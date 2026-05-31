Muğla’da sahte bürokrat skandalı... Firari hırsız makamda ağırlandı | Savcının şüphesi oyunu bozdu

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Furkan D. ifadesinde, herhangi bir sıfat kullanmadığını, arkadaşlarının kendisini eski danışman olarak bildiklerini kaydederek, "Arada Hakim Savcılar Kurulu'na da ziyarete giderim. Protokol kapısından girdiğim için kimlik bırakmam. Yaklaşık 4-5 ay önce M. ile kurul ziyaretimiz olmuştu" dedi.

Beraberindeki isimlerden M. ile bir senedir tanıştıklarını ve samimi olduklarını söyleyen D., diğer isim olan S.Y ile ise birkaç gün önce tanıştıklarını, S.Y'nin sohbet esnasında Fethiye'ye gideceğini söylemesi üzerine kendisinin de dahil olmak istediğini ve M. ile S.Y'yi de bu esnada kendisinin tanıştırdığını anlattı.

'HSK ÖZEL KALEM MÜDÜRÜYÜM'

Furkan D., 28 Nisan günü Fethiye'ye gitmek üzere yola çıktıklarını ve ertesi gün bir arkadaşı vasıtasıyla Fethiye Başsavcısını ziyaret ettiğini anlattığı ifadesinin devamında Marmaris'teki süreci şu sözlerle aktardı:

"Yine ortak bir arkadaşım vasıtasıyla Marmaris Kaymakamını ziyaret etmek istedim. Kendi numaramdan Kaymakamlığın santralini aradım. Kastamonu Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen'in yakını olduğumu söyleyip randevu talep ettim. Kendi telefon numaramı bıraktım. Kaymakam bey aradı. Kaymakam beye kesinlikle Can Tuncay'ın özel kalemi olduğumu söylemedim. Makamına ziyarette bulundum, ona da eski danışman olduğumu söyledim. Bir süre oturup beraber bir organizasyona katıldık. Ardından akşam yemeğine çıktık. Akşam yemeğinde Kaymakam bey Başsavcı'yı (Fatmagül Yörük) davet etti. Başsavcı'ya kendimi 'Can Tuncay Bakanın HSK Özel Kalem Müdürü' olarak tanıttım. Bakanlıktan personelin beni tanımayacağını söyledim. Bu şekilde söylememin bir nedeni yoktu. Başsavcı hanıma yardımcı olmak istedim. Kaymakam bey bizi konaklamak için öğretmenevine yerleştirdi."

Kaymakamlık makamında ağırlanan, tekne turuna çıkarılan ve öğretmenevinde ücretsiz konaklayan şüphelinin oyunu, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Fatmagül Yörük’ün dikkati sayesinde ortaya çıktı.

TANIDIĞIM MESLEK BÜYÜKLERİNİ TANIŞTIRDIM

Furkan D., "Ertesi gün Başsavcılık makamını ziyarette bulundum. Başsavcı hanımla tanıdığım meslek büyüklerini telefonla görüştürdüm. Ortak arkadaşlarımızdan bahsettik. Kararname ile ilgili konuştuk. Oradan ayrılıp Kaymakam bey ile buluştum. Bir süre sonra Başsavcı geldi. Yemek için ayrıldık. Ertesi gün akşam saatlerinde Fethiye adliyesinden hakim ve savcıyla buluştum. Beraber yemek yedik. Ortak arkadaşlarımızdan bahsettik." ifadelerini kullandı.