BTK Demiryolu Hattı tam kapasiteyle hizmete açıldı: Asya-Avrupa hattında kesintisiz taşımacılık dönemi başlıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nın tam kapasiteyle işletilmesine yönelik resmi açılış töreninde konuştu. Hattın Orta Koridor'un en kritik unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Uraloğlu, Gürcistan'daki altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla BTK'nın yeni bir döneme girdiğini söyledi.
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gürcistan'ın Ahılkelek kentinde düzenlenen Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı Tam Ölçekli Resmi Açılış Töreni'nde Gürcistan kesimindeki altyapı çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.
- Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan'ın ortak iradesiyle hayata geçirilen BTK Demiryolu Hattı, Asya ile Avrupa arasındaki bağlantıyı güçlendiren Orta Koridor'un stratejik projesi olarak tanımlandı.
- Uraloğlu, İstanbul Boğazı üzerinden Asya ile Avrupa arasındaki yük taşımacılığını güçlendirecek INRAIL Projesi ile iki kıta arasında 24 saat kesintisiz demiryolu bağlantısı sağlanacağını belirtti.
- Bakan Uraloğlu, BTK hattının başarısının altyapı yatırımlarından çok hizmet kalitesi, transit süreleri ve operasyonel uyum ile ölçüleceğini vurguladı.
- Marmaray, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi ve lojistik altyapı yatırımlarının Türkiye'nin doğu-batı ve kuzey-güney ulaştırma koridorlarının merkezinde yer alma hedefinin parçaları olduğu ifade edildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gürcistan'ın Ahılkelek kentinde düzenlenen Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Hattı Tam Ölçekli Resmi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.
Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan'ın ortak iradesiyle hayata geçirilen hattın, Asya ile Avrupa arasındaki bağlantısallığı güçlendiren en önemli ulaştırma projelerinden biri olduğunu belirten Uraloğlu, Gürcistan kesimindeki altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte yeni bir döneme geçildiğini ifade etti.
"Bugün Gürcistan kesimindeki altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte hattın daha etkin ve verimli işletilmesi bakımından yeni bir aşamaya geçiyoruz. Bu gelişmenin BTK'nın Orta Koridor'daki rolünü daha da güçlendireceğine inanıyoruz." dedi.
ORTA KORİDOR'UN ÖNEMİ ARTIYOR
Küresel ticaret ağlarında yaşanan kırılganlıkların alternatif ulaştırma güzergahlarının önemini artırdığını kaydeden Uraloğlu, kara koridorlarının artık yalnızca bir alternatif değil, küresel ticaretin stratejik unsurlarından biri haline geldiğini söyledi.
Uraloğlu, günümüzde ülkelerin yalnızca yeni ticaret yollarına değil, güvenilir ve kesintisiz ticaret koridorlarına ihtiyaç duyduğunu belirterek, BTK hattındaki kapasite artışının bu açıdan kritik bir dönemde tamamlandığını vurguladı.
"DÜNYA BTK'NIN PERFORMANSINA BAKIYOR"
Orta Koridor'un başarısının sadece altyapı yatırımlarıyla ölçülemeyeceğini dile getiren Uraloğlu, operasyonel uyum ve hizmet kalitesinin belirleyici olacağını söyledi.
"Bugün dünya BTK'nın kapasitesine değil, performansına bakmaktadır. Başarımız, inşa ettiğimiz kilometrelerle değil; sunduğumuz hizmet kalitesi, transit süreleri ve kullanıcıların duyduğu güven ile ölçülecektir." ifadelerini kullandı.
KÜRESEL BAĞLANTISALLIĞIN STRATEJİK PROJESİ
BTK hattının yalnızca bölgesel bir ulaştırma projesi olmadığını vurgulayan Uraloğlu, bağlantısallığın ekonomik güvenlik ve tedarik zinciri dayanıklılığı açısından kritik hale geldiğini belirtti.
"Bakü–Tiflis–Kars Demiryolu Hattı yalnızca bölgesel bir ulaştırma projesi değil, küresel bağlantısallığın geleceğini şekillendiren stratejik bir girişimdir." dedi.
INRAIL PROJESİYLE 24 SAAT KESİNTİSİZ DEMİRYOLU BAĞLANTISI SAĞLANACAK
Türkiye'nin doğu-batı ve kuzey-güney ulaştırma koridorlarının merkezinde yer alma hedefi doğrultusunda yatırımlarını sürdürdüğünü belirten Uraloğlu, Marmaray, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi ve lojistik altyapı yatırımlarının bu vizyonun önemli parçaları olduğunu söyledi.
İstanbul Boğazı üzerinden Asya ile Avrupa arasındaki yük taşımacılığını güçlendirecek INRAIL Projesi üzerinde çalışmaların devam ettiğini açıklayan Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla iki kıta arasında yük trenleri için 24 saat hizmet verecek kesintisiz bir demiryolu bağlantısının sağlanacağını ifade etti.
Uraloğlu, Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan'ın ortak hedefinin bölgesel bağlantısallığı güçlendirmek, ticareti kolaylaştırmak ve halkların refahına katkı sunmak olduğunu sözlerine ekledi.