Kurban Bayramı tatili dönüşü trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla Bolu'da 1,5 gün süreyle kamyon, çekici ve tankerlerin seyir halinde olmasına izin verilmeyeceği bildirildi. EKİPLER SAHADA OLACAK Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, Kurban Bayramı tatili nedeniyle özellikle büyük şehirlerden diğer şehirlere ve turizm bölgeleri istikametine giden güzergahlarda taşıt trafiğinin yoğunlaşacağının göz önünde bulundurulduğu belirtildi. Vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerinin sağlanması, oluşabilecek trafik sıkışıklığının azaltılabilmesi, sürücülerin trafik kural ihlallerinin önlenmesi ve asayişin muhafazası ile kamu düzeninin sağlanması amacıyla tedbirler alındığı bildirildi.

Bolu'da 30 Mayıs Cumartesi saat 13.00'den 1 Haziran Pazartesi saat 01.00'e kadar kamyon, çekici ve tankerlerin seyrine izin verilmeyecek.(Haberde yer alan fotoğraflar AA'dan alınmıştır.) AĞIR VASITALARA GEÇİŞ SINIRLAMASI Açıklamada, "30 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00'den itibaren 01 Haziran Pazartesi günü saat 01.00'e kadar İstanbul istikametinde Anadolu Otoyolu'nun Ankara il sınırından, D-100 kara yolunun Karabük il sınırından, D-750 kara yolunun da Ankara il sınırından Düzce il sınırına kadar kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların arada kalan girişler dahil seyirlerine 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereği izin verilmeyecektir." ifadeleri kullanıldı.