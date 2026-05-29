AK Parti'den 33. yılında Solingen açıklaması: Vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te gerçekleştirilen ve 5 kişinin hayatını kaybettiği ırkçı saldırının yıl dönümünde bir anma mesajı yayımladı.

Solingen saldırısında Genç ailesinin evi kundaklanmış ve Gürsün İnce, Gülüstan Öztürk, Hatice Genç, Hülya Genç ve Saime Genç olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetmişti.

SOLİNGEN'İN ACISI UNUTULMADI

Çelik, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığının insanlık için en büyük tehditler arasında yer aldığını vurgulayarak, saldırıda yaşamını yitiren vatandaşları rahmetle andı. Ayrıca, yaşadığı acıya rağmen sergilediği vakur duruşla hafızalarda yer edinen Mevlüde Genç'i de saygı ve rahmetle yad etti.