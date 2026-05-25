Ankara'da NATO Zirvesi öncesi kritik zirve: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlığında güvenlik toplantısı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi öncesinde İçişleri Bakanlığı'nda güvenlik toplantısı gerçekleştirdi.

Dünyanın gözünün çevrileceği kritik liderler zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanan Ankara'da güvenlik duvarları en üst seviyeye çıkarılıyor. NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarını ağırlayacak olan başkentte, organizasyonun sıfır hata ve tam emniyetle tamamlanması için düğmeye basıldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi. (Fotoğraflar AA Arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır.) İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, emniyet ve jandarma birimleri tüm senaryolara karşı hazırlıklarını tamamladı. Bakan Mustafa Çiftçi başkanlığında yapılan üst düzey toplantı, Türkiye'nin uluslararası arenadaki bu dev sınav öncesinde aldığı titiz önlemleri deklare etti. BAKANLIKTA KRİTİK ZİRVE: TEDBİRLER MASAYA YATIRILDI İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi öncesinde güvenlik toplantısı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Bakan Çiftçi, NSosyal hesabından, 36. NATO Zirvesi öncesi Bakanlıkta düzenlenen güvenlik toplantısına ilişkin açıklamada bulundu.