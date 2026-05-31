İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı: Taksim metro ne zaman açılacak?
İstanbul'un merkezi noktalarında hem kara yolu hem de toplu taşıma için geçici kısıtlama kararı alındı. İstanbul Emniyeti ve Metro İstanbul’dan peş peşe yapılan duyurularda Taksim ve Şişli çevresindeki kritik caddeler ile bazı metro istasyonlarının kapatıldığı bildirildi. İşte kapatılan yollar ve açık olan alternatif güzergahlar.
İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda Beyoğlu ve Şişli'de bazı cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatıldı. Uygulama kapsamında kentin merkezi noktalarında ulaşımda geçici düzenlemeler yapılırken, bazı metro ve raylı sistem hatlarında da kısıtlamaya gidildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, kapanan yollar bugün saat 11.00 itibarıyla trafiğe kapatıldı. Sürücülerin belirlenen alternatif güzergahları kullanmaları istendi.İstanbul'da merkezi hatlar durduruldu: Taksim Meydanı'na çıkan bağlantı yollarına kilit vuruldu
BEYOĞLU'NDA GENİŞ KAPSAMLI TRAFİK DÜZENLEMESİ
Trafiğe kapatılan yollar arasında Taksim ve çevresindeki çok sayıda ana arter ile bağlantı yolları yer aldı.
Bu kapsamda;
- İstiklal Caddesi
- Sıraselviler Caddesi
- İnönü Caddesi
- Mete Caddesi
- Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesi
- Boğazkesen Caddesi
- Tarlabaşı Bulvarı
- Refik Saydam Caddesi
- Dolapdere-Taksim bağlantı yolları
- Galip Dede Caddesi
- Asker Ocağı Caddesi
- Meşrutiyet Caddesi
- Cihangir çevresindeki bazı yollar
başta olmak üzere çok sayıda cadde ve bu noktalara çıkan bağlantı sokaklarında araç geçişine izin verilmiyor.
Ayrıca Taksim çevresindeki birçok sokak ile Atatürk Köprüsü'nün Taksim yönüne giden trafik akışı da geçici olarak durduruldu.
SÜRÜCÜLER İÇİN ALTERNATİF GÜZERGAHLAR BELİRLENDİ
Yetkililer, trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla sürücülere alternatif güzergahları kullanmaları yönünde çağrıda bulundu.
Alternatif olarak kullanılabilecek yollar arasında:
- Meclis-i Mebusan Caddesi
- Barbaros Bulvarı
- Cumhuriyet Caddesi
- Piyalepaşa Bulvarı
- Bahriye Caddesi
- Dereboyu Caddesi
- Evliya Çelebi Caddesi
- Kurtuluş Caddesi
- Akağalar Caddesi yer alıyor.
ŞİŞLİ'DE DÖRT ANA YOL KAPATILDI
Trafik düzenlemesi kapsamında Şişli'de de bazı ana arterler araç trafiğine kapatıldı.
Kapatılan yollar şöyle:
- Taşkışla Caddesi
- Mim Kemal Öke Caddesi
- Cumhuriyet Caddesi
- Askerocağı Caddesi
Bu bölgelerde sürücülerin alternatif güzergahlara yönlendirilmesi için trafik ekiplerinin sahada görev yaptığı bildirildi.
ŞİŞLİ İÇİN ALTERNATİF ROTALAR AÇIKLANDI
Şişli'de ulaşımını sürdürecek sürücüler için belirlenen alternatif güzergahlar şunlar oldu:
- Ortaklar Caddesi
- Abide-i Hürriyet Caddesi
- Vali Konağı Caddesi
- Hakkı Yeten Caddesi
- Dolapdere Caddesi
- Darülaceze Caddesi
- Hrant Dink Sokak
- Rumeli Caddesi
- Halaskargazi Caddesi
Yetkililer, sürücülerin trafik yoğunluğu oluşmaması için yönlendirme tabelalarını takip etmelerini istedi.
METRO VE FÜNİKÜLER HATLARINDA KISITLAMA
Trafik düzenlemelerine toplu ulaşımda da bazı değişiklikler eşlik etti.
Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda bugün saat 13.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar bazı istasyon ve hatlar hizmet vermeyecek.
Kapatılan hat ve istasyonlar şöyle:
- M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim İstasyonu
- F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı
- TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı
Öte yandan Şişhane Metro İstasyonu'nun İstiklal Caddesi çıkışı da geçici olarak yolcu kullanımına kapatıldı.
METRO SEFERLERİ DEVAM EDECEK
Metro İstanbul, M2 hattındaki trenlerin seferlerine normal şekilde devam edeceğini ancak Taksim İstasyonu'nda duruş yapılmayacağını açıkladı.
Yolcuların Şişhane İstasyonu'nda ise İstiklal Caddesi dışındaki diğer giriş ve çıkış noktalarını kullanabilecekleri belirtildi.
Yetkililer, ulaşımda aksaklık yaşamamak adına vatandaşların güncel duyuruları takip etmelerini ve alternatif güzergahları tercih etmelerini öneriyor.