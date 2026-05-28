CHP'de "haram araç" kavgası! Vekillere "grup kapattıran" küfür kıyamet tartışma

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde mahkemenin verdiği ' mutlak butlan' kararıyla krizlerin ardı arkası kesilmiyor. Eski genel başkan Özgür Özel döneminden kaldığı belirtilen ve şaibeli isimler tarafından partiye tahsis edildiği öne sürülen lüks araçlar, Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından üzerlerine "Haram" etiketi asılarak satışa çıkarılmasının ardından CHP'li Milletvekilleri WhatsApp gurubundan tartıştı.

Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın araçların teşhir edilmesine tepki göstermesinin ardından, Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri de tartışmaya dahil oldu.

Polemiğin büyümesi üzerine Grup Başkanvekili Murat Emir'in WhatsApp grubunu yoruma kapattığı öne sürüldü.

A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, CHP'de satılık VIP araç krizinin partinin WhatsApp grubuna yansıdığını belirterek son kulis bilgilerini aktardı.

İlter Yeşiltaş, "Bu iki araçla ilgili bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili WhatsApp grubunda bir tartışma oldu. Genel Başkan hariç 137 milletvekilinin bulunduğu WhatsApp grubundan bahsediyorum. Bu tartışmanın sebebi tabii ki burada sergilenen iki araç. Bu araçların genel merkezde sergilenmesine Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal tepki gösterdi." şeklinde konuştu. Krizin taraflarının genişlediğini vurgulayan Yeşiltaş, "Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri de Mahmut Tanal'a tepki gösterdiler. Orada bir polemik, orada bir tartışma oldu. " sözleriyle araç krizinin parti içinde oluşturduğu kaosa dikkat çekti.

Mesajlaşma grubundaki kavganın kontrol edilemez bir noktaya gelmesi üzerine flaş bir müdahale gerçekleştirildi. Yeşiltaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bu tartışmalar daha da büyümesin diye WhatsApp grubunda aynı zamanda yönetici olan Grup Başkanvekili Murat Emir, WhatsApp grubunu yoruma kapattı. Bu özel bir kulis bilgisidir." dedi.

Durumun vahametini anlatan Yeşiltaş, "Normalde yoruma açıktı bu WhatsApp grubu. Grup başkanvekilleri belli başlı duyuruları o WhatsApp grubundan yapardı, milletvekilleri de farklı konularla ilgili bazı yorumlar yaparlardı. Bu tartışma nedeniyle Murat Emir o grubu yoruma kapattı." ifadelerini kullandı.

Simla Öğütcü