BTK Demiryolu Hattı tam kapasiteyle hizmete açıldı: Asya-Avrupa hattında kesintisiz taşımacılık dönemi başlıyor

Marmaray, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi ve lojistik altyapı yatırımlarının Türkiye'nin doğu-batı ve kuzey-güney ulaştırma koridorlarının merkezinde yer alma hedefinin parçaları olduğu ifade edildi.

Bakan Uraloğlu, BTK hattının başarısının altyapı yatırımlarından çok hizmet kalitesi, transit süreleri ve operasyonel uyum ile ölçüleceğini vurguladı.

Uraloğlu, İstanbul Boğazı üzerinden Asya ile Avrupa arasındaki yük taşımacılığını güçlendirecek INRAIL Projesi ile iki kıta arasında 24 saat kesintisiz demiryolu bağlantısı sağlanacağını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gürcistan'ın Ahılkelek kentinde düzenlenen Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Hattı Tam Ölçekli Resmi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan'ın ortak iradesiyle hayata geçirilen hattın, Asya ile Avrupa arasındaki bağlantısallığı güçlendiren en önemli ulaştırma projelerinden biri olduğunu belirten Uraloğlu, Gürcistan kesimindeki altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte yeni bir döneme geçildiğini ifade etti.

"Bugün Gürcistan kesimindeki altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte hattın daha etkin ve verimli işletilmesi bakımından yeni bir aşamaya geçiyoruz. Bu gelişmenin BTK'nın Orta Koridor'daki rolünü daha da güçlendireceğine inanıyoruz." dedi.