AK Parti'den 33. yılında Solingen açıklaması: Vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Almanya'nın Solingen kentinde 1993 yılında düzenlenen ve 5 kişinin yaşamını yitirdiği ırkçı saldırının yıl dönümünde bir anma mesajı yayımladı. Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığının insanlık için en büyük tehditler arasında bulunduğunu vurgulayan Çelik, saldırıda hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andı. Çelik, yaşadığı büyük acıya rağmen sergilediği vakur duruşla hafızalara kazınan Mevlüde Genç'i de saygı ve rahmetle yad etti.
SOLİNGEN'İN ACISI UNUTULMADI
Çelik, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığının insanlık için en büyük tehditler arasında yer aldığını vurgulayarak, saldırıda yaşamını yitiren vatandaşları rahmetle andı. Ayrıca, yaşadığı acıya rağmen sergilediği vakur duruşla hafızalarda yer edinen Mevlüde Genç'i de saygı ve rahmetle yad etti.
"HAYATINI KAYBEDEN VATANDAŞLARIMIZI RAHMETLE ANIYORUZ"
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığı insanlık için en büyük tehditlerdir. 33 yıl önce ırkçı Solingen saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Saldırıda aile fertlerini kaybetmesine rağmen itidal abidesi olan Bilge Ana Mevlüde Genç'e de bir kez daha rahmet diliyoruz.
NE OLMUŞTU?
Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te Genç ailesinin Untere Werner Caddesi'ndeki evleri kundaklanmış, saldırıda Gürsün İnce, Gülüstan Öztürk, Hatice , Hülya ve Saime Genç hayatını kaybetmişti.