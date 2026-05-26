Başkan Erdoğan'dan Arife Günü kabristan ziyareti: Anne ve babası için dua okudu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı arifesinde Karacaahmet Mezarlığı’na giderek annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerini ziyaret edip dua etti.

  • Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı arifesinde Karacaahmet Mezarlığı'na giderek anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti.
  • Başkan Erdoğan, yayımladığı bayram mesajında Türkiye'nin istikrarına, terörle mücadeleye ve iç cephe birliğine vurgu yaptı.
  • Erdoğan, bayram mesajında İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşanan insani drama ve bölgedeki savaşın etkilerine dikkat çekti.
  • Bayram programına ilişkin soru üzerine eşi Emine Erdoğan ile değerlendirme yapacağını belirten Erdoğan'ın bayramı İstanbul'da geçireceği bildirildi.
  • Başkan Erdoğan mesajında ayrıca hac ibadetini yerine getirenleri tebrik ederek yola çıkacak sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı arifesinde anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti.

Başkan Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Karacaahmet Mezarlığı'na geldi.

Annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret eden ve burada dua okuyan Erdoğan, daha sonra mezarlıktan ayrıldı.

BAYRAMI İSTANBUL'DA GEÇİRECEK

Öte yandan bir gazetecinin, "Bayramı İstanbul'da mı geçireceksiniz?" şeklindeki sorusuna "İyi bayramlar, nice bayramlara inşallah. Daha belli değil. Eşim bakalım ne der." cevabını veren Başkan Erdoğan'ın bayramı İstanbul'da geçireceği öğrenilmişti.

BAYRAM MESAJINDA GAZZE'Yİ UNUTMADI

Ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı mesajında "iç cephe" vurgusu yaptı. "Türkiye istikrar adası olarak göz dolduruyor" diyen Erdoğan, Terörsüz Türkiye süreci için "Sapa sağlam, hızla yola devam ediyoruz" dedi. Başkan Erdoğan, İsrail'in tahrik ve tertipleriyle tetiklenen savaşın bölgeye olan etkisinin birçok alanda hissedildiğini söyledi. Bayram mesajında Gazze'deki mazlumları unutmadı. Yola çıkacak sürücülere uyarıp hacıları tebrik etti.

