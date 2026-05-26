Başkan Erdoğan'dan Arife Günü kabristan ziyareti: Anne ve babası için dua okudu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı arifesinde Karacaahmet Mezarlığı’na giderek annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerini ziyaret edip dua etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı arifesinde anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti.
Başkan Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Karacaahmet Mezarlığı'na geldi.
Annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret eden ve burada dua okuyan Erdoğan, daha sonra mezarlıktan ayrıldı.
BAYRAMI İSTANBUL'DA GEÇİRECEK
Öte yandan bir gazetecinin, "Bayramı İstanbul'da mı geçireceksiniz?" şeklindeki sorusuna "İyi bayramlar, nice bayramlara inşallah. Daha belli değil. Eşim bakalım ne der." cevabını veren Başkan Erdoğan'ın bayramı İstanbul'da geçireceği öğrenilmişti.
BAYRAM MESAJINDA GAZZE'Yİ UNUTMADI
Ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı mesajında "iç cephe" vurgusu yaptı. "Türkiye istikrar adası olarak göz dolduruyor" diyen Erdoğan, Terörsüz Türkiye süreci için "Sapa sağlam, hızla yola devam ediyoruz" dedi. Başkan Erdoğan, İsrail'in tahrik ve tertipleriyle tetiklenen savaşın bölgeye olan etkisinin birçok alanda hissedildiğini söyledi. Bayram mesajında Gazze'deki mazlumları unutmadı. Yola çıkacak sürücülere uyarıp hacıları tebrik etti.