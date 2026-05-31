Muğla’da sahte bürokrat skandalı... Firari hırsız makamda ağırlandı | Savcının şüphesi oyunu bozdu
Üst düzey bürokrat unvanı kullanarak Muğla’da resmi kabul gören firari hırsızın akılalmaz planı deşifre oldu. Sözde koruması aracılığıyla randevu talep eden Furkan D., Marmaris’te protokol üyeleriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Kaymakamlık makamında ağırlanan, tekne turuna çıkarılan Furkan D., öğretmenevinde ücretsiz konakladı. HSK üyeleri ve savcılarla yakın ilişkileri bulunduğunu öne sürerek güven kazanan şüpheli, Başsavcılığın titiz incelemesine takıldı. Kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen sahte bürokratın kurduğu tezgah, tutuklama kararıyla son buldu. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.
Hızlı Özet Göster
- Muğla'da hırsızlık suçundan aranan Furkan D., üst düzey bürokrat unvanı kullanarak resmi makamlarda kabul gördü.
- Kendisini Adalet Bakan Yardımcısı HSK özel kalem müdürü olarak tanıtan Furkan D., Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya tarafından makamında ağırlandı ve tekne gezisine çıkarıldı.
- Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Fatmagül Yörük'ün şüphelenmesi üzerine yapılan incelemede, şahsın hırsızlık suçundan firari Furkan D. olduğu tespit edildi.
- Sahte bürokrat Furkan D. ve yanındaki Muhammet S., gerçek kimliğinin ortaya çıkmasıyla tutuklandı.
- Şüphelinin Muğla'daki temasları sırasında HSK üyeleri, hakimler, savcılar ve siyasetçilerle yakın ilişkiler kurduğu öğrenildi.
Muğla, film senaryolarını aratmayacak sahtecilik olayına sahne oldu. Hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş 1 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Furkan D., üst düzey bürokrat unvanı kullanarak il genelinde resmi kabul gördü. Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, firari şüpheli Muğla'da savcı, kaymakam ve kamu görevlileriyle sözde resmi görüşmeler gerçekleştirdi.
SAHTE KORUMAYLA RANDEVU TALEBİ
Süreç 29 Nisan tarihinde Marmaris'te başladı. Kendisini D.'nin koruması olarak tanıtan şahıs, Marmaris Kaymakamlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığından randevu talep etti. Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya görüşmeyi kabul etti. Devecioğlu, Kaymakam Kaya ile yaptığı resmi görüşmede, "Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay'ın HSK özel kalem müdürüyüm" diyerek kendini tanıttı.
MAKAMDA AĞIRLANIP TEKNE TURUNA ÇIKTI
Turistik ilçede resmi protokol gibi karşılanan firari Furkan D., Marmaris Kaymakamı tarafından makamında ağırlandı.
D. daha sonra ağırlama programı kapsamında tekne gezisine ve yemeğe götürüldü. Şüpheli ardından Marmaris Öğretmenevinde ücretsiz konakladı.
Muğla'daki temasları sırasında HSK üyeleri, hakimler, savcılar ve siyasetçilerle çok yakın ilişkileri bulunduğunu öne süren şüphelinin bu yolla güven kazandığı öğrenildi.
ADLİYE MÜDAVİMİ
Muğla'yı mesken tutan sahte bürokratın oyunu, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Fatmagül Yörük'ün titizliği sayesinde bozuldu.
Şahsın Ankara Adliyesindeki görevlilere çok aşırı hakim olmasından şüphelenen Başsavcı Yörük inceleme başlattı.
HIRSIZLIK FİRARİSİYMİŞ
Yapılan araştırmada, şahsın aslında hırsızlık suçundan aranan firari Furkan D. olduğu tespit edildi.
Gerçek kimliğinin ortaya çıkmasıyla gözaltına alınan Furkan D. ve beraberindeki Muhammet S. tutuklandı.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Furkan D. ifadesinde, herhangi bir sıfat kullanmadığını, arkadaşlarının kendisini eski danışman olarak bildiklerini kaydederek, "Arada Hakim Savcılar Kurulu'na da ziyarete giderim. Protokol kapısından girdiğim için kimlik bırakmam. Yaklaşık 4-5 ay önce M. ile kurul ziyaretimiz olmuştu" dedi.
Beraberindeki isimlerden M. ile bir senedir tanıştıklarını ve samimi olduklarını söyleyen D., diğer isim olan S.Y ile ise birkaç gün önce tanıştıklarını, S.Y'nin sohbet esnasında Fethiye'ye gideceğini söylemesi üzerine kendisinin de dahil olmak istediğini ve M. ile S.Y'yi de bu esnada kendisinin tanıştırdığını anlattı.
