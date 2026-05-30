7’nci kattan düşmüştü! Türkan Biçer soruşturmasında olay gecesinin görüntüleri ortaya çıktı

Soruşturma kapsamında ifade veren komşuların da olay gecesi apartmandan "İmdat" sesleri duyduklarını söyledikleri öğrenildi. Bu ifadeler ve kamera kayıtları dosyadaki önemli deliller arasında yer aldı.

AİLENİN AVUKATI: "CİNAYET ŞÜPHEMİZİ GÜÇLENDİRİYOR"

Biçer ailesinin avukatı Berkay Göknar, elde edilen delillerin olayın intihar değil cinayet olabileceğine işaret ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Mevcut deliller olayın gerçekleşme şekli hakkında birçok ipucu veriyor. Failin tutuklanma öncesi ifadeleri ciddi çelişkiler içeriyor. Güvenlik kamera kayıtlarına baktığımızda müteveffanın tartaklanarak eve götürüldüğü ve balkonda arbede yaşandığı berrak bir şekilde görülüyor. Bu unsurları destekleyen bilgi sahibi beyanları, kolluk tutanağı ve somut deliller cinayet iddiamızı oldukça güçlendiriyor."