Aksaray’da tur otobüsü kaza yaptı: 16 yaralı
Aksaray’da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tur otobüsü refüje çarpıp karşı şeride geçti. Kazada ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı.
Kaza, saat 07.00 sıralarında Aksaray-Nevşehir kara yolunun 45'inci kilometresinde meydana geldi. İstanbul'dan Kapadokya gezisi için Nevşehir'e giden tur otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
Refüje çarpan otobüs karşı şeride geçti. Otobüste 45 yolcu, 2 şoför ve 1 muavinin bulunduğu öğrenildi.
16 KİŞİ HAFİF YARALANDI
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 16 kişi, ambulanslarla Aksaray ve Nevşehir'deki hastanelere kaldırıldı.
Diğer yolcuların ise başka bir otobüsle yollarına devam ettiği belirtildi.
"DAHA KÖTÜ OLABİLİRDİ"
Kazada hafif yaralanan sürücü, ''Yokuş aşağı giderken oldu. Hızımız da yoktu. Araba birden attı kendini. Toparlamadım ama anca bu kadar. Buna da çok şükür. yoksa daha kötü olabilirdi'' dedi.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.