'HSK ÖZEL KALEM MÜDÜRÜYÜM'
Furkan D., 28 Nisan günü Fethiye'ye gitmek üzere yola çıktıklarını ve ertesi gün bir arkadaşı vasıtasıyla Fethiye Başsavcısını ziyaret ettiğini anlattığı ifadesinin devamında Marmaris'teki süreci şu sözlerle aktardı:
"Yine ortak bir arkadaşım vasıtasıyla Marmaris Kaymakamını ziyaret etmek istedim. Kendi numaramdan Kaymakamlığın santralini aradım. Kastamonu Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen'in yakını olduğumu söyleyip randevu talep ettim. Kendi telefon numaramı bıraktım. Kaymakam bey aradı. Kaymakam beye kesinlikle Can Tuncay'ın özel kalemi olduğumu söylemedim. Makamına ziyarette bulundum, ona da eski danışman olduğumu söyledim. Bir süre oturup beraber bir organizasyona katıldık. Ardından akşam yemeğine çıktık.
Akşam yemeğinde Kaymakam bey Başsavcı'yı (Fatmagül Yörük) davet etti. Başsavcı'ya kendimi 'Can Tuncay Bakanın HSK Özel Kalem Müdürü' olarak tanıttım. Bakanlıktan personelin beni tanımayacağını söyledim. Bu şekilde söylememin bir nedeni yoktu. Başsavcı hanıma yardımcı olmak istedim. Kaymakam bey bizi konaklamak için öğretmenevine yerleştirdi."
TANIDIĞIM MESLEK BÜYÜKLERİNİ TANIŞTIRDIM
Furkan D., "Ertesi gün Başsavcılık makamını ziyarette bulundum. Başsavcı hanımla tanıdığım meslek büyüklerini telefonla görüştürdüm. Ortak arkadaşlarımızdan bahsettik. Kararname ile ilgili konuştuk. Oradan ayrılıp Kaymakam bey ile buluştum. Bir süre sonra Başsavcı geldi. Yemek için ayrıldık. Ertesi gün akşam saatlerinde Fethiye adliyesinden hakim ve savcıyla buluştum. Beraber yemek yedik. Ortak arkadaşlarımızdan bahsettik." ifadelerini kullandı.
ISPARTA'DA DA SAVCIYLA BULUŞTUM, ÖĞRETMENEVİ'NE PARA ÖDEMEDİM
Furkan D.'nin ifadesinde şu sözler yer aldı:
"3 Mayıs günü bir arkadaşımla beraber tekrar Marmaris'e geldim. Kaymakam beyle beraber üçümüz bir kafede oturduk. Ardından Fethiye'ye döndüm. Pazartesi günü S.Y, M. ve ben Ankara'ya dönmek üzere yola çıktık. M. Isparta'lı olduğundan uğrayıp eşyalarını değiştirmek istedi. Hazır gitmişken ben de Isparta Başsavcısı ile tanışmak istedim. Ortak bir savcı arkadaşımdan randevu almasını istedim. Başsavcı beye kendimi özel kalem olarak tanıtmadım. Sadece bir savcının arkadaşı olarak gittim. Kendimi hiçbir zaman hakim, savcı veya özel kalem müdürü olarak tanıtmadım. Bu sıfatla maddi menfaat temin etmedim. Öğretmenevi çıkışında bizden herhangi bir ücret talebi olmadı. Olsaydı benim için çok cüzi bir miktardı. Hemen öderdim."
Bu ifadesinin ardından D. ile koruması olduğu öne sürülen M. S. dolandırıcılık suçundan tutuklandı.
VEKİL SÖNMEZ: ALAKAM YOK
MHP'den ihraç edilen Bağımsız Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, bazı basın ve yayın organlarında "sivil danışmanlığını yaptığı" yönünde beyanlarda bulunan Furkan Devecioğlu isimli şahısla herhangi bir resmi veya gayriresmi bağının bulunmadığını bildirdi.
Sönmez, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu kişinin hiçbir yetki ve görevi olmamasına rağmen adını ve itibarını kullanarak kamuoyunda gerçeğe aykırı bir algı oluşturmaya yönelik girişimlerde bulunduğunu belirtti.
Bu durumun kabul edilemez olduğunu ifade eden Sönmez, isminden ve kişilik haklarından izinsiz yararlanılması nedeniyle ilgili şahıs hakkında 8 Mayıs 2026 tarihinde gerekli hukuki sürecin başlatıldığını kaydetti.
Sürecin titizlikle yürütülmesinde hassasiyet gösteren Marmaris Kaymakamlığı ve Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığına teşekkür eden Sönmez, hiç kimsenin kendisini temsil etme, adına açıklama yapma veya herhangi bir görev üstlenmiş gibi davranma yetkisinin bulunmadığını vurguladı.