Yapay zeka destekli operasyon! Yasa dışı bahis ağlarına dijital kıskaç
İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Daire Başkanlığının "Çevrimiçi Kumar ve Yasadışı Bahis" raporuna göre yasa dışı bahis ve çevrim içi kumar ağlarına karşı Türkiye’de yapay zeka destekli yeni bir mücadele yürütülüyor. Emniyet, Jandarma, MASAK ve BTK koordinasyonunda siber ağlar anlık analiz edilerek yasa dışı siteler tespit ediliyor ve erişimleri otomatik olarak engelleniyor.
- Türkiye'de yasa dışı bahis sitelerinin tespiti ve engellenmesi için yapay zeka ve makine öğrenmesi teknolojileri kullanılıyor.
- Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, MASAK ve BTK yasa dışı bahis ağlarına karşı işbirliği yapıyor.
- Alan adı değiştiren sunucuların tespiti için derin paket incelemesi, ağ analizleri ve otomasyon sistemleri kullanılarak aynı IP'deki yasa dışı sitelere erişim otomatik kesiliyor.
- Sosyal medya platformlarında bahis sitelerinin reklamını yapan içerik üreticileri ve hesap yöneticileri takip ediliyor.
- Kumar bağımlılığının artmasında cep telefonları üzerinden 7/24 erişim imkanı ve aldatıcı arayüz tasarımları etkili oluyor.
Türkiye'de yasa dışı bahis sitelerinin tespit edilip engellenmesi için yapay zeka ile makine öğrenmesi teknolojileri aktif olarak kullanılıyor.
Çevrimiçi Kumar ve Yasadışı Bahis ile mücadele
İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan "Çevrimiçi Kumar ve Yasadışı Bahis" raporunda, devletin ilgili kurumlarının siber suç ağlarına karşı yürüttüğü mücadelenin detaylarına yer verildi.
Yapay zeka teknolojisinden yararlanılıyor
Rapora göre Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile yasa dışı bahis ağlarını çökertmek için işbirliği yapıyor.
Ayrıca bilişim sistemleri üzerinden işlenen yasa dışı bahis suçlarına karşı yapay zeka ve makine öğrenmesi gibi teknolojilerden yararlanılıyor.
Yasa dışı sitelere erişim otomatik kesiliyor
Alan adı değişikliği yaparak hizmet vermeye devam eden sunucuları tespit edebilmek için derin paket incelemesi (DPI), ağ analizleri ve otomasyon sistemleri kullanılıyor, aynı IP üzerinden hizmet veren yasa dışı sitelere erişim otomatik kesilebiliyor.
Reklam yapanlara da sıkı denetim
İnternet ortamı düzenli taranarak bahis sitelerinin sıkça kullandığı tasarım şablonları ve belirli kod blokları tespit ediliyor.
Sosyal medya platformları üzerinden bahis sitelerinin reklamını yapan içerik üreticileri ve hesap yöneticileri de sıkı takip altında tutuluyor.
Bağımlılığın hızla artmasının altında yatan nedenler neler?
Raporda Türkiye'de ve dünyada kumar ve bahis bağımlılığının hızla artmasının altında yatan nedenleri detaylı bir şekilde analiz edildi. Buna göre bu artışın en temel sebebi, çevrim içi kumara cep telefonları üzerinden 7/24 erişilebilmesi. Bu kolay ulaşım kullanıcıları fiziksel ortamdan bağımsız kılarak günün her saati kumar oynamaya itiyor.
Yoğun pazarlama stratejileri kullanılıyor
Söz konusu platformlar, kullanıcıları adeta bir tuzağa çekmek için "karanlık/aldatıcı desenler" olarak tanımlanan arayüz tasarımlarını ve yoğun pazarlama stratejilerini kullanıyor.
Tüketicilerin bilişsel önyargılarını hedef alarak onları kendi çıkarlarına aykırı seçimler yapmaya yönlendiren bu desenler, beynin kısa döngülerle hızlı ve tekrar oynamasını teşvik ediyor.
Sistem kullanıcıyı içeride tutuyor
Sistem sık açılan davet pencereleri, oturumu kapatırken daha fazlasını sunan teklifler, tekrarlanan bahisler veya oturum bittikten sonra kumar oynamaya devam etme uyarıları gibi araçlarla kişiyi sürekli içeride tutuyor.
Kaybetmenin üstünü örten tasarımlar devreye sokuluyor
Kullanıcı algısını şekillendirmek amacıyla kayıplar küçük puntolarla, kazançlar ise büyük ve renkli şekilde gösteriliyor. Rapora göre, kaybetme ekranları hızlıca geçilirken kazanma sekanslarının görsel olarak abartıldığı "kaybetmenin üstünü örten arayüz tasarımları" devreye sokuluyor.
Platformlar kumar oynamayı normalleştiriyor
Dönen çarklar, efektler ve animasyonlar aracılığıyla kişide sürekli kazanılıyor algısı uyandırılarak derin bir bilişsel çarpıtma oluşturuluyor. Platformların ürünlerini oyunlaştırması (gamification), oyun bağımlılığından kumar bağımlılığına geçişe de zemin hazırlıyor.
Çevrim içi oyunların içerisine kumar unsurlarının dahil edilmesi, yasa dışı bu platformları birer çekim merkezi haline getirirken kumar oynamayı da normalleştiriyor.
Türkiye'de spor bahisleri yasal platformlar üzerinden yürütülmesine rağmen, yasa dışı sitelerin yasal bahis sitelerine göre daha yüksek oranlarda kazanç vadetmesi bu platformlara yönelimi artırıyor.Dijital terörizmle topyekün mücadele