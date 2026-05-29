CHP’deki "mutlak butlan" sonrası muhalif basından sansür: Genel merkezdeki arbede ve yağmayı görmezden geldiler!

CHP'nin Olağan Kurultayı'na yönelik 'mutlak butlan' kararı sonrası Özgür Özel'in ekibi parti binasının kapılarını kilitledi ve bazı milletvekillerini içeri almadı. CHP yandaşı fondaş medya ise rezaleti hükümeti hedef alarak yayımladı. Muhalif basın CHP Genel Merkezi'ndeki vandallığı dezenformasyon yöntemiyle görmezden gelmeyi tercih etti.

Muhalif medyanın olayları yansıtma biçimi eleştiri konusu oldu. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

KENDİ YALANINA İNAN MAHALLE



Konuyu köşesine taşıyan Sabah'tan Tuba Kalçık 29 Mayıs tarihli yazısında şu ifadeleri kullandı:



CHP'nin Olağan Kurultayı'na yönelik 'mutlak butlan' kararı sonrası parti binasında yaşananlar uzun süre hafızalarımızda kalacak. Özgür Özel ve ekibi, hukuk tanımaz bir tavırla kapıları kilitleme, milletvekillerini içeri almama, arbede çıkarma gibi siyasi tarihimizde türüne az rastlanacak bir sürü rezilliğe imza attılar.



Düşünebiliyor musunuz, CHP'den seçilmiş milletvekili kendi partisinin genel merkezine alınmıyor. CHP'de yaşanan 'mutlak butlan' krizi Türk siyasi tarihine sadece hukuki bir kriz olarak geçmeyecek.

Bu süreç, aynı zamanda kendisini 'halkın sesi, tarafsız basın' olarak konumlandıran muhalif medyanın nasıl bir sınav verdiğini de göstermesi açısından son derece önemlidir.