanlara karşı gerekli adli süreçler başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın, dezenformasyon faaliyetlerine karşı dikkatli olması; ilgili resmi kurumlar dışındaki açıklamalara itibar etmemesi önemle rica olunur" denildi.