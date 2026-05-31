Yoğun bakımdan çıktı, dehşeti anlattı |Kâğıthane'de balkondan düşen kadın eşini suçladı: Beni sırtımdan itti
İstanbul Kâğıthane'de 1 Nisan 2022 tarihinde evinin balkondan düşerek aylarca yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veren 41 yaşındaki Burçak Şişman, bilincinin yerine gelmesinin ardından dehşet anlarını anlatarak kendisini uyuşturucu bağımlısı eşi Adem Şişman'ın sırtından ittiğini iddia etti. Dosyaya giren ve genç kadının düşerken tutunmaya çalıştığını kanıtlayan bilirkişi raporunun ardından, suçlamaları reddeden koca hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.
İstanbul Kâğıthane'de 1 Nisan 2022 tarihinde, bir çocuk annesi Burçak Şişman (41), balkondan düşerek ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldı.
Aylarca yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren kadın, bilinci açılınca eşinin kendisini aşağı ittiğini iddia etti.
Burçak Şişman, eşi Adem Şişman'ın (46) uyuşturucu kullandığını ve kendisine sürekli baskı yaptığını öne sürdü. Olay gününü anlatan Şişman, "Aramızda tartışma yoktu ama Adem beni camın önüne sürükledi ve sırtımdan itekledi. Benim hiçbir zaman intihar düşüncem olmadı. Olaydan önce abimi arayıp 'Beni kurtar' demiştim. Neden dediğimi hatırlamıyorum" diyerek eşinden şikâyetçi oldu.
İNTİHAR GİRİŞİMİ DEĞİL
Dosyaya giren bilirkişi raporu, mağdurun ifadesini destekler nitelikte bulgular içeriyor. Raporda, Burçak Şişman'ın avuç içlerinde tespit edilen lezyonların, düşme esnasında ağaca veya başka bir cisme "tutunma amaçlı" oluştuğu, bu durumun literatürde cinayet orijinli olaylarda daha sık görüldüğü belirtildi. Ayrıca genç kadının düşerken ağaç dallarına çarpmasının hızı yavaşlattığı ancak vücudunda kalıcı hasarlar oluştuğu kaydedildi.
EŞİ SUÇLAMALARI REDDETTİ
Gözaltına alınan ve serbest bırakılan Adem Şişman ise savunmasında eşini aşağı ittiği iddiasını kesin bir dille reddetti.
Eşinin ailesinin evliliklerine en başından beri karşı olduğunu savunan Şişman, "Eşim miras konusunda ailesinden baskı görüyordu, bu yüzden psikolojisi bozuldu. Olay günü çocuktan ses geldi diyerek sofradan kalktı, sonra aşağı düştüğünü gördüm. Ailesinin baskısıyla bana bu iftirayı atıyor" dedi.
Adem Şişman (46) hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Mahkeme önümüzdeki günlerde görülecek.
Haber: Ali Rıza Akbulut
