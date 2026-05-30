7’nci kattan düşmüştü! Türkan Biçer soruşturmasında olay gecesinin görüntüleri ortaya çıktı
Ankara’da 7’nci kattan düşerek hayatını kaybeden Türkan Biçer’in ölümüne ilişkin soruşturmada dikkat çeken güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Biçer’in nişanlısıyla bina içerisinde arbede yaşadığı ve zorla asansöre bindirildiği anlar yer aldı.
- Ankara Eryaman'da 25 Mart'ta 7. kattan düşerek ölen 30 yaşındaki Türkan Biçer'in nişanlısı F.Ö. tutuklandı.
- Güvenlik kamerası kayıtlarında F.Ö.'nün Biçer'i boğazından tutarak asansöre bindirdiği ve daha sonra elinde çarşafla apartmandan ayrıldığı görüldü.
- Komşular olay gecesi apartmandan imdat sesleri duyduklarını ifade etti.
- Aile avukatı Berkay Göknar, delillerin intihar değil cinayet olduğuna işaret ettiğini belirtti.
- Avukat, şüphelinin kadına karşı kasten öldürme suçundan yargılanmasını talep ettiklerini açıkladı.
Ankara'nın Eryaman ilçesinde 25 Mart'ta yaşanan şüpheli ölüme ilişkin soruşturmada yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Sabah'tan Sena Uyaner'in haberine göre, 30 yaşındaki Türkan Biçer'in hayatını kaybettiği geceye ait güvenlik kamerası kayıtları dosyaya girdi.
Biçer, nişanlısı F.Ö. ile birlikte yaşadığı apartmanın 7'nci katından çıplak halde düşerek yaşamını yitirmişti. Olayın ardından tutuklanan nişanlı hakkında yürütülen soruşturma sürüyor.
GÜVENLİK KAMERALARI DOSYAYA GİRDİ
SABAH'ın ulaştığı görüntülerde, Türkan Biçer'in nişanlısı F.Ö. ile birlikte apartmana giriş yaptığı görülüyor. Kayıtlarda, ikili arasında bina içerisinde arbede yaşandığı ve F.Ö.'nün genç kadını boğazından tutarak asansöre bindirdiği anlar yer aldı.
Görüntülerde ayrıca F.Ö.'nün bir süre sonra tek başına, elinde çarşafla asansörden inerek apartmandan ayrıldığı tespit edildi.
KOMŞULARIN İFADELERİ DİKKAT ÇEKTİ
Soruşturma kapsamında ifade veren komşuların da olay gecesi apartmandan "İmdat" sesleri duyduklarını söyledikleri öğrenildi. Bu ifadeler ve kamera kayıtları dosyadaki önemli deliller arasında yer aldı.
AİLENİN AVUKATI: "CİNAYET ŞÜPHEMİZİ GÜÇLENDİRİYOR"
Biçer ailesinin avukatı Berkay Göknar, elde edilen delillerin olayın intihar değil cinayet olabileceğine işaret ettiğini belirterek şunları söyledi:
"Mevcut deliller olayın gerçekleşme şekli hakkında birçok ipucu veriyor. Failin tutuklanma öncesi ifadeleri ciddi çelişkiler içeriyor. Güvenlik kamera kayıtlarına baktığımızda müteveffanın tartaklanarak eve götürüldüğü ve balkonda arbede yaşandığı berrak bir şekilde görülüyor. Bu unsurları destekleyen bilgi sahibi beyanları, kolluk tutanağı ve somut deliller cinayet iddiamızı oldukça güçlendiriyor."
"İNTİHAR SÜSÜ VERİLMESİNE GÖNLÜMÜZ RAZI DEĞİL"
Şüphelinin "Kadına karşı kasten öldürme" suçundan yargılanmasını talep ettiklerini belirten Göknar, şu ifadeleri kullandı:
"Ardından ise bu madde hükmüne dayanarak karar kurulması. İntihar süsü verilerek olayın üzerinin kapatılmasına gönlümüz asla razı değil. Dosyanın ilerleyen aşamalarında sair delillerimizi sunacağız. Takdir Türk yargımızın."