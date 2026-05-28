CHP’de kurultay krizi bayramlaşmaya sıçradı
CHP’de Özgür Özel-Kemal Kılıçdaroğlu gerilimi teşkilatlara sıçradı. Karabük’teki bayramlaşma programında bazı partililer, Milletvekili Cevdet Akay’a “destek açıklaması yapmadın” diyerek tepki gösterdi. Salonda kısa süreli gerginlik yaşanırken Akay, “kurumsal kimliğe riayet ederek çalıştım” sözleriyle yanıt verdi.
CHP'de kurultay süreci ve genel başkanlık tartışmaları teşkilatlarda da gündem olmaya devam ediyor. Karabük İl Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programında, parti içindeki "Özgür Özel-Kemal Kılıçdaroğlu" tartışmaları nedeniyle kısa süreli gerginlik yaşandı.
BAYRAMLAŞMADA GÜNDEM KURULTAY TARTIŞMALARI OLDU
CHP Karabük İl Başkanı Vedat Yaşar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen bayramlaşma programına partililer katıldı.
Programda son günlerde CHP'de yaşanan gelişmeler ve kurultay tartışmaları da gündeme geldi. Açılış konuşmasını yapan Yaşar, partide birlik ve beraberlik açısından herhangi bir sorun olmadığını belirterek CHP örgütünün Karabük'te ortak hareket ettiğini söyledi.
AKAY'A "DESTEK AÇIKLAMASI YAPMADIN" TEPKİSİ
CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay'ın da katıldığı programda, parti içindeki son süreç kısa sürede salondaki ana tartışma başlığına dönüştü.
Bazı partililerin, CHP'de yaşanan gelişmelere ilişkin Akay'dan açıklama beklediği belirtildi. Safranbolu'daki bayramlaşma programında da bazı partililerin, Akay'ın Özgür Özel'e destek verdiğine yönelik açık bir açıklamada bulunmamasına tepki gösterdiği ifade edildi.
Tepkiler üzerine partililer ile milletvekili arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.
AKAY'DAN KURUMSAL KİMLİK MESAJI
Eleştirilerin ardından konuşan Akay, hem Özgür Özel hem de Kemal Kılıçdaroğlu dönemlerinde görev yaptığını belirterek parti kurumsallığına vurgu yaptı.
Akay, "Her iki genel başkanlıkla da çalıştım. Her iki genel başkanlıkla da çalışırken bütün gücümle çalıştım, kurumsal kimliğe riayet ederek çalıştım. Bu süreci istemeyen, bu olayla karşılaşmak istemeyen vekillerden biriyim ben. Bu 3 yıllık süreç içerisinde karşılaşmadığımız konu kalmadı. Partinin içerisine bir sürü müdahaleler olmaya çalıştı" dedi.
ELİF KÖSE'DEN ÖZEL'E DESTEK
Programda söz alan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ise Özgür Özel'in ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.
Karabük'teki bayramlaşma programında yaşanan gerginlik, CHP'deki kurultay ve genel başkanlık tartışmalarının yalnızca Ankara kulislerinde kalmadığını, teşkilat toplantılarına da yansıdığını gösterdi.