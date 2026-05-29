Yapay zeka destekli operasyon! Yasa dışı bahis ağlarına dijital kıskaç

Kumar bağımlılığının artmasında cep telefonları üzerinden 7/24 erişim imkanı ve aldatıcı arayüz tasarımları etkili oluyor.

Sosyal medya platformlarında bahis sitelerinin reklamını yapan içerik üreticileri ve hesap yöneticileri takip ediliyor.

Alan adı değiştiren sunucuların tespiti için derin paket incelemesi, ağ analizleri ve otomasyon sistemleri kullanılarak aynı IP'deki yasa dışı sitelere erişim otomatik kesiliyor.

İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan "Çevrimiçi Kumar ve Yasadışı Bahis" raporunda, devletin ilgili kurumlarının siber suç ağlarına karşı yürüttüğü mücadelenin detaylarına yer verildi.

Çevrimiçi Kumar ve Yasadışı Bahis ile mücadele

Yapay zeka teknolojisinden yararlanılıyor

Rapora göre Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile yasa dışı bahis ağlarını çökertmek için işbirliği yapıyor.

Ayrıca bilişim sistemleri üzerinden işlenen yasa dışı bahis suçlarına karşı yapay zeka ve makine öğrenmesi gibi teknolojilerden yararlanılıyor.