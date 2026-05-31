Yoğun bakımdan çıktı, dehşeti anlattı |Kâğıthane'de balkondan düşen kadın eşini suçladı: Beni sırtımdan itti

İstanbul Kâğıthane'de Burçak Şişman, balkondan düşerek ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakımda bilinci açılan Burçak Şişman, eşinin kendisini ittiğini iddia etti ve şikâyetçi oldu.

Bilirkişi raporu, Burçak Şişman'ın düşerken tutunmaya çalıştığını ve bunun cinayet orijinli olabileceğini belirtti.

Eşi Adem Şişman, suçlamaları reddederek eşinin ailesinin baskısı nedeniyle iftiraya uğradığını savundu.

Adem Şişman hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Kâğıthane'de 1 Nisan 2022 tarihinde, bir çocuk annesi Burçak Şişman (41), balkondan düşerek ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldı.

Aylarca yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren kadın, bilinci açılınca eşinin kendisini aşağı ittiğini iddia etti.



Burçak Şişman, eşi Adem Şişman'ın (46) uyuşturucu kullandığını ve kendisine sürekli baskı yaptığını öne sürdü. Olay gününü anlatan Şişman, "Aramızda tartışma yoktu ama Adem beni camın önüne sürükledi ve sırtımdan itekledi. Benim hiçbir zaman intihar düşüncem olmadı. Olaydan önce abimi arayıp 'Beni kurtar' demiştim. Neden dediğimi hatırlamıyorum" diyerek eşinden şikâyetçi oldu